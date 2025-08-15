Segnale bullish per Dogecoin: le balene accumulano 2 miliardi di DOGE
Il segmento delle meme coin sta dando cenni di ripresa. In particolare, Dogecoin è sotto i riflettori per i movimenti delle balene, visto che hanno accumulato 2 miliardi di token in una sola settimana.
I dati on-chain evidenziano un forte incremento delle partecipazioni da parte dei wallet delle whale, segnale che potrebbe preannunciare una nuova fase rialzista per la memecoin.
L’attività on-chain è in crescita, con un’impennata di trasferimenti superiori al milione di dollari. Tutto fa pensare a un rinnovato interesse da parte dei grandi player.
Le balene acquistano 2 miliardi di DOGE: la meme coin registrerà un pump?
I dati on-chain rivelano che gli indirizzi con saldi compresi tra 100 milioni e 1 miliardo di DOGE hanno incrementato le proprie partecipazioni durante la scorsa settimana, raggiungendo un aumento complessivo pari a 2 miliardi di token.
L’incremento corrisponde a un valore di circa 448 milioni di dollari, evidenziando un chiaro segnale di fiducia da parte degli investitori con maggiore disponibilità di capitale.
A segnalare la nuova tendenza delle balene è l’analista Ali Martinez, che ha condiviso la metrica “Supply Distribution” della piattaforma Santiment, indicatore che mostra la quantità totale di DOGE detenuta da specifici gruppi di wallet.
I dati rivelano un quadro chiaro: gli indirizzi più influenti della chain di Dogecoin stanno adottando una strategia di accumulo. Un comportamento costante nell’ultimo mese e mezzo, segno di una dinamica orientata all’acquisto, che potrebbe anticipare nuovi movimenti rialzisti.
Vista la loro natura cauta e poco incline a mosse impulsive, il loro comportamento è un indicatore chiave del sentiment su Dogecoin.
Aumenta l’attività on-chain su Dogecoin
Oltre all’accumulo di token da parte delle balene, l’attività on-chain su Dogecoin ha registrato un forte aumento. L’indicatore noto come “Whale Transaction Count” ha evidenziato un’impennata nei trasferimenti che coinvolgono somme superiori al milione di dollari.
Whale Transaction Count di Dogecoin – Fonte: Ali Martinez/ X
L’attività on-chain in aumento si verifica in un momento in cui Dogecoin ha subito un calo dell’8% nell’arco di ventiquattro ore, scendendo a quota 0,22 dollari. Il contrasto tra la pressione ribassista e i movimenti delle whale fa pensare a una fase di accumulo strategico.
Il comportamento delle balene, spesso anticipatore dei trend di mercato, potrebbe segnalare una svolta. Solitamente, le fasi di accumulo delle whale sono state seguite da un forte rimbalzo, soprattutto quando accompagnate da segnali tecnici favorevoli.
Maxi Doge si fa spazio tra le meme coin con una prevendita da oltre 900.000 dollari
Intanto Maxi Doge, nuova meme coin ispirata all’estetica di Doge ma con una visione originale, è tra i progetti più chiacchierati del momento. Il progetto ha già raccolto più di 970.000 dollari durante la sua fase di prevendita con il token disponibile al prezzo di 0,000252 dollari.
Maxi Doge è una meme coin ERC-20 che punta a fornire strumenti concreti alla propria community. Il progetto mescola ironia e dinamiche di mercato estreme.
La vera differenza sta nell’obiettivo di superare la semplice speculazione, costruendo un ecosistema partecipativo. Tra le funzionalità previste: leaderboard per holder, sfide settimanali di trading e tornei gamificati.
Il progetto prevede anche un’integrazione progressiva con piattaforme DeFi e la possibilità per gli utenti di ottenere rendimenti passivi tramite lo staking.
Il successo della prevendita, unito all’engagement della community, rappresenta un primo passo importante verso l’obiettivo di trasformare una semplice meme coin in un ecosistema digitale attivo e competitivo.
