Chainlink: c’è una resistenza cruciale dopo la riconquista dei $25

Alcuni analisti hanno suggerito che LINK è pronta a raggiungere nuovi massimi, a patto che riesca a superare gli attuali livelli di resistenza.

Dopo aver recuperato il 10%, superando la maggior parte degli asset del mercato nelle ultime 24 ore, Chainlink (LINK) sta ora tentando di riconquistare un’area cruciale.

Alcuni analisti hanno suggerito che l’altcoin è pronta a raggiungere nuovi massimi, ma hanno messo in guardia su un potenziale rifiuto dai livelli attuali, che potrebbe portare a nuovi tentativi di breakout volatili.

Chainlink riconquista i livelli chiave

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 agosto, Chainlink ha iniziato a riprendersi dal recente calo guidando il mercato, che ha visto la maggior parte delle criptovalute ritestare i minimi di due settimane fa.

LINK ha registrato la seconda migliore performance tra le prime 100 criptovalute, con un aumento dell’11% nelle 24 ore. In particolare, l’altcoin ha raggiunto il massimo degli ultimi sei mesi a 26,76 dollari lunedì, dopo aver recuperato il 14% dai minimi del fine settimana.

Mentre raggiungeva il suo massimo da diversi mesi, l’analista Ali Martinez ha evidenziato che Chainlink ha aggiunto quasi 3.000 nuovi indirizzi. Secondo il post di Martinez, il 18 agosto sono stati creati 2.995 nuovi indirizzi LINK, segnando la crescita più alta in 5 mesi.

Numero di nuovi indirizzi LINK – Fonte: Ali Martinez su X

Tuttavia, la correzione di inizio settimana ha frenato lo slancio rialzista, riportando il prezzo della criptovaluta a testare la zona di breakout intorno ai 23,50 dollari nella giornata di martedì.

Dopo aver testato quest’area come supporto, Chainlink ha rimbalzato e riconquistato la fascia 24,50-25 dollari, toccando brevemente la barriera dei 26,50 dollari mercoledì mattina prima di ritracciare.

L’analista noto con lo pseudonimo Rekt Capital, ha affermato che LINK, dopo la recente performance, sta tentando di riconquistare l’area di prezzo compresa tra 23,86 e 34 dollari, e ha evidenziato che:

“I minimi di questo intervallo sono stati storicamente un supporto chiave e i ritest di successo in questa zona hanno permesso rialzi fino al massimo dell’intervallo intorno ai 34 dollari”.

La continua stabilità di Chainlink al livello di 23,86 dollari sarà fondamentale per il rialzo verso il massimo della fascia. L’analista del mercato ha notato che è possibile una volatilità al di sotto di questa fascia come parte di un processo di ritest volatile.

Livelli da tenere d’occhio per LINK

La chiusura mensile della criptovaluta è uno dei livelli più importanti da tenere d’occhio, perché una chiusura al di sopra del minimo della fascia posizionerebbe Chainlink per una continuazione del rialzo. Al contrario, il mancato recupero di quest’area nel timeframe mensile potrebbe portare a un pullback più profondo verso i 19,41 dollari, un livello che la criptovaluta non vede dall’inizio di agosto.

LINK punta al recupero di un range chiave nel grafico mensile – Fonte: Rekt Capital su TradingView

Rekt Capital ha spiegato che:

“Questo livello ha spesso agito come una zona di ritest volatile nei cicli rialzisti, fungendo da base per inversioni di tendenza di successo, in particolare a metà del 2021”.

L’analista ha concluso che la prossima mossa della criptovaluta sarà determinata dal recupero della resistenza a 23,86 dollari o da un ritest volatile del supporto a 19,41 dollari.

Anche l’analista Altcoin Sherpa ha suggerito che Chainlink continuerà il suo percorso verso la barriera dei 30 dollari se Bitcoin continuerà il suo trend rialzista. L’analista ha affermato che se la principale criptovaluta dovesse perdere il supporto di 110.000 dollari, LINK probabilmente vedrebbe un altro calo.

Tuttavia, se il prezzo di Bitcoin si stabilizza, l’analista ritiene che l’altcoin potrebbe salire fino alla resistenza cruciale. Nel frattempo, l’osservatore di mercato CW ha affermato che Chainlink deve affrontare un’altra area chiave prima di raggiungere i 30 dollari.

Secondo il post, se LINK supera l’attuale muro di vendita, intorno ai livelli di 26,25 e 26,75 dollari, continuerà la sua corsa verso la resistenza di 30 dollari, dove si trova un altro muro di vendita.

Al momento della stesura di questo articolo, Chainlink viene scambiato a 26,11 dollari, con un aumento del 37,79% su base mensile.