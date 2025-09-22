Ecco perché comprare XRP sotto i $3 può essere la migliore decisione possibile

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token XRP di Ripple sta continuando a vivere una serie di alti e bassi. Il prezzo dell’asset ha faticato a guadagnare slancio da dicembre 2020 fino ai primi mesi di quest’anno, per colpa della causa legale con la SEC. La causa è stata ufficialmente chiusa nel 2025, aprendo la strada a XRP per generare lo slancio tanto atteso, che ancora, però, non si è verificato.

Nonostante questo, acquistare XRP sotto la soglia dei 3$ – dove si trova attualmente – potrebbe essere una decisione finanziaria eccellente.

Acquistare XRP sotto i 3$ potrebbe cambiare la storia

XRP ha superato la soglia dei 3$ all’inizio di quest’anno, segnando un traguardo che non si vedeva da oltre sette anni. L’asset ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3,65$ a luglio 2025, un picco accolto con grande entusiasmo dalla comunità crypto. Dopo questo rialzo, però, il prezzo ha subito una correzione di quasi il 17%, trovando attualmente resistenze proprio intorno ai 3$.

Questa fase di consolidamento può essere vista come un momento strategico per gli investitori che vogliono entrare sul mercato a un prezzo relativamente vantaggioso, prima di eventuali futuri rialzi. Ma quali sono gli elementi che potrebbero determinare la tanto attesa esplosione di XRP?

Tanto per cominciare, negli ultimi anni, l’XRP Ledger di Ripple ha registrato un’adozione significativa e costante. Anche durante le difficoltà legali con la SEC, l’XRPL ha continuato a guadagnare utenti, dimostrando la solidità della sua infrastruttura e l’interesse reale per la sua tecnologia. Questa curva di adozione è destinata a crescere ulteriormente, alimentata dall’espansione delle soluzioni fintech di Ripple e dalla crescente fiducia degli utenti e delle istituzioni.

Il valore aggiunto dell’ETF

Un altro fattore che potrebbe dare slancio a XRP è l’introduzione di un ETF dedicato. Il primo – quello di Rex Osprey – è già attivo mentre diverse altre richieste sono attualmente in attesa di approvazione presso la SEC e, con l’orientamento pro-crypto dell’ente regolatorio negli ultimi anni, la probabilità che altri vengano approvati è piuttosto alta.

Storicamente, l’arrivo di ETF ha generato significativi flussi di capitale istituzionale, come già visto con Bitcoin ed Ethereum, perché attrae gli investitori istituzionali, incrementando domanda e liquidità e sostenendo una possibile impennata del prezzo.

Parallelamente, Ripple sta espandendo il suo ecosistema nel settore delle stablecoin, con RLUSD, un token ancorato al dollaro statunitense. Le stablecoin sono ormai una componente fondamentale dell’industria crypto, grazie alla loro capacità di combinare stabilità e liquidità. L’adozione crescente di RLUSD potrebbe portare nuovi utenti verso l’ecosistema XRP, rafforzando ulteriormente la domanda del token nativo.

Ecco perché credere ancora in XRP

Tutti questi sviluppi – crescita dell’adozione dell’XRP Ledger, possibile approvazione di un ETF, espansione nel settore degli stablecoin – creano uno scenario in cui XRP potrebbe raggiungere livelli di prezzo mai visti prima, con la possibilità di superare anche i 10$.

Proprio per questo, il fatto che XRP sia attualmente sotto i 3$ rappresenta un’opportunità strategica per gli investitori lungimiranti. Acquistare ora significa entrare sul mercato in una fase di consolidamento, con il potenziale di partecipare a futuri rialzi significativi, sfruttando la crescita dell’adozione, le prospettive di un ETF e l’espansione delle stablecoin. In altre parole, acquistare XRP oggi potrebbe non essere solo un investimento ma una vera e propria occasione per trasformare il proprio wallet nel tempo.