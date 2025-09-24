Previsione prezzo Solana: SOL rischia il crollo causa liquidazioni

Il prezzo di Solana è sotto pressione a causa delle vendite dei detentori a lungo termine e del 97% di liquidazioni dei futures. Il supporto intorno ai 195,55 dollari rimane in vista.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Solana (SOL) è sotto pressione. Al momento i dati on-chain mostrano uno scenario alquanto preoccupante: il gruppo dei detentori a lungo termine, che normalmente garantisce stabilità, sta ora contribuendo all’ondata di vendite. Come se non bastasse, anche il numero di liquidazioni lunghe nel mercato dei futures ha raggiunto il massimo annuale, aumentando l’incertezza sulla traiettoria del prezzo di Solana.

Il prezzo di Solana influenzato dalla Liveliness

Glassnode riferisce che la cosiddetta Liveliness (vivacità) per Solana è aumentata significativamente nelle ultime settimane. Questo dato misura il rapporto tra i Coin Days Destroyed (CDD), una metrica che si ottiene moltiplicando il numero delle monete spostate per il numero di giorni trascorsi dall’ultimo spostamento, e i Coin Days Accumulated.

Quando questo numero aumenta, significa che i token precedentemente inattivi tornano in movimento. In pratica, questo indica vendite da parte di investitori che detengono i loro token da molto tempo.

Anche il grafico dell’Hodler Net Position Change conferma questa tendenza. Questo indicatore misura se i detentori a lungo termine stanno espandendo o riducendo le loro posizioni. Da fine agosto questo dato è negativo, il che significa che token SOL lasciano i wallet dei detentori a lungo termine in numero maggiore rispetto a quanti ne vengono acquistati. Questo gruppo di investitori, che normalmente porta tranquillità, sta ora contribuiendo alla pressione di vendita.

Il mercato dei futures esercita un’ulteriore pressione al ribasso

Oltre ai dati on-chain, anche il mercato dei futures gioca un ruolo importante. Ieri sono state liquidate quasi tutte le posizioni lunghe con leva finanziaria aperte su Solana, comportando perdite significative per i rialzisti che contavano su un aumento dei prezzi.

La quota delle posizioni lunghe rappresentava il 97% di tutte le liquidazioni nel mercato dei derivati SOL. Tali liquidazioni spesso minano la fiducia degli investitori e riducono la possibilità di un rapido afflusso di nuovo capitale.

Livelli importanti per il prezzo di Solana

Il prezzo di Solana si attesta attualmente intorno ai 210 dollari. A causa del recente calo del 4,33% registrato nelle ultime 24 ore e del 10,83% nell’ultima settimana, il token SOL rischia di scendere nuovamente sotto la soglia dei 200 dollari.

Se questo dovesse effettivamente accadere, la zona di prezzo intorno ai 195,55 dollari entrerebbe in gioco come livello di supporto. Nonostante la pressione al ribasso, il prezzo di Solana ha registrato un aumento del 5,88% nell’ultimo mese.

