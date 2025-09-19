BTC $116,554.51 -0.58%
ETH $4,529.24 -1.17%
SOL $242.34 -2.04%
SHIB $0.000013 -2.12%
BNB $990.89 -0.28%
DOGE $0.27 -2.69%
XRP $3.03 -2.94%
PEPE $0.000011 -2.79%
Cryptonews Ethereum News

Buterin difende la lunga coda per l’unstaking: “È come lasciare l’esercito”

ethereum
Su Ethereum la coda per l’unstaking è sempre più lunga, ma Vitalik Buterin la difende: serve a proteggere la blockchain.
Autore
Gaia Tommasi
Autore
Gaia Tommasi
Informazioni sull'autore

Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Ethereum

Sulla blockchain di Ethereum la coda per mettere in staking i token ha toccato nuovi record. Ora servono fino a 45 giorni per effettuare l’unstaking.

Da un lato dimostra la forte domanda per partecipare al meccanismo di validazione, ma l’attesa pesa. Soprattutto se si confronta con la chain di Solana, dove bastano due giorni. Molti criticano il sistema giudicandolo vecchio, ma Vitalik Buterin non è d’accordo e difende la scelta. Si tratta di strategia di sicurezza o un semplice ritardo tecnologico?

Su Solana si aspetta solo 3 giorni, contro i 40 giorni di Ethereum

Il confronto nasce dai tempi di uscita dallo staking. Su Ethereum la coda di “exit” supera i 40 giorni e i validatori che vogliono recuperare i fondi devono aspettare senza garanzie precise. Una situazione che irrita molti operatori e accende il dibattito tra le due chain.

Fonte: ValidatorQueue

Solana offre un’esperienza opposta: l’unstaking richiede solamente 2-3 giorni. Una differenza netta che rende il network più interessante per chi cerca flessibilità.

Michael Marcantonio, head of DeFi di Galaxy Digital, avverte che Ethereum rischia di perdere terreno. Se i tempi di uscita non si riducono, gli utenti potrebbero preferire chain più rapide.

Per Buterin l’unstaking è come “un soldato che lascia l’esercito”

Di fronte alle critiche, Vitalik Buterin è intervenuto su X e ha riconosciuto che la lunga coda per l’unstaking non è di certo “ideale”, ma ha spiegato che esiste per una ragione precisa. Lo staking, ha affermato, non è un semplice investimento ma serve per proteggere la chain. L’unstaking, per Buterin, è come “un soldato che lascia l’esercito”.

Per Vitalik, rendere il ritiro troppo veloce potrebbe indebolire la blockchain e metterla a rischio. “Serve una certa frizione all’uscita”, ha spiegato. Un meccanismo che frena le reazioni di panico e i comportamenti opportunistici, mantenendo Ethereum più stabile. Meglio aspettare 45 giorni, ha detto, che mettere a rischio la sicurezza della chain.

Perché si forma una coda lunghissima ?

Il sistema di Ethereum usa una coda automatica. Il protocollo limita il numero di validatori che possono entrare o uscire dallo staking ogni giorno e ogni richiesta di unstaking finisce in una “exit queue”.

Quindi, quando un validatore decide di effettuare l’unstaking non lo fa subito: finisce in fila. E la coda si allunga, soprattutto nei momenti in cui il mercato è volatile o quando molti provano a farlo contemporaneamente.

Rendere complesso effettuare l’unstaking è una misura di sicurezza. Limitando le uscite giornaliere, Ethereum impedisce una “corsa agli sportelli” in versione blockchain. È un collo di bottiglia voluto: scomodo per i validatori, ma progettato per proteggere il protocollo nei momenti di crisi.

Vitalik non vuole che l’unstaking di Ethereum sia veloce come su Solana

Per quanto riguarda Solana, il sistema funziona in modo opposto: tutto è progettato per essere veloce. È ideale per il trading ad alta frequenza, le dApp rapide e gli investitori impazienti. Ma la possibilità di fare unstake così rapidamente ha un prezzo.

La chain ha subito diverse volte delle interruzioni pesanti, a volte prolungate, che ne hanno minato la fiducia.

Vitalik non vuole lo stesso per Ethereum. Punta sull’affidabilità nel lungo termine. Per lui la forza di Ethereum è restare in piedi a ogni costo e chi partecipa allo staking lo fa per proteggere la blockchain, non per scappare al primo scossone di mercato.

Piovono critiche nella community

Molti utenti considerano il sistema di Ethereum troppo rigido. Aspettare più di un mese per riavere i propri ETH è scoraggiante, soprattutto quando altre blockchain offrono maggiore flessibilità. Per i piccoli investitori, l’attesa può sembrare ingiusta, soprattutto se nel frattempo l’asset ha subito un calo.

C’è anche chi teme che questa lentezza ostacoli l’adozione istituzionale. Fondi e grandi aziende potrebbero preferire soluzioni più rapide, riducendo l’appeal dello staking su Ethereum.

Vitalik ne è pienamente consapevole: i 45 giorni di attesa sono il prezzo della sicurezza. Dolorosa per alcuni, ma in linea con la filosofia di Ethereum, che punta a costruire un ecosistema stabile e resiliente.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,266,583,237,153
-0.39

Altri articoli in evidenza

Previsione Prezzi
Previsione prezzo Dogecoin – Il Supertrend indica i prossimi movimenti
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-09-19 11:40:00
Previsione Prezzi
Previsione prezzo Ethereum: le balene tornano a comprare, ETH supererà i $5.000?
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-09-19 11:00:00
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo