DOGE e SHIB possono recuperare? Cosa aspettarsi a settembre

Uno sguardo alle performance passate di DOGE e SHIB potrebbe offrire qualche spunto su cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 1, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Settembre si apre tra speranze e timori per i titolari di Dogecoin e Shiba Inu. Il mercato resta incerto e le meme coin hanno aperto la settimana in rosso.

La direzione non è ancora chiara e servirà del tempo prima che emerga un trend preciso. Uno sguardo ai loro dati on-chain e all’andamento di DOGE e SHIB nei settembre scorsi potrebbe dare qualche indizio su cosa attendersi nelle prossime settimane.

Anche questo settembre sarà deludente?

Shiba Inu è sul mercato da cinque anni, mentre Dogecoin ne conta dodici. Nonostante la differenza, le due meme coin restano le più grandi per market cap nel segmento e spesso hanno un andamento simile, visto che sono entrambe leader.

Un’analisi della piattaforma di CryptoRank degli ultimi cinque anni, però, ha evidenziato alcune divergenze. In particolare, nel mese di settembre si sono verificati dei movimenti di prezzo differenti tra le due meme coin.

I dati di CryptoRank mostrano che settembre è stato spesso un mese altalenante. Nel 2021, al debutto di SHIB, il token registrò un aumento del 4,65%, mentre DOGE crollò del 26,7%.

Andamento di DOGE. Fonte: CryptoRank

Nei due anni successivi hanno segnato delle performance deludenti entrambe le meme coin, fino a settembre 2024, quando registrarono guadagni a doppia cifra a fine mese.

Andamento di SHIB Fonte: CryptoRank

Il quadro è differente per quanto riguarda ottobre. Per Shiba Inu è il mese in cui è stato più costante: dal lancio non ha mai chiuso in rosso. Anche Dogecoin era in positivo a ottobre negli ultimi sei anni. Solitamente, è il periodo più rialzista per entrambe le meme coin, dove spesso iniziano un rally che si estende fino a novembre.

Andamento di SHIB e Dogecoin

Resta da vedere se entrambi gli asset crypto registreranno la solita performance. Intanto SHIB è in calo dell’1,11% nelle ultime 24 ore e sta scambiando a 0.00001227 dollari. Anche nel timeframe settimanale è in rosso con una perdita dell’1,52%. In quello mensile invece è ancora in positivo con un guadagno dell’1,84%.

Grafico giornaliero di SHIB. Fonte: CoinMarketCap

Anche DOGE è in rosso con un calo dello 0,87% nelle ultime 24 ore. Nel grafico settimanale è in negativo con un ribasso dell’1,43%, mentre in quello mensile ha registrato un guadano dell’8%.

Grafico giornaliero di DOGE. Fonte: CoinMarketCap

La prevendita di Maxi Doge vola: già raccolti 1,7 milioni di dollari

Visto l’andamento delle due meme coin, in linea con quello del resto del mercato, molti investitori stanno puntando su un altro progetto, sempre ispirato a Shiba Inu: Maxi Doge. A differenza di DOGE e SHIB, $MAXI è ancora in fase di prevendita e non risente delle oscillazioni di mercato.

La sua mascotte è uno Shiba Inu muscoloso, ossessionato dal trading con leva. Il progetto infatti si rivolge a una community amante del rischio. Al momento il token MAXI è disponibile al prezzo di 0.000255 dollari sul sito ufficiale del progetto.

La prevendita ha già raccolto 1,7 milioni di dollari. Per partecipare basta visitare il sito ufficiale, collegare il proprio wallet, come Best Wallet, e comprare la meme coin con ETH,USDT, BNB o carta di credito. Altrimenti è possibile seguire la guida passo passo.

I titolari possono mettere in staking la meme coin fin da subito, senza dover aspettare la fine della prevendita, in modo da poter ottenere un rendimento passivo. Al momento l’APY è del 178%.

Per rimanere aggiornati sul progetto e interagire con la community, è possibile unirsi ai canali ufficiali su X e Telegram.



