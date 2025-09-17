ChatGPT prevede il prezzo di Ethereum al 1 ottobre 2025

Quanto varrà Ethereum al 1° ottobre? La seconda crypto più importante continua a strizzare l’occhio a quota 5.000 dollari, senza però riuscire a effettuare l’affondo decisivo e superare questa importante soglia psicologica. Ecco perché abbiamo scelto di affidarci all’analisi del modello ChatGPT di OpenAI.

Dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico vicino ai 5.000 dollari alla fine di agosto, ETH ha poi iniziato a scendere, con la zona dei 4.500 dollari che rimane un livello chiave da monitorare. Al momento Ethereum viene scambiato a 4.506 dollari, con un rialzo di oltre il 6% negli ultimi sette giorni.

Previsioni sul prezzo di ETH

Secondo le analisi di ChatGPT, Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, potrebbe muoversi in un intervallo compreso tra 4.800 e 5.200 dollari entro il 1° ottobre. Questo scenario è considerato il più probabile, con una percentuale stimata tra il 40% e il 50%, e dipende da diversi fattori chiave.

Tra questi, vi sono flussi costanti verso gli ETF, che continuerebbero a sostenere la domanda, condizioni macroeconomiche resilienti che favoriscono la fiducia degli investitori, e una rottura decisiva della resistenza collocata tra i 4.700 e i 4.800 dollari, livello che finora ha rappresentato un ostacolo importante per il prezzo. Se questi elementi si concretizzassero, Ethereum potrebbe confermare un trend positivo e consolidare la sua posizione vicino ai massimi recenti.

Un outlook più conservativo suggerisce che Ethereum potrebbe fermare la sua corsa al di sotto dei 5.000 dollari, consolidando tra 4.500 e 4.800 dollari. In questo caso, ChatGPT assegna una probabilità del 30%-40%, riflettendo un rallentamento nei flussi istituzionali o prese di profitto a livelli più alti, in assenza di shock destabilizzanti.

Scenario ribassista di ETH

Il modello AI ha delineato anche un caso ribassista, prevedendo un possibile ritracciamento verso la zona tra 4.300 e 4.400 dollari, con una probabilità del 10%-20%. Un tale calo potrebbe derivare da una politica più restrittiva della Federal Reserve, da pressioni di vendita maggiori dovute a prese di profitto o da rinnovata incertezza normativa. Va sottolineato che i mercati rimangono tesi in attesa del previsto taglio dei tassi della Fed, evento destinato a introdurre nuova volatilità.

D’altro canto, un crollo sotto i 4.000 dollari è considerato altamente improbabile, con probabilità pari o inferiori al 10%. ChatGPT osserva che uno scenario simile richiederebbe un grave peggioramento delle condizioni macroeconomiche o un forte setback normativo che minerebbe la fiducia degli investitori.

