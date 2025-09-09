ChatGPT-5 consiglia 2 criptovalute per diventare milionari questo mese

Il modello di punta di OperAI ha selezionato due criptovalute chiave che potrebbero generare rendimenti sorprendenti a settembre.

Ultimo aggiornamento: Settembre 9, 2025

L’inizio di settembre segna una fase di consolidamento del mercato crypto, ed è adesso che molti investitori cercano nuovi asset da includere nei propri portafogli.

Abbiamo interrogato il modello di punta di OpenAI, ChatGPT-5, di scegliere due crypto con un potenziale esponenziale, capace di far nascere nuovi milionari crypto.

Sei (SEI)

Sei (SEI) è una blockchain Layer-1 ad alte prestazioni progettata per garantire la massima velocità nell’ambito delle operazioni di finanza decentralizzata.

La sua struttura si basa sull’esecuzione in parallelo delle transazioni e un meccanismo di consenso specifico, così da garantire operazioni ultra-rapide e ad alto volume.

Secondo ChatGPT-5, queste caratteristiche rendono Sei ideale per operare sugli exchange decentralizzati, i protocolli order book e tutte quelle applicazioni che richiedono esecuzioni veloci.

L’ecosistema DeFi in crescita e una community molto attiva stanno alimentando la fama di Sei come del candidato più probabile a scalzare Solana, grazie a velocità, scalabilità e infrastrutture pensate per il trading.

Al momento, SEI si scambia a 0,29 dollari, in crescita del 3,5% nelle ultime 24 ore e del 2% su base settimanale.

Ondo Finance (ONDO)

ChatGPT-5 ha individuato anche Ondo Finance tra le crypto da tenere d’occhio, visto che rappresenta la nuova tendenza in fatto di asset reali tokenizzati, RWA.

L’obiettivo del progetto è collegare la finanza tradizionale con le piattaforme decentralizzate, portando strumenti che generano rendimento, come buoni del tesoro degli Stati Uniti e obbligazioni societarie, direttamente sulla blockchain.

Ondo sta cercando di mantenere il prezzo sopra la soglia di 1 dollaro e, al momento il token vale 0,90 dollari, in rialzo di quasi l’1% nelle ultime 24 ore.

ChatGPT-5 sottolinea che, puntando molto su conformità normativa e credibilità tra gli investitori istituzionali, Ondo potrebbe diventare protagonista in un settore che mira a portare trilioni di dollari di asset tradizionali nella finanza digitale.

Prevendite ad alto potenziale ancora in fase di lancio

Tra i token che hanno maggiore potenziale esplosivo ci sono quelli in prevendita, ancor di più quelli che ancora si trovano nella fase iniziale della vendita pubblica.

Tra questi token si distingue PEPENODE (PEPENODE), un progetto dinamico e interattivo che permette di creare un impianto di mining crypto virtuale già durante la fase di prevendita.

L’intuizione di coinvolgere i trader anche durante le fasi notoriamente statiche della prevendita, sta generando buoni risultati. La presale procede spedita e il progetto dimostra di avere solide fondamenta per strutturare la propria crescita nel tempo, e non solo dopo la quotazione su exchange.

Al momento è possibile comprare PEPENODE direttamente sul sito ufficiale collegando il proprio wallet, come Best Wallet, e iniziare a minare crypto virtuali in attesa di fare sul serio dopo il lancio ufficiale.