Chainlink contro Amazon: la blockchain funziona senza interruzioni

La forte flessione del mercato crypto di metà ottobre potrebbe persino aver sottovalutato parecchio il prezzo di Chainlink.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Quasi la metà di tutta la rete internet è rimasta bloccata a causa di un’interruzione dei servizi di Amazon Web Services (AWS).

Piattaforme di streaming, videogiochi e anche diversi exchange di criptovalute hanno riscontrato problemi tecnici.

L’interruzione del funzionamento di AWS mette in risalto il funzionamento regolare di Chainlink, che ha continuato a operare senza interruzioni grazie alle sue numerose collaborazioni e integrazioni.

Nelle notizie di oggi vedremo come il recente blackout di AWS abbia evidenziato il valore della tecnologia di Chainlink. Esamineremo anche come il prezzo di LINK si sia comportato in relazione ai problemi di AWS e alla successiva discesa generale del mercato.

Chainlink stabile malgrado il disservizio di AWS

Prima di concentrarci sull’andamento di Chainlink, è utile osservare il quadro generale del mercato.

Bitcoin ha avuto una buona performance tra il fine settimana e l’inizio della settimana, superando i 110.000 dollari grazie a un afflusso di oltre 100 miliardi di dollari, dando l’impressione che potesse iniziare un nuovo rally. Con la nuova fase di calo, anche LINK ha subito una discesa.

L’altcoin ha perso più del 5% nelle ultime 24 ore, fermandosi a 17,89 dollari dopo aver toccato ieri un massimo oltre i 19 dollari.

Eppure l’interesse verso Chainlink resta alto, soprattutto tra i grandi investitori. Il blackout di AWS potrebbe aver anche contribuito a questa recente correzione.

Insane accumulation!



30 new wallets have withdrawn 6,256,893 $LINK($116.7M) from #Binance since the 1011 market crash. pic.twitter.com/uI26RW1hq6 — Lookonchain (@lookonchain) October 20, 2025

Un singolo data center di Amazon è stato colpito da un problema tecnico, causando criticità in tutto il servizio AWS.

Essendo responsabile del 32% dello storage cloud globale, l’impatto si è fatto sentire ovunque. Servizi di streaming, videogiochi e persino exchange crypto come Coinbase non sono stati in grado di funzionare correttamente per alcune ore.

Gli esperti sottolineano come questo sia uno dei rischi legati alla centralizzazione. Nello stesso momento, Chainlink ha continuato a funzionare senza alcun problema. Grazie alla sua struttura distribuita e alle molteplici partnership, la rete è rimasta attiva.

LINK ha quindi attirato l’attenzione del mercato, anche se la volatilità generale non ha permesso al token di mantenere i guadagni. Continueremo a informare i nostri follower; seguiteci su Instagram.

Aspetti positivi per LINK

Guardando al medio-lungo termine, questa situazione sembra favorire Chainlink e potrebbe rafforzare sia l’ecosistema che il valore di LINK.

L’analista crypto Ali Martinez mantiene una visione positiva su LINK. Secondo lui, l’altcoin potrebbe riuscire a superare la resistenza della formazione triangolare nel tempo. Se si verificasse un breakout, potrebbe partire una nuova fase rialzista, LINK potrebbe puntare ai 100 dollari nel corso del prossimo anno.

The next time Chainlink $LINK breaks $25, it could ignite a bull rally to $100. pic.twitter.com/fkWAPixjYs — Ali (@ali_charts) October 20, 2025

Anche se il mercato crypto mostra ancora segnali di debolezza, Chainlink potrebbe rappresentare una delle migliori altcoin da valutare per gli acquisti. Per chi crede nel futuro di questa criptovaluta, la volatilità di breve periodo non è vista come un problema rilevante.

Analisi aggiornata del prezzo di Chainlink

Pur dopo il calo di ottobre, LINK si trova di nuovo al di sopra della media mobile a 200 giorni (in blu), grazie soprattutto al forte rimbalzo di ieri che ha portato il token a guadagnare fino al 13%.

Questo movimento è un segnale di fiducia per Chainlink.

Nonostante ciò, il contesto generale resta ribassista e molti trader preferiscono incassare i profitti. Dopo il picco di ieri, il prezzo è sceso fino all’8%.

La media mobile a 200 giorni, posta a 17,62 dollari, contribuisce a offrire una certa stabilità. Se LINK dovesse riuscire a stabilizzarsi sopra questo livello, potrebbe essere un buon punto d’ingresso.

Grafico dei prezzi di Chainlink – Fonte: TradingView

Non si può escludere che LINK possa scendere ancora. Se il prezzo dovesse rompere al ribasso i 17,62 dollari in questa fase di incertezza, le posizioni ribassiste potrebbero aumentare e la discesa potrebbe continuare verso 15,80 e 15 dollari. Le prospettive a breve termine rimangono poco chiare.

Se invece il sentiment generale sul mercato dovesse migliorare, Chainlink avrebbe spazio per forti rialzi. L’altcoin potrebbe triplicare il suo valore se dovesse raggiungere i 50 dollari a lungo termine.

Per alcuni, LINK è tra le criptovalute più interessanti in caso di trend rialzista, grazie al suo ruolo nel facilitare la comunicazione tra blockchain diverse. Per molti investitori, acquistare e mantenere questa criptovaluta rappresenta una scelta ovvia.