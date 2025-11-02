Cittadino cinese arrestato in Thailandia per frode crypto milionaria

La polizia thailandese ha arrestato un cittadino cinese responsabile di una truffa Ponzi da oltre 14 milioni di dollari.

Un cittadino cinese è stato arrestato a Bangkok dopo che la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione legato a un presunto schema Ponzi di criptovalute. La truffa ha fruttato oltre 100 milioni di yuan, pari a circa 14 milioni di dollari.

L’uomo, di nome Liang Ai-Bing, è stato trovato in una casa a tre piani nel distretto di Wang Thonglang, e gli agenti hanno recuperato sul posto una pistola Beretta senza licenza con 20 proiettili.

Operazione e arresto

Secondo quanto riportato, Liang e altri quattro sospetti avrebbero creato una piattaforma chiamata FINTOCH, commercializzata come “Morgan DF Fintoch”, che ha acquisito notorietà nel 2023 dopo che i suoi fondatori sono scomparsi con i fondi degli investitori.

La piattaforma utilizzava profili dirigenziali inventati, tra cui un presunto amministratore delegato “Bob Lambert”, che è stato successivamente identificato come l’attore Mike Provenzano, noto per piccole apparizioni cinematografiche.

La truffa è stata scoperta per la prima volta dall’analista on-chain ZachXBT, che nel maggio 2023 ha segnalato che 31,6 milioni di USDT erano stati trasferiti da Binance Smart Chain a Tron ed Ethereum, rendendo impossibile agli utenti prelevare i propri fondi. ZachXBT l’ha descritta come “la più grande truffa di uscita DeFi del 2023”.

L’Autorità monetaria di Singapore aveva avvertito gli utenti su FINTOCH settimane prima del suo crollo, ma i fondatori sono comunque riusciti a prosciugare i fondi degli investitori. La polizia cinese ha identificato altri sospetti: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun.

I poliziotti della sezione 191 mentre effettuano la perquisizione dell’appartamento – Fonte: Unsplash

Secondo quanto riportato, tutti e cinque avrebbero lasciato il Paese tranne Zuo, che era stato arrestato in precedenza e poi rilasciato su cauzione in attesa di processo. Nella residenza di Bangkok, la polizia ha notato un affitto mensile elevato di 150.000 baht, pari a circa 4.645 dollari.

Truffa sulle criptovalute: cooperazione transfrontaliera

I funzionari thailandesi e cinesi hanno condiviso le informazioni che hanno portato all’arresto. Le misure legali successive alla detenzione non sono state descritte in dettaglio nei resoconti iniziali e non è ancora chiaro se in entrambi i paesi saranno presentate richieste di estradizione o accuse formali.

Mancano ancora alcuni dettagli, come il numero di persone che hanno investito nella piattaforma, i metodi esatti utilizzati per promettere e pagare i rendimenti e se finora sia stato rintracciato o congelato parte del denaro. La presenza di un’arma da fuoco nella proprietà (una Beretta priva di licenza con 20 proiettili) potrebbe portare a ulteriori accuse legali.

Grafico della capitalizzazione globale del mercato delle criptovalute – Fonte: TradingView

Prove e domande aperte

Le autorità affermano che la piattaforma ha operato per circa sei mesi. Non è stato confermato come siano state reclutate le vittime. I rapporti hanno rivelato soltanto le linee generali: uno schema basato su un’app che prometteva rendimenti e ha raccolto più di 100 milioni di yuan.

Gli investigatori devono in genere rintracciare i trasferimenti, i registri di scambio e i wallet di criptovalute per scoprire quanto è recuperabile. Questo lavoro può richiedere mesi, soprattutto quando i fondi attraversano i confini e passano attraverso più conti o valute.

Il fatto che vengano effettuati degli arresti non significa sempre che le vittime recuperino il loro denaro. Il recupero dei beni richiede il congelamento dei conti, la collaborazione degli exchange e ordinanze del tribunale in diversi paesi.

Impatto globale dell’aumento delle frodi nel settore delle criptovalute

Secondo Immunefi, la truffa FINTOCH è stato uno dei due principali incidenti che hanno causato un aumento del 63% su base annua dei furti legati alle criptovalute nel secondo trimestre del 2023. La truffa evidenzia la crescente complessità delle frodi transfrontaliere relative alle risorse digitali e le sfide che le forze dell’ordine devono affrontare nel rintracciare i reati finanziari decentralizzati.

All’inizio di questo mese, i pubblici ministeri statunitensi hanno annunciato la confisca di 127.271 BTC (per un valore di 14,2 miliardi di dollari) collegati a un’altra massiccia truffa nel settore delle criptovalute nel Sud-Est asiatico che coinvolgeva il traffico di esseri umani e truffe “scanna il maiale” sotto costrizione, sottolineando come le frodi nel settore delle criptovalute continuino a evolversi in una preoccupazione per la sicurezza globale.