Citigroup apre le porte alle crypto: in arrivo servizi di custodia per ETF e stablecoin

Citigroup, una delle più grandi banche statunitensi – che vanta asset in gestione (AuM) per circa 2,5 trilioni di dollari – starebbe valutando di offrire servizi di custodia per criptovalute. Il tutto si inserisce nei piani della banca di emettere la propria stablecoin, grazie alla chiarezza normativa garantita sotto l’amministrazione di Donald Trump.

Citigroup esplora l’offerta di servizi di custodia crypto

Secondo quanto emerge nelle stanze della finanza, Biswarup Chatterjee – responsabile globale delle partnership e dell’innovazione per la divisione servizi della banca – avrebbe confermato che Citigroup sta valutando la possibilità di offrire servizi di custodia per asset di alta qualità a garanzia delle stablecoin.

Inoltre, Citigroup starebbe valutando anche servizi di custodia per ETF crypto, inclusi ETF su Bitcoin ed Ethereum. La banca punta ad assumere un ruolo simile a quello di Coinbase, che attualmente fornisce servizi di custodia a circa l’80% degli ETF crypto presenti negli Stati Uniti.

Chatterjee ha osservato che il più grande ETF su Bitcoin – l’IBIT di BlackRock – detiene attualmente oltre 90 miliardi di dollari in asset in gestione. A questo proposito, ha sottolineato che è necessaria una custodia equivalente in valuta digitale per supportare questi ETF.

Questo sviluppo conferma ancora una volta il crescente interesse per il settore crypto da parte dei giganti della finanza tradizionale (TradFi). Già lo scorso mese JPMorgan e PNC Bank hanno stretto accordi con Coinbase per fornire servizi crypto ai propri clienti. Nel frattempo, JPMorgan sta pianificando di offrire prestiti garantiti da criptovalute.

Una nuova stablecoin?

Citigroup starebbe anche valutando l’uso delle stablecoin per elaborare i pagamenti in modo più rapido, considerando che le infrastrutture bancarie tradizionali impiegano diversi giorni. Crescono le voci che vogliono che la banca stia seriamente considerando di emettere la propria stablecoin, proprio come hanno fatto JPMorgan e Bank of America.

Vale la pena notare che il colosso bancario offre già pagamenti in dollari statunitensi tokenizzati, che consentono il trasferimento facile della valuta tra conti a livello globale utilizzando la rete blockchain. Chatterjee ha rivelato che sono in fase di sviluppo servizi che permettono ai clienti di inviare stablecoin tra conti o convertirle in valuta fiat per effettuare pagamenti istantanei.

Il dirigente di Citigroup ha anche affermato che, nell’offrire servizi di custodia crypto, è necessario assicurarsi che questi asset digitali, prima della loro acquisizione, siano stati utilizzati per scopi legittimi. L’istituto intende dunque rafforzare la sicurezza informatica e operativa per prevenire furti e garantire la custodia sicura.

Alcuni grandi istituti bancari offrono già servizi di custodia crypto per stablecoin. Il mese scorso, Ripple ha siglato una partnership con BNY Mellon affinché la banca custodisca le riserve in dollari per la sua stablecoin RLUSD.