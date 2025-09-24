ChatGPT svela tre previsioni imperdibili sul mondo crypto per ottobre 2025

Ecco i tre progetti che secondo l'intelligenza artificiale possono prendere la rincorsa ed esplodere durante uptober.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

BTC ha perso il 2,35% in poche ore per poi assestarsi con una calo più contenuto. I trader sono già provati da un settembre molto instabile e questo calo ha messo ulteriore stato d’agitazione.

Le ragioni dei cattivi risultati sono da ricercare in una serie di commenti prudenti da parte di figure importanti nel mondo crypto, alcuni dei quali hanno persino lasciato intendere che il re delle crypto potrebbe subire una correzione ancora più profonda. Niente di nuovo, in fondo, dato che finora Bitcoin a settembre si è spesso mostrato debole mentre le migliori altcoin hanno registrato performance più convincenti nello stesso periodo.

Ma c’è un dato importante: ogni crollo di settembre negli ultimi tre grandi cicli rialzisti ha sempre preparato il terreno per un’esplosiva ripresa delle crypto in Uptober.

Fonte TradingView

La stagione delle altcoin è alle porte e i trader sono pronti a scattare al primo segnale. Ci sono gli elementi per assistere a un ottobre spettacolare. La storia suggerisce ottimismo, ma saranno i prossimi giorni a decidere se Bitcoin scriverà il prossimo leggendario rally.

Bitcoin (BTC) – Sta per arrivare il rally di Uptober verso nuovi massimi storici?

Il brusco calo di Bitcoin alla fine di settembre può sembrare preoccupante, ma la storia suggerisce che potrebbe essere proprio l’inizio di un forte rimbalzo a ottobre. BTC resta la scelta principale di ChatGPT, dimostrando la sua resilienza in ogni ciclo di mercato.

Chi ha mantenuto Bitcoin anche nei momenti difficili ha ottenuto i maggiori guadagni a lungo termine, rafforzando il ruolo di BTC come riserva di valore definitiva. Uptober, storicamente, è stato un mese di grande speranza per i trader crypto.

Fonte Coinglass

Secondo i dati di Coinglass, Bitcoin ha registrato guadagni a doppia cifra quasi ogni ottobre negli ultimi anni. Se questa tendenza dovesse continuare, la debolezza di settembre potrebbe essere il trampolino di lancio per la prossima grande mossa di BTC, dando il via anche alla stagione delle altcoin.

Alcuni noti commentatori su X come Cobie, lo avevano già anticipato con messaggi ironici e criptici. Ma il quadro generale mostra solo un movimento laterale di Bitcoin vicino ai massimi storici.

I am feeling happy and optimistic about the future — Cobie (@cobie) September 19, 2025

Per il momento BTC resta saldo con un forte supporto a 108.000 dollari e un’adozione istituzionale sempre più larga. Molti trader vedono questa fase come un’opportunità d’acquisto, soprattutto movimenti minimi innescano il panico generale. In sintesi, Bitcoin rimane la crypto preferita sia da trader retail che istituzionali in questo ciclo.

Fonte TradingView

Hyperliquid (HYPE) è la gemma nascosta di Uptober?

Hyperliquid è una delle crypto più osservate di questo ciclo, distinguendosi per la sua stabilità mentre molte altcoin subiscono forti oscillazioni.

Fonte DefiLlama

La sua piattaforma DEX per il trading perpetuo è ormai un riferimento e supera la concorrenza per rapidità di esecuzione e liquidità. Il TVL è a livelli record a 6,6 miliardi di dollari e i ricavi superano il miliardo. Hyperliquid si conferma una potenza nel trading decentralizzato.

L’ultimo taglio dei tassi ha spinto gli investitori verso asset a rischio più elevato e rendimento maggiore, rendendo HYPE ancora più attraente. Dopo il brusco calo di Bitcoin e le forti vendite da parte di grandi investitori come Arthur Hayes, molti ritengono che ora sia il momento giusto per entrare prima di Uptober, quando la nuovo FOMO potrebbe spingere HYPE verso nuovi record.

Arthur Hayes(@CryptoHayes) just sold all 96,628 $HYPE($5.1M) he bought a month ago, making ~$823K(+19.2%).



During his speech at the WebX Summit on Aug 25, he predicted a 126x upside for $HYPE, but is now out with less than a 20% gain.https://t.co/B6z5x7dOsv pic.twitter.com/69s0ZzIIii — Lookonchain (@lookonchain) September 21, 2025

Le vecchie resistenze sono ora diventate forti supporti. L’area 49-50 dollari è sostenuta da volumi d’acquisto importanti, segno che sta avvenendo una rotazione tra grandi investitori, favorendo la crescita del progetto.

Fonte TradingView

Bitcoin Hyper (HYPER): la nuova Layer-2 che tutti stanno tenendo d’occhio?

Mentre Bitcoin resta la crypto di riferimento, Bitcoin Hyper (HYPER) si presenta come la sua naturale evoluzione grazie a una soluzione Layer-2. Sfrutta la popolarità di BTC costruendo qualcosa di più solido del semplice hype.

A differenza di tante altcoin nate sull’onda delle mode, Bitcoin Hyper ha fondamentali robusti. Combina la tecnologia ZK-Rollup con la Solana Virtual Machine (SVM), offrendo transazioni rapidissime e a basso costo, supportando al tempo stesso applicazioni DeFi avanzate e opportunità di staking. Ora in prevendita, si può comprare HYPER adesso sul sito ufficiale.

Con oltre 17,5 milioni di dollari raccolti in prevendita e premi in staking fino al 66% annuo, Bitcoin Hyper sta rapidamente conquistando gli investitori più seri. Il prezzo di un HYPE è attualmente di 0,012955 dollari, con il prossimo livello già raggiunto in meno di 10 ore.