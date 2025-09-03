Claude AI prevede il prezzo di XRP, MemeCore e TRUMP per la fine del 2025

Claude AI evidenzia la crescita reale di XRP, l'ecosistema in espansione di MemeCore e il continuo hype intorno alla meme coin TRUMP

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Di recente il panico si è insinuato nel mercato, a causa di un forte calo generalizzato, e si è rapidamente diffuso con molte chiacchiere ribassiste. Tuttavia, sia gli analisti che Claude AI sono rimasti calmi.

Claude AI prevede un outlook rialzista a lungo termine, sottolineando la crescita reale di XRP, l’ecosistema in espansione di MemeCore e il continuo hype intorno alla meme coin TRUMP nonostante il lancio della nuova moneta WLFI.

Ethereum ha appena raggiunto un nuovo ATH a 4.950 dollari, dimostrando di essere ancora la principale altcoin. Questo movimento ha dato impulso alle meme coin basate su ETH e ha spinto al rialzo l’intero panorama delle altcoin, prima che si raffreddasse.

Nel frattempo, Bitcoin ha appena riconquistato quota 110.000 e attualmente si attesta a 111.000, circa l’8% al di sotto del suo massimo di 124.000 raggiunto ad agosto. Tuttavia, grazie al contesto normativo più favorevole che abbiamo mai visto, il sentiment è piuttosto rialzista e le previsioni di Claude AI sono in linea con questo sentiment.

XRP (Ripple): Claude AI prevede un grande rally – inizierà a settembre?

Il 2025 è stato l’anno in cui XRP ha fatto il suo grande salto in avanti, concludendo la battaglia legale con la SEC, superando la soglia di un dollaro e aumentando del 400% in soli dodici mesi. Claude AI prevede che il rally continuerà e che il token di Ripple è pronto per un’altra fase.

L’adozione sta diventando sempre più interessante grazie al numero crescente di utenti. È stata appena introdotta la XRP Mastercard, che le consente di entrare direttamente nel settore delle carte di credito. È probabile anche un ETF in ottobre, che alimenterà ulteriormente l’entusiasmo.

Un analista di alto livello di Coinbase ha affermato che quando la Fed inizierà ad allentare la politica monetaria, il capitale di rischio tornerà a fluire nelle criptovalute e XRP brillerà. Con i suoi vantaggi nei pagamenti transfrontalieri e i continui progressi nella conformità normativa, XRP sta diventando un’opportunità di investimento di prim’ordine.

Grafico del prezzo di XRP – Fonte: TradingView

A lungo termine, le prospettive sembrano ancora rialziste, ma settembre è storicamente un mese debole per il mercato delle criptovalute. Anche se si prevede che XRP salirà sopra i 5 dollari, i trader devono rimanere cauti.

Il momentum è ancora instabile. L’RSI è a 39, il che indica una domanda debole, e il MACD è appena sotto il livello neutro. Le candele formano dei cerchi proprio sulla resistenza, il che di solito indica che un breakout è imminente.

A lungo termine, è possibile un movimento verso i 10 dollari, ma prima è necessario superare la resistenza a 3,66 dollari, un livello dal quale il prezzo è stato respinto prima di scendere nuovamente sotto i 3 dollari.

Il rialzo di MemeCore in un mercato in crisi dimostra che Claude AI aveva ragione

Come dal nulla, MemeCore (M) ha iniziato a salire, e con un balzo del 20% in un solo giorno ha riportato una ventata di freschezza nella scena delle meme coin.

La comunità lo dice meglio di chiunque altro: “Tenere MemeCore non significa solo investire, ma essere parte di un movimento”. Con la crescita dell’ecosistema e il raggiungimento di nuovi traguardi, questa frase sta lentamente diventando realtà.

MemeCore si avvicina a una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari e ha appena raggiunto il massimo storico di 0,87 dollari. Non sembra che lo slancio stia rallentando e il grafico riflette la forza dell’ecosistema.

Grafico del prezzo di MemeCore – Fonte: TradingView

MemeCore (M) ha appena guadagnato il 100% ed è salito al massimo storico di 0,88 dollari. Con una capitalizzazione di mercato di quasi 1 miliardo di dollari, ha superato Floki come il più grande memecoin sulla catena BNB.

Dal Token Generation Event (TGE) a oggi, il prezzo di MemeCore è rimasto incredibilmente forte, sostenuto da una massiccia ondata di community in Asia. Molti ritengono che sia solo una questione di tempo prima che MemeCore raggiunga la soglia dei miliardi di capitalizzazione di mercato una volta quotato su Upbit.

Inoltre, MemeCore gestisce una propria piattaforma per sperimentare nuove meme coin, e il progetto leader ha già raggiunto una capitalizzazione di mercato di 4 milioni di dollari.

La meme coin TRUMP dopo il lancio del token WLFI: Claude prevede 15 dollari entro la fine del 2025

L’attesissimo lancio del token WLFI, sostenuto da Trump, ha innescato un rally per Official TRUMP (TRUMP). Negli ultimi cinque giorni, la meme coin del presidente ha superato tutti gli altri token nella top 10 della sua categoria, registrando un aumento del 3,1%.

Anche il volume degli scambi è aumentato del 180% nelle ultime 24 ore prima del debutto di WLFI, aumentando le prospettive per TRUMP, poiché gli indicatori tecnici suggeriscono un’accelerazione del momentum.

Grafico del prezzo di TRUMP – Fonte: TradingView

L’RSI indica che si sta creando un momentum rialzista. L’oscillatore si sta ora muovendo nella zona di ipercomprato.

Sebbene questo indichi solitamente un calo a breve termine, mostra anche che la pressione di acquisto è forte. Ciò suggerisce una prospettiva rialzista per TRUMP, che potrebbe presto salire verso i 30 dollari.

Un breakout confermato sopra i 17,5 dollari aprirebbe le porte a questo rialzo, ma il potenziale di rialzo effettivo per TRUMP sembra molto più alto da qui.

Le memecoin continuano a dimostrare di essere una forza importante sul mercato. Ogni rally sembra iniziare con una nuova idea meme che innesca un trend rialzista. Questo è esattamente l’obiettivo di Token 6900, che ha già avuto successo nella sua prevendita.

Token 6900: La meme coin dal potenziale 100x?

Ufficialmente non sarebbe possibile fare ancora previsioni, visto che il token T6900 non è ancora stato quotato sugli exchange, ma gli investitori hanno riconosciuto un potenziale di guadagno di almeno 100x in questa nuova meme coin.

Il progetto Token 6900 (T6900) è nato apposta per replicare il successo di SPX6900, con un token meme che ritorna alle origini della categoria: mancanza di fondamentali e hype della comunità.

La prevendita di Token 6900 è agli sgoccioli, mancano poco più di 4 ore alla sua conclusione ormai, quindi c’è ancora un po’ di tempo per partecipare e assicurarsi un’esposizione al token T6900 al prezzo vantaggioso di appena 0,007125 dollari, prima che venga quotato sugli exchange e assista a un aumento vertiginoso del suo valore.