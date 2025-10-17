DeFi Development compra SOL ma le azioni crollano del 25%

DeFi Development acquista 86.307 SOL per $16 milioni, portando la tesoreria a 2,2 milioni di SOL, ma le azioni crollano del 25% per effetto diluitivo.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 17, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società di tesoreria di asset digitali DeFi Development Corp. (DFDV) ha acquistato 86.307 SOL a un prezzo medio di 110,91 dollari, per un ammontare complessivo di circa 16 milioni di dollari. L’operazione ha aumentato la tesoreria della società del 4,7% fino a raggiungere 2.195.926 di token SOL, pari a un valore di 426 milioni di dollari.

Tuttavia, il valore SOL per azione della società quotata al Nasdaq è sceso a 14,67 dollari dai 19,44 dollari registrati a settembre, segnando un calo del 25% nonostante l’accumulo.

La società ha riportato 28.888.178 di azioni in circolazione, anche se la cifra include 2.803.058 warrant prefinanziati che sono già stati esercitati, con 2.978.578 warrant rimanenti.

Includendo tutti i warrant, il numero di azioni rettificato raggiunge circa 31,9 milioni, il che ha creato una diluizione che ha superato la crescita della tesoreria.

DeFi Development ha dichiarato di non prevedere che il SOL per azione scenda al di sotto del livello di prefinanziamento di 0,0675 “anche dopo il pieno impatto dei warrant, rafforzando la continua crescita dell’SPS”.

1/ Can't stop stackin', won't stop stackin'! 📈



Today, we announce that $DFDV has acquired an additional 86,307 $SOL, bringing our total treasury holdings to 2,195,926 SOL.



This latest purchase represents a +4.7% increase from our prior acquisition. 🧵 pic.twitter.com/feKbr1CpoX — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) October 16, 2025

I SOL appena acquisiti saranno bloccati sui validatori, compresa l’infrastruttura della società, per generare un rendimento nativo.

Il calo della tesoreria ha fatto seguito a difficoltà più ampie tra le società di tesoreria di asset digitali.

Le azioni di Metaplanet sono scese del 70% dai massimi di metà giugno, con il valore dell’impresa sceso al di sotto delle riserve di Bitcoin quando l’indicatore mNAV (multiplo tra capitalizzazione di mercato e valore patrimoniale netto) ha raggiunto 0,99.

Un quarto di tutti i detentori pubblici di Bitcoin ora negozia a valori di mercato inferiori alle proprie partecipazioni.

I premi mNAV delle tesorerie crittografiche si comprimono in tutto il settore

DeFi Development si colloca tra i tre maggiori detentori pubblici di Solana, anche se Forward Industries è in testa con quasi 7 milioni di token, più delle tre tesorerie successive messe insieme.

Le partecipazioni istituzionali in Solana superano i 3 miliardi di dollari suddivisi tra 20 partecipanti, rappresentando circa il 3,52% dell’offerta circolante.

L’andamento delle azioni della società contrasta con la sua aggressiva strategia di accumulo.

Le azioni rimangono in rialzo del 1.898% da inizio anno, ma vengono scambiate al 61% al di sotto del loro picco di maggio di 35,53 dollari, un andamento osservato in tutte le tesorerie di asset digitali (DAT) che devono affrontare una compressione delle valutazioni.

K33 Research riporta che il mNAV medio delle società di tesoreria è sceso a 2,8 da 3,76 di aprile, mentre l’accumulo giornaliero di Bitcoin è rallentato a 1.428 BTC a settembre, il ritmo più debole da maggio.

🔴 Metaplanet's mNAV hits 0.99, trading below $3.4B Bitcoin reserves as one in four treasury firms are trading at discount, with corporate buying down 95% since July.#Metaplanet #Bitcoinhttps://t.co/1KgbHxWGf5 — Cryptonews.com (@cryptonews) October 14, 2025

Anche l’adozione mensile da parte delle aziende è diminuita del 95% da luglio, con una sola azienda che ha adottato Bitcoin a settembre, rispetto alle 21 aziende di luglio.

Il premio mNAV di Strategy Inc. è crollato da 3,89x a novembre 2024 a 1,44x dopo il lancio delle opzioni IBIT ETF.

Gli acquisti mensili di Bitcoin dell’azienda di tesoreria leader sono crollati da 134.000 BTC a 3.700 BTC nell’agosto 2025, sebbene detenga 640.250 BTC, con guadagni non realizzati di oltre 24 miliardi di dollari.

I programmi di riacquisto e la diluizione dei warrant creano pressioni concorrenziali

DeFi Development ha ampliato il suo programma di riacquisto di azioni a 100 milioni di dollari a settembre, rispetto all’autorizzazione iniziale di 1 milione di dollari.

Il consiglio di amministrazione ha approvato riacquisti flessibili ai sensi della Regola 10b-18, con una soglia iniziale di 10 milioni di dollari che richiede la notifica da parte del management prima di procedere.

Da aprile, la società ha raccolto 42 milioni di dollari per finanziare la sua strategia Solana attraverso una linea di credito azionaria di 5 miliardi di dollari, di cui è stato utilizzato solo lo 0,4%.

Recentemente ha chiuso un aumento di capitale di 125 milioni di dollari, perseguendo contemporaneamente i riacquisti, creando pressioni concorrenziali sul valore delle azioni.

DeFi Development è stata fondata da ex dipendenti di Kraken e attua una strategia di acquisto e staking di SOL e token relativi a Solana, tra cui la meme coin Dogwifhat.

L’azienda offre servizi di validazione per l’exchange di criptovalute Kraken e partecipa alle opportunità DeFi nell’ecosistema di Solana.

A causa di questi problemi più ampi con le tesorerie degli asset digitali, diverse società di tesoreria hanno fatto ricorso a riacquisti finanziati dal debito.

ETHZilla ha ottenuto 80 milioni di dollari da Cumberland DRW per un riacquisto di 250 milioni di dollari dopo che il suo valore è sceso del 76% dai picchi di agosto.

Empery Digital ha ampliato la sua linea di credito a 85 milioni di dollari, nonostante detenga 476 milioni di dollari in Bitcoin, che superano la sua capitalizzazione di mercato di 378 milioni di dollari.

In particolare per le attività senza rendimento, come Bitcoin, VanEck aveva già avvertito a giugno che le società che si avvicinano alla parità con le loro partecipazioni rischiano l’“erosione” piuttosto che la “formazione di capitale”, raccomandando loro di sospendere l’emissione di azioni se queste vengono scambiate al di sotto di 0,95x NAV per dieci o più giorni di negoziazione.

Proprio il mese scorso, Coinbase Research ha anche avvertito che il settore della tesoreria sta passando da premi garantiti a una fase competitiva “giocatore contro giocatore”, in cui la maggior parte dei partecipanti rischia il fallimento durante i cicli di credito avversi.