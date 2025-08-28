Dogecoin pronto a decollare: crescita del 100% nel mirino

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 28, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha mostrato segnali contrastanti, ma Dogecoin ha mantenuto una posizione di forza sorprendente. Nonostante una correzione significativa, la criptovaluta ha difeso con successo il livello chiave di 0,2 dollari, alimentando nuove aspettative di un’imminente impennata.

Gli analisti tecnici osservano con attenzione il comportamento del prezzo, evidenziando come un breakout in questa fase potrebbe spingere Dogecoin oltre i 0,45 dollari, innescando una crescita potenziale del 100% o più.

Dogecoin difende il supporto chiave e si prepara ad una nuova fase di espansione

La recente correzione del prezzo di Dogecoin aveva messo a rischio il supporto psicologico dei 0,2 dollari, un livello che avrebbe potuto aprire la strada a un crollo significativo. Nonostante la pressione ribassista, il token ha mantenuto saldo questo supporto, confermando la presenza di un’importante zona di accumulo da parte dei compratori.

Secondo l’analista dallo pseudonimo Setupsfx, il comportamento del Dogecoin suggerisce che il token si trovi sulla soglia di un nuovo breakout rialzista. Il mantenimento ripetuto del supporto durante più fasi correttive rafforza l’idea che ci sia ancora forte slancio nel mercato, una condizione necessaria per una nuova fase di espansione che potrebbe portare la crypto sulla soglia dei 0,45 dollari.

In più occasioni, i volumi di scambio hanno mostrato un incremento proprio in corrispondenza di questo livello. Un’eventuale rottura al rialzo potrebbe attirare ulteriori flussi di capitale, accelerando la crescita della criptovaluta e spingendo il prezzo verso target ambiziosi. Se l’attuale slancio venisse mantenuto, Dogecoin potrebbe iniziare un rally strutturato con un potenziale incremento di valore superiore al 100%.

La previsione degli analisti conferma l’ottimismo su Dogecoin

L’entusiasmo crescente nei confronti di Dogecoin non si basa soltanto su considerazioni tecniche. Diversi analisti stanno segnalando elementi fondamentali che giustificano una prospettiva rialzista per la criptovaluta. Cas Abbé, noto esperto di criptovalute, ha recentemente pubblicato un’analisi in cui sottolinea come DOGE stia attraversando un periodo di accumulo tipico delle fasi che precedono le grandi esplosioni di prezzo.

Abbé evidenzia come l’attuale fase di consolidamento sia stata accompagnata da un incremento graduale dei volumi, segnale di un rinnovato interesse da parte degli investitori. Anche la resilienza del token durante i recenti cali del mercato contribuisce a rafforzare la percezione di solidità del supporto a 0,2 dollari.

Un altro punto chiave è rappresentato dalla forte attività on-chain. Nonostante le turbolenze generali del mercato, Dogecoin continua a registrare transazioni elevate, un parametro che spesso anticipa movimenti di prezzo significativi.

Il comportamento degli indirizzi attivi suggerisce che gli holder di lungo periodo non stanno vendendo, rafforzando la base di supporto. In presenza di una rottura dei livelli attuali con conferma del trend rialzista, il prezzo potrebbe non fermarsi a 0,45 dollari ma ambire rapidamente ai 0,5 dollari, obiettivo già menzionato da diversi analisti.

Trend DogeCoin – Fonte: TradingView

SUBBD conquista il mercato con la sua piattaforma AI per creator digitali

Mentre Dogecoin si prepara a una possibile impennata, una nuova criptovaluta sta rapidamente guadagnando terreno tra gli investitori: si tratta di SUBBD, un progetto innovativo che unisce il mondo delle criptovalute all’intelligenza artificiale, con un focus specifico sull’economia degli influencer e dei content creator.

SUBBD si presenta come una piattaforma decentralizzata pensata per rivoluzionare il rapporto tra creator e pubblico, rimuovendo gli intermediari e potenziando le interazioni attraverso strumenti di AI. Il progetto ha già raccolto oltre 1 milione di dollari in fase di prevendita.

L’attrattiva principale del token SUBBD risiede nella sua utilità concreta, che comprende strumenti di generazione automatica di contenuti, interfacce AI per la gestione dei fan, e funzionalità di analisi avanzata per migliorare l’engagement.

Un altro elemento chiave è il programma di staking con rendimento annuo del 20%, che ha contribuito ad attirare l’attenzione della community crypto, manifestatosi tramite video e post online sul progetto.

Il prezzo attuale di prevendita è fissato a 0,056275 dollari per token, un valore che molti analisti considerano sottovalutato rispetto al potenziale a lungo termine del progetto.