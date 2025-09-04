Bull run 2025: cosa prevede ChatGPT-5 per Bitcoin ed Ethereum?

ChatGPT-5 ha delineato il potenziale andamento dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum per la prossima bull run, inoltre ha segnalato un nuovo token ad alto potenziale.

Nella giornata odierna, giovedì 4 settembre, il mercato delle criptovalute procede in bilico. Bitcoin sta oscillando intorno ai 110.900 dollari ed Ethereum intorno ai 4.400 dollari.

Gli ETF Bitcoin continuano a registrare afflussi (circa +300,5 milioni di dollari il 3 settembre), mentre gli ETF Ethereum segnalano deflussi (circa -38,2 milioni di dollari nello stesso giorno). Il prossimo catalizzatore sarà sicuramente la Fed, che questo potrebbe abbassare i tassi dando così il via alla bull run.

Come ChatGPT-5 analizza il mercato

Le previsioni di ChatGPT-5 non sono opera di magia, ma il frutto dell’analisi di segnali concreti.

A partire dalla prospettiva macro, il mercato del lavoro statunitense si sta indebolendo, aumentando le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Un periodo di allentamento dei tassi è generalmente vantaggioso per le criptovalute.

Per quanto riguarda i flussi degli ETF, invece si osserva un forte contrasto tra Bitcoin ed Ethereum. Questo è spesso un indicatore chiave per gli investitori istituzionali.

Per quanto riguarda Bitcoin, si registrano recenti afflussi netti (circa +300,5 milioni di dollari il 3 settembre), segno di un interesse da parte degli investitori istituzionali. Nello stesso giorno, però, si sono registrati più deflussi dagli ETF Ethereum (circa -38,2 milioni di dollari). Questi flussi eterogenei mostrano un segnale più sfumato da parte degli investitori.

Da notare anche la stagionalità: in passato, il mese di settembre è stato spesso sfavorevole a Bitcoin. Infine, la comparsa del Golden Cross rafforza il bias rialzista, anche se si tratta solo di un indicatore e non di una certezza.

Bitcoin: i possibili scenari secondo ChaptGPT-5

Questo giovedì, sostenuto da afflussi netti di 300 milioni di dollari negli ETF, il prezzo di Bitcoin (BTC) oscilla intorno ai 110.900 dollari. ChatGPT-5 evidenzia due possibilità per la principale criptovaluta: la forza dei flussi istituzionali contro la debolezza stagionale.

Grafico annuale del prezzo di Bitcoin – Fonte: CoinGecko

Innanzitutto, l’ipotesi di uno scenario rialzista si fonda sull’abbassamento dei tassi da parte della Fed e sulla continuazione degli afflussi negli ETF. In questo caso si può ipotizzare una ripresa verso i 115.000 dollari, o addirittura verso i 119.000 dollari. Dopodiché, un nuovo ATH sarà del tutto ipotizzabile nell’ultimo trimestre dell’anno.

In caso di scenario ribassista, gli afflussi negli ETF si interrompono e la stagionalità fa il suo corso. In questo caso, si tornerebbe al livello di 100.000 dollari, o anche più in basso. La golden cross migliora inevitabilmente la tendenza, ma non esclude falsi segnali.

Ethereum a 4.400 dollari: forze strutturali ma ETF sotto pressione

Oggi Ethereum (ETH) oscilla intorno ai 4.400 dollari dopo un nuovo ATH a 4.946 dollari raggiunto alla fine di agosto. Il token è strutturalmente solido con un buon equilibrio tra staking e burn. Circa il 31% dell’offerta totale è in staking, il che riduce il flottante disponibile. Il burn, dal canto suo, continua a bruciare commissioni, provocando puntualmente un effetto deflazionistico.

Grafico annuale del prezzo di Ethereum – Fonte: CoinGecko

Per quanto riguarda ChatGPT-5, esso rileva la solidità di Ethereum ma al tempo stesso anche la sua fragilità.

Gli ETF hanno registrato recenti deflussi: circa -135,3 milioni di dollari il 2 settembre e -38,2 milioni di dollari il 3 settembre. Se gli afflussi riprendono (e la Fed allenta la politica monetaria), il token ETH potrebbe tentare un nuovo ATH durante la bull run.

Se invece persistono i deflussi, l’asset potrebbe correggersi verso i 4.200 dollari o addirittura 4.000 dollari.

PEPENODE: l’altcoin speculativa

Ma ChatGPT-5 non si ferma a Bitcoin ed Ethereum. L’AI identifica anche dinamiche su token emergenti in preparazione alla bull run. La sua scoperta più recente? PEPENODE.

Ancora in fase di prevendita, questo token riunisce volume e attenzione sociale, un cocktail tipico delle fasi di altseason.

La prevendita di PEPENODE ha già raccolto 576.000 dollari in pochi giorni. È la prima volta che una meme coin permette di creare il proprio rig di mining virtuale, acquistare nodi, creare il proprio server e ottenere rendimenti passivi.

Questo tipo di token rimane rischioso, poiché dipende da eventi a breve termine (listing, liquidità) e da una comunità attiva. Ma è proprio questo che cercano gli investitori. La bull run non sarà solo istituzionale, ma anche comunitaria.