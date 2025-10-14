ChatGPT prevede il futuro di XRP Dogecoin e PEPE entro la fine del 2025

L'intelligenza artificiale conferma le previsioni degli esperti e rinfiamma la speranza di un Uptober potente.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 14, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il crollo improvviso di venerdì del mercato crypto è stato visto da molti come un evento che potrebbe preparare il terreno per la prossima corsa rialzista. Secondo ChatGPT, XRP, Dogecoin e Pepe potrebbero essere tra i maggiori vincitori.

ChatGPT di OpenAI prevede che XRP, Dogecoin e Pepe potrebbero raggiungere nuovi massimi storici prima della fine di quest’anno.

Nella storia delle crypto, il mese di ottobre, spesso chiamato “Uptober”, ha segnato l’inizio di lunghi periodi rialzisti. Lunedì scorso, Bitcoin aveva toccato un nuovo massimo storico, ma l’annuncio di Trump sui dazi del 100% alla Cina ha bloccato la crescita delle crypto, causando uno dei peggiori crolli in una sola giornata.

Molti veterani del settore crypto vedono questo crollo come una scossa necessaria. Il mercato crypto è solito subire forti cadute prima di ogni grande bull run. Secondo loro, si è trattato di un evento utile a eliminare i trader troppo esposti e gli investitori meno convinti.

XRP ($XRP): ChatGPT prevede un balzo fino a $20

ChatGPT indica che il prezzo di XRP ($XRP) potrebbe salire tra i $10 e i $20 prima della fine dell’anno, quasi otto volte il valore attuale di $2,57 se venisse raggiunto il livello più alto.

Fonte ChatGPT

Quest’anno Ripple, la società dietro a XRP, ha vinto una battaglia legale durata cinque anni contro la SEC americana, portando XRP a $3,65 il 18 luglio, il suo nuovo massimo storico dal 2017.

Negli ultimi dodici mesi, il prezzo di XRP è cresciuto del 381%, rendendolo la crypto a grande capitalizzazione con la performance migliore tra quelle non ancorate a valute fiat. Nello stesso periodo, Bitcoin è salito dell’83% e Ethereum del 67%.

L’analisi tecnica individua tre segnali di flag rialzista nel 2025, inclusi due durante l’estate, pattern che spesso anticipano forti breakout, anche se ancora non si sono concretizzati.

Gli analisti ora si aspettano che la stagionalità storicamente rialzista di ottobre, insieme a possibili approvazioni di ETF, nuove leggi USA sulla crypto e ulteriori partnership di Ripple, possano spingere XRP verso i $20.

Dogecoin ($DOGE): ChatGPT vede DOGE superare di slancio il target di $1

Dogecoin ($DOGE), nato nel 2013 come uno scherzo, oggi è una delle crypto più importanti, con una capitalizzazione di 31 miliardi di dollari all’interno del settore meme coin da 67 miliardi. La sua resilienza si spiega con una community globale molto attiva e un crescente utilizzo nei pagamenti online.

Attualmente DOGE è scambiato intorno a $0,20, con un RSI vicino a 40 e in crescita. Nelle ultime 24 ore, Dogecoin è salito del 9%, lasciando ancora spazio per ulteriori rialzi in settimana.

Nell’ultimo giorno, DOGE ha superato Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana in termini di performance: tutte si stanno riprendendo dal crollo, ma Dogecoin si conferma fedele al suo ruolo di meme coin capace di amplificare i trend giornalieri.

I pattern grafici per il 2025 mostrano diverse formazioni rialziste che potrebbero preparare il terreno a un nuovo breakout.

Fonte TradingView

Secondo le previsioni di ChatGPT, DOGE potrebbe chiudere l’anno tra $1,50 e $3, con il valore più alto considerato un obiettivo molto ambizioso. Una stima più prudente vede il token tra $0,25 e $0,40.

Il precedente massimo storico di DOGE era stato $0,7316 durante la bull run del 2021, quindi superare il famoso obiettivo di $1 sarebbe un risultato notevole.

L’adozione mainstream di Dogecoin continua ad aumentare: Tesla accetta ancora DOGE per i suoi prodotti, mentre piattaforme come PayPal e Revolut hanno integrato le transazioni DOGE nei loro sistemi.

Pepe ($PEPE): ChatGPT prevede che la meme coin torni ai massimi storici

Lanciata nell’aprile 2023, Pepe ($PEPE) vanta oggi una capitalizzazione di 3,2 miliardi di dollari, la più alta tra i token non ispirati ai cani. Ispirata al fumetto “Boy’s Club” di Matt Furie, Pepe è diventata rapidamente una star virale tra le crypto e non solo.

Fonte ChatGPT

Nonostante la forte concorrenza, Pepe mantiene una buona liquidità e una community molto attiva, talvolta rafforzata da segnali positivi, seppur criptici, di Elon Musk sul suo profilo X.

Il token è scambiato vicino a $0,0000075, circa il 73% sotto il picco di dicembre 2024, pari a $0,00002803.

Nello scenario più ottimistico di ChatGPT, Pepe potrebbe tornare ai massimi storici, quasi quadruplicando il suo valore attuale, a patto che superi la forte resistenza a $0,000018.

Con un RSI vicino a 34, Pepe si trova su livelli bassi, il che può renderlo interessante per chi vuole accumulare. Se la fiducia degli investitori tornerà, Pepe potrebbe puntare a un nuovo massimo storico entro un anno dal precedente.

