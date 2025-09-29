Bull run in arrivo per Ripple: la DeFI accende la miccia di XRP

L’ecosistema XRP sta vivendo un vero e proprio boom nel settore DeFi: Doppler Finance ha già attratto oltre 85 milioni di dollari, dimostrando l’interesse crescente degli investitori. Contemporaneamente, gli esperti di criptovalute segnalano un momento cruciale per una possibile bull run del prezzo di Ripple, mentre la prospettiva di diversi ETF spot su XRP aumenta ulteriormente l’attenzione del mercato.

Doppler Finance: traguardo importante nella DeFi su XRP

L’esperta di criptovalute Amelie ha espresso grande entusiasmo per la crescita fulminea di Doppler Finance, che si sta affermando come protagonista indiscussa nel mondo XRPfi. La piattaforma consente agli investitori di depositare i loro XRP in vault “speciali” o protetti, ovvero conti digitali sicuri progettati per conservare le criptovalute.

Una volta depositati, questi XRP possono essere “messi al lavoro” tramite meccanismi di finanza decentralizzata (DeFi) – come prestiti o staking – che permettono di guadagnare interessi o rendimenti direttamente sulle criptovalute detenute, senza doverle vendere. In pratica, gli investitori possono ottenere un profitto passivo sui loro XRP semplicemente tenendoli nel vault, sfruttando le opportunità offerte dall’ecosistema DeFi.

Questo rappresenta un passo significativo per XRP, tradizionalmente conosciuto principalmente come token di pagamento: grazie a iniziative come questa, il token sta acquisendo sempre più funzionalità pratiche all’interno della finanza decentralizzata, aprendo nuove opportunità sia per investitori retail sia istituzionali.

Il Total Value Locked (TVL) di oltre 85 milioni di dollari dimostra che investitori istituzionali e retail ripongono fiducia nell’ecosistema XRP. Per gli investitori alla ricerca delle crypto in grande crescita, questo sviluppo offre indicazioni sull’adozione sempre più ampia della DeFi all’interno della rete Ripple.

Altseason prevista per ottobre 2025

La nostra analisi tecnica indica un timing ottimale per una bull run di XRP. Il grafico suggerisce che il prezzo di Bitcoin si trovi in una fase cruciale, con diversi indicatori tecnici che convergono verso un potenziale movimento rialzista. Questo timing è in linea con l’andamento più ampio del mercato delle altcoin e con l’interesse istituzionale verso XRP.

Previsione bull run del prezzo XRP per ottobre – Fonte: TradingView

Il grafico non mente: le precedenti altseason sono iniziate proprio in questo periodo dell’anno. Lo scorso anno abbiamo già assistito a una mini bull run verso la fine del 2024. La vera bull run? Quest’anno.

Il prezzo di XRP sta attualmente beneficiando di diversi catalizzatori che insieme creano una solida base per una crescita esplosiva durante l’altseason del 2025. Gli esperti crypto sottolineano che la combinazione di adozione DeFi di XRP, aspettative sugli ETF XRP e setup tecnico del prezzo di Ripple crea un’opportunità unica per i detentori di XRP in ottobre.

Molti ETF spot su XRP sono imminenti

In questo contesto, sono diverse le richieste per ETF spot su XRP in arrivo. Questi prodotti istituzionali potrebbero portare a un enorme afflusso di capitale nel prezzo di Ripple, con un effetto simile a quello che gli ETF su Bitcoin ed Ethereum hanno avuto sui rispettivi mercati.

Le approvazioni degli ETF renderebbero XRP accessibile agli investitori tradizionali che desiderano investire tramite i loro broker abituali. Per i trader che si preparano alla prossima bull run crypto, XRP offre un enorme potenziale vista l’attuale evoluzione del mercato.

Ottobre sarà cruciale per il prezzo di XRP

Amelie evidenzia perché ottobre sarà un mese particolare per i possessori di XRP. Il termine “UPTOBER” fa riferimento alle storiche performance forti delle crypto in ottobre, combinate con gli specifici catalizzatori attesi per XRP.

Il momentum di Doppler Finance dimostra che le applicazioni DeFi sul XRP Ledger possono avere successo, mentre le aspettative sugli ETF XRP alimentano ulteriormente l’interesse istituzionale. Questi sviluppi rendono XRP una delle altcoin più discusse nell’attuale ciclo di mercato.

