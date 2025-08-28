CRO vola del 134%: Cronos è pronto per un’esplosione ancora più grande?

La notizia della collaborazione tra l'exchange Crypto.com e Trump Media & Technology Group per creare riserve di CRO è stata il propellente.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di CRO questa mattina è a 0,3378 dollari, con un impressionante aumento giornaliero del 51,1%. Nell’ultima settimana, il rialzo è stato del 134,1%.

Cronos (CRO) è tra gli asset più attivi nel panorama crypto, e ha conquistato il 21° posto per capitalizzazione di mercato durante questo rally.

Ora la sua valutazione di mercato supera gli 11,3 miliardi di dollari Molti si chiedono se sia ancora convienente investire e comprare Cronos?

Gli investitori si stanno lanciando su CRO

Anche il volume degli scambi conferma il trend. Nelle ultime 24 ore il trading è aumentato del 136,2%, segno di un interesse crescente e di una forte attività di mercato. Un sondaggio di CoinGecko rivela che il 90% degli utenti ha una visione ottimista sul futuro di Cronos.

A spiegare cosa sta succedendo ci pensa la recente notizia di una collaborazione tra la società quotata sul Nasdaq, Trump Media & Technology Group, e Crypto.com, l’exchange di cui CRO è il token nativo. Insieme alla società finanziaria Yorkville Acquisition Corp, l’azienda che fa capo alla famiglia Trump realizzerà una riserva di bilancio di CRO.

L’obiettivo è accumulare grandi quantità di CRO, che si andranno a sommare agli investimenti già esistenti in Bitcoin. Si tratta del primo caso di società di treasury, cioè il cui scopo commerciale è l’accumulo di crypto, dedicata specificamente a CRO.

Secondo quanto dichiarato, verrà investito almeno un miliardo di dollari in CRO, pari a circa 6,3 miliardi di token, cioè quasi il 19% dell’offerta in circolazione. A questo si aggiungono una liquidità di 420 milioni di dollari e cinque miliardi di debito.

Il futuro è roseo per il prezzo di Cronos

Il mercato è alimentato anche dal grande fermento sui social, è la FOMO è evidente.

Gli analisti stanno iniziando a rivedere i possibili target: alcune previsioni puntano già a un obiettivo di 1 dollaro nel breve periodo, considerando i prezzi attuali, l’annuncio dell’investimento e il fatto che una parte rilevante dell’offerta di CRO potrebbe diventare illiquida nel medio termine.

C’è da dire che per il momento non esiste un vero e proprio piano operativo, ma quelle dichiarate sono solo intenzioni che dovranno passare il vaglio delle autorità competenti. Specie per quanto riguarda le intenzioni di investimento.

Restano le incognite anche sull’effetto che questa operazione potrebbe avere sulla liquidità di mercato e la reazione degli operatori istituzionali. Una cosa è certa: Cronos è tornata al centro dell’attenzione.

Se stiamo assistendo solo all’inizio di una crescita ancora più duratura dipenderà molto da come verrà effettivamente allocato il capitale. Nel breve periodo, è probabile che aspettative e volumi di trading restino elevati. Il rally in corso non sembra solo un fuoco di paglia, ma il risultato di piani chiari e annunci pubblici con un forte impatto sul mercato.

Altri progetti ad alto potenziale tra le criptovalute

In questo momento si nota un interesse generale verso le altcoin, non solo per Cronos. Pur distinguendosi per la sua performance, il movimento interessa tutto il comparto. Secondo molti analisti, questo trend è stato acceso dal recente rally di Ethereum, che ha dato nuovo slancio al mercato e spinto i capitali da Bitcoin verso progetti alternativi.

Anche criptovalute più piccole e appena lanciate stanno vivendo un momento di forte crescita. Colpisce il caso di token come Maxi Doge (MAXI), che nascono come meme coin ispirate a progetti già famosi e che, spesso con un tono ironico, riescono a conquistare grande attenzione.

Sui social media raggiungono una popolarità virale, accompagnata da volumi in forte aumento. Questo mostra come gli investitori siano sempre più attratti da opportunità speculative distanti dai nomi più noti, spinti da nuove narrazioni e dalle dinamiche della community.

Molti di questi progetti vivono soprattutto sull’entusiasmo del momento, ma il contesto attuale premia anche altcoin solide che beneficiano della propensione al rischio generale. Il settore sta dimostrando una nuova apertura a storie innovative, dove Cronos è la protagonista, ma non la sola sulla scena.