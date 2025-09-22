Il fondatore di BitMEX vende HYPE e si regala una Ferrari da sogno

Arthur Hayes ha venduto 96.628 token HYPE, che gli hanno garantito un rendimento del 19,2% secondo i dati di HypurrScan.

Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, ha rivenduto tutti i propri HYPE. Col guadagno realizzato intende comprare la sua prossima auto di lusso.

“Devo pagare l’anticipo per la nuova Rari 849 Testarossa,” ha scritto Hayes su X il 21 settembre, poco dopo che Lookonchain aveva segnalato la vendita di tutto il suo stack di HYPE, con un guadagno di circa 823.000 dollari.

Secondo HypurrScan Hayes ha venduto 96.628 token HYPE, con un guadagno del 19,2%.

Qualcosa non torna: per Hayes HYPE si prepara a un rialzo di 126 volte

La nota stonata in questa operazione è il tempismo.

Solo un mese fa, durante la conferenza WebX 2025 a Tokyo, Hayes aveva dichiarato che HYPE sarebbe potuto salire di 126 volte nei prossimi tre anni.

Aveva collegato questa previsione ottimista alla crescita dell’ecosistema Hyperliquid e all’espansione del mercato delle stablecoin.

Secondo lui, le commissioni annuali sulla piattaforma potevano crescere da 1,2 miliardi a 255 miliardi di dollari. Il motore della crescita sarebbe stata la svalutazione delle valute fiat che avrebbe portato nuovi capitali verso i derivati DeFi.

Malgrado le roboanti previsioni, Hayes ha preferito la certezza dei profitti attuali alla speranza di una crescita stratosferica, e non senza motivi.

Secondo una ricerca condivisa da Maelstrom, Hyperliquid dovrà gestire gli effetti un enorme sblocco di token a partire dal 29 novembre, quando 237,8 milioni di HYPE inizieranno a essere distribuiti in 24 mesi.

Ai prezzi attuali (circa 50 dollari), questo sblocco vale 11,9 miliardi di dollari con l’inevitabile impatto della pressione di vendita.

Al momento, la piattaforma ha avviato dei programmi di buyback che però coprono solo il 17% di quel volume. Di fatto, presto il mercato si troverà ad affrontare a un forte eccesso di offerta.

“Mettiti nei panni di uno sviluppatore Hyperliquid,” ha scritto Maelstrom. “Una quantità di token che potrebbe cambiarti la vita sta per essere sbloccata; e basta un click. Tu cosa faresti?”

Nel frattempo, Hayes continua a fare previsioni sul mercato in generale. Di recente ha dichiarato che “il trend rialzista può ripartire” alla luce delle rinnovate condizioni macroeconomiche.

Continua anche a credere che Bitcoin arriverà a 250.000 dollari entro la fine del 2025.

Per quanto riguarda HYPE, il token è ancora in rialzo di oltre il 660% dal lancio, ma con lo sblocco in arrivo e la concorrenza che si fa sentire, Hyperliquid potrebbe affrontare la sua prova più difficile.

Per Arthur Hayes non c’è dubbio: Bitcoin non ti permetterà di comprare la Lambo

Hayes ha criticato chi investe in Bitcoin sperando in guadagni facili e facendo paragoni sbagliati con i mercati tradizionali.

In una recente intervista ha condannato la mentalità ci chi vuole “soldi facili” e ha detto che aspettarsi di diventare ricco dall’oggi al domani porta molti a perdere tutto.

“Se pensavi di comprare Bitcoin e il giorno dopo di comprare una Lamborghini, probabilmente finirai liquidato” ha messo in guardia Hayes.

Anche se di recente Bitcoin ha reso meno dell’S&P 500 e dell’oro, Hayes ha definito questo confronto sbagliato.

Secondo lui Bitcoin resta l’asset con le migliori performance se si considerano inflazione e svalutazione valutaria, sostenendo che la maggior parte dei mercati tradizionali appare molto più debole se confrontata con Bitcoin oppure oro.

“Se metti tutto a confronto con Bitcoin, i dati quasi non si vedono sul grafico” ha aggiunto.

Nonostante la volatilità, Hayes resta fedele alla sua visione di lungo periodo e mantiene il suo target di 250.000 dollari per Bitcoin entro fine anno.