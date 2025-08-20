Dogecoin perde il 6% e rischia di sfondare il supporto a $0,21

I supporti di Dogecoin sono in bilico, ma per un analista il trend rialzista resta intatto su timeframe più lunghi.

Nelle ultime 24 ore, la meme coin Dogecoin è scesa del 6%. La performance dell’asset negli altri grafici è altrettanto negativa. Su base settimanale ha perso il 10%, mentre su quella mensile ha segnato un -21%.

I dati on-chain non promettono nulla di buono per l’asset

A peggiorare il quadro di Dogecoin sono i dati on-chain, che mostrano una pressione di vendita in crescita.

Per esempio, l’indicatore HODL Waves, che traccia da quanto tempo i token restano nei wallet prima di essere trasferiti, mostra che diversi trader stanno liquidando la meme coin.

Il gruppo che si è tenuto stretto Dogecoin per 6-12 mesi è passato dal 15,46% al 14,70% in due settimane. Quello con posizioni tra 1 e 3 mesi è sceso dall’8% circa al 4,61%.

Non stanno uscendo dal mercato solo i trader di breve termine, ma anche gli holder a medio e lungo termine. Un segnale che spesso anticipa un cambiamento nel sentiment.

Colpisce il timing, visto che le vendite si stanno verificando in un momento in cui l’asset è in calo, non dopo un rally. Segno che molti stanno liquidando con guadagni minimi o addirittura in perdita.

HODL Waves di Dogecoin. Fonte: Glassnode

Anche un altro dato preoccupa: attualmente circa il 77% dell’offerta di Dogecoin è in profitto. Quando una fetta di mercato così ampia è in guadagno, solitamente superiore al 73%, aumentano le probabilità che molti inizino a incassare, innescando una pressione di vendita.

È già successo a fine luglio 2024, quando Dogecoin scambiava intorno a 0,22 dollari e una percentuale simile era in profitto. Poco dopo, la meme coin è scivolata fino al livello di 0,19 dollari e solo quando la percentuale in guadagno è scesa intorno al 62% ha iniziato a recuperare.

Lo scenario potrebbe ripetersi. Finché gran parte degli holder resta in profitto, ogni tentativo di ripresa della meme coin potrebbe essere soffocato dalla pressione di vendita.

Percentuale dell’offerta in profitto. Fonte: Glassnode

Gli indicatori che confermano questa prospettiva sono diversi.

Dogecoin sta oscillando intorno a un importante livello di supporto a 0,21 dollari. Sfondarlo al ribasso, potrebbe voler dire un’altra caduta fino a 0,20 dollari o addirittura 0,18 dollari. Si tratterebbe di una correzione marcata del 15% rispetto al prezzo attuale di DOGE.

Anche il Bull Bear Power, noto anche come Elder Ray Index, ha virato in negativo. L’indicatore confronta la forza dei compratori e dei venditori usando il prezzo e le medie mobili. Al momento, i ribassisti hanno il controllo e la pressione di vendita sta aumentando.

I dati on-chain mostrano una pressione di vendita in aumento e un numero elevato di holder in profitto, fattori che suggeriscono possibili correzioni nel breve termine. Ma gli analisti rimangono bullish nel lungo termine.

Grafico del valore di DOGE. Fonte: TradingView

Restano decisivi i supporti nei timeframe più ampi

Per l’analista Cantonese Cat, il trend rialzista di Dogecoin rimane intatto su timeframe più ampi. Recentemente ha spiegato nella sua live streaming che l’asset sta continuando a mantenere i supporti chiave su base settimanale e mensile. Finché la meme coin riesce a tenerli, in particolare le medie mobili a 20 settimane e 20 mesi, la struttura tecnica rimane intatta.

Secondo l’esperto, la configurazione a lungo termine ha più peso, poiché definisce la direzione del trend.

Inoltre, ha notato che Dogecoin ha formato un doppio minimo, un segnale tecnico che suggerisce la presenza di acquirenti in zona di supporto e che potrebbe anticipare un tentativo di rimbalzo.

