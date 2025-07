Dogecoin o Shiba Inu? L’AI di ChatGPT svela chi arriverà a 1 dollaro

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 29, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dogecoin, la prima meme coin in assoluto, conta su una strabiliante capitalizzazione di 36 miliardi di dollari. Ma presto le cose potrebbero cambiare e Shiba Inu potrebbe dare presto prova del suo potenziale.

Sin dal suo arrivo ad agosto 2020, Shiba Inu (SHIB) è stata vista come la principale rivale di Dogecoin (DOGE).

Dogecoin ha avuto un’impennata potente nel 2021, grazie anche al supporto di Elon Musk, che sembrava impossibile da eguagliare. Eppure, non è irrealistico pensare che SHIB possa un giorno superare l’originale.

Basti pensare che solo nell’ultimo mese, il prezzo di Shiba Inu è aumentato del 17% e ora viene scambiata intorno a 0,00001378 dollari.

Meme coin a confronto sul piano tecnico

Al momento, il prezzo di Shiba Inu si trova sotto il livello di resistenza di 0,000015 dollari e si mantiene sopra il livello di supporto di 0,000013 dollari.

Se dovesse superare questa soglia, la meme coin potrebbe tornare verso 0,000016 dollari. Al momento conta su un indice di forza relativa (RSI) a 56, che indica un trend in apparenza moderatamente rialzista.

Fonte TradingView

Dogecoin mostra un andamento simile, è scambiato appena sotto il livello di resistenza di 0,25 dollari. Anche il suo RSI è simile, a 53, anche se leggermente più basso.

Fonte TradingView

L’attenzione si concentra sulla capitalizzazione di mercato e non sul prezzo

Tanti spesso si chiedono quale delle due meme coin raggiungerà per prima il valore di 1 dollaro.

La più vicina all’obiettivo sembra Dogecoin. Per arrivare a 1 dollaro, DOGE dovrebbe aumentare del 400%, mentre SHIB dovrebbe crescere del 66.600%.

Come se non bastasse, l’offerta di token di Shiba Inu è molto più alta: 589,5 trilioni, rispetto ai 150 miliardi di Dogecoin.

Questo è uno dei principali motivi per cui SHIB ha un prezzo molto più basso. Per questo motivo, è meglio confrontare la capitalizzazione di mercato.

Shiba Inu ha una capitalizzazione di mercato di 8,19 miliardi di dollari, mentre Dogecoin si attesta a 36 miliardi di dollari. L’analisi, così, rivela che la differenza tra le due è molto minore di quanto sembri a una prima analisi.

La capitalizzazione di mercato delle meme coin varia molto in questo periodo, quindi perché SHIB ha una possibilità concreta di superare DOGE?

Quale altcoin guiderà l’alt-season: DOGE contro SHIB

L’ecosistema Shiba Inu ha il potenziale per crescere in modo esponenziale. Al contrario, Dogecoin è rimasta indietro sul fronte dell’innovazione.

DOGE ha lanciato subito la propria blockchain, mentre Shiba Inu di recente ha sviluppato la propria soluzione Layer 2 su Ethereum, chiamata Shibarium. Il che, rende le transazioni molto più veloci ed economiche.

SHIB sta inoltre espandendo la sua rete con progetti DeFi ed NFT, e il suo DEX ShibaSwap. Tutto questo rafforza molto l’utilità di Shiba Inu. Il lancio del layer 2 ha permesso a SHIB diventare un attore solido e autorevole nel panorama delle meme coin.

Inoltre, Shiba Inu può contare su una comunità forte e fedele.

ChatGPT sancisce il vincitore tra le meme coin nella corsa verso 1 dollaro

Abbiamo chiesto a ChatGPT quale meme coin vincerà la corsa verso 1 dollaro.

Secondo l’intelligenza artificiale, SHIB potrebbe superare DOGE in capitalizzazione di mercato. ChatGPT fa notare che un prezzo di 1 dollaro per Dogecoin equivarrebbe a una capitalizzazione di mercato di 150 miliardi di dollari, mentre per SHIB, 1 dollaro significherebbe una capitalizzazione di mercato di 5.889 trilioni di dollari.

Secondo ChatGPT, grazie agli sviluppi dell’ecosistema, Shiba Inu potrebbe avere ottime possibilità di diventare la più grande meme coin sul mercato.

Lascia che l’intelligenza artificiale ti aiuti a intercettare le migliori meme coin

ChatGPT può essere uno strumento utile per prendere decisioni di trading più consapevoli, ma continuare a fare domande all’IA può richiedere molto tempo.

Nel mondo frenetico delle crypto, potresti arrivare troppo tardi per cogliere le opportunità. Inoltre, ChatGPT non è sempre aggiornata sui nuovi progetti, il che può rendere difficile metterti in guardia contro possibili progetti fraudolenti durante le operazioni di trading.

Gli investitori che vogliono fare trading in modo rapido e sicuro sfruttando le conoscenze dell’intelligenza artificiale, possono contare su Snorter Bot, un’app di Telegram pensata per questo scopo.

Puoi affidare a questo assistente AI il compito di fare trading e sniping. Il token nativo del progetto, Snorter Token ($SNORT), offre diversi vantaggi.

E, cosa ancora più interessante, questo token è ancora in prevendita e quindi acquistabile a un prezzo basso direttamente sul sito.