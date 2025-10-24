Previsioni prezzo BNB: mira al massimo storico di $1370

La performance del prezzo di BNB ha entusiasmato il mercato che ora si aspetta una fase di crescita ininterrotta.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 24, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

BNB ha registrato un aumento di oltre il 4% nelle ultime 24 ore e quasi l’11% nell’ultimo mese.

Secondo i dati on-chain, si è notato un incremento dell’attività di acquisto intorno ai 1070 dollari, soprattutto da parte dei wallet più grandi. Questo aumento della domanda, unito alle nuove integrazioni con Binance, rafforza la percezione di BNB come asset chiave per il Web3.

Il prezzo di BNB trova un punto di forza sulla linea di tendenza rialzista

BNB ha rimbalzato tra i 1050 e i 1070 dollari, un’area che nelle ultime settimane ha rappresentato un supporto importante e ha favorito il ritorno della pressione d’acquisto. Dopo questo movimento, il prezzo ha toccato circa 1130 dollari, riportando i compratori in vantaggio.

Secondo gli analisti del settore crypto, se il prezzo riuscirà a chiudere sopra i 1150 dollari, potrebbe aprirsi la strada per ulteriori rialzi fino alla prossima resistenza a 1370 dollari, corrispondente al massimo storico.

Se invece dovesse verificarsi un calo sotto la linea di tendenza rialzista, i dati on-chain indicano la presenza di un supporto poco sotto i 1000 dollari. In passato, questa zona è stata teatro di accumulo sia da parte di investitori retail che di grandi portafogli.

La domanda resta sostenuta anche grazie a volumi di scambio elevati e a una liquidità crescente sui principali mercati BNB. Questo trend suggerisce che i trader stanno adottando un approccio più orientato al rischio.

Volume e interesse aperto su BNB mostrano maggiore fiducia

I dati di CryptoQuant mostrano che il volume degli scambi sta vivendo brevi fiammate, spinte soprattutto dagli investitori retail più attivi.

Questi momenti di alta attività spesso segnalano una crescita della speculazione, ma in questo caso coincidono con un aumento della liquidità nelle coppie di trading su Binance, favorendo un trend rialzista più ampio.

BNB: Mappa delle bolle del volume spot. Fonte: CryptoQuant

In parallelo, l’open interest nei mercati dei derivati è salito di circa il 4%, arrivando quasi a 1,8 miliardi di dollari. Questo dato indica che più trader stanno utilizzando la leva finanziaria per puntare su una possibile continuazione del trend. Il mercato mostra una prevalenza di posizioni long, segno di fiducia in ulteriori rialzi.

Anche se livelli elevati di leva possono portare a una maggiore volatilità, la combinazione di volume crescente, open interest in aumento e domanda spot solida indica una struttura di fondo forte per BNB.



Open Interest sui future BNB (USD). Fonte: CoinGlass

La struttura di mercato di BNB resta positiva

Il prezzo di BNB suggerisce che il mercato si trova in una fase di equilibrio tra l’entusiasmo degli investitori retail e la presenza crescente di operatori istituzionali.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

Finché il prezzo resta sopra i 1100 dollari e la tendenza rialzista viene rispettata, il movimento verso l’alto sembra destinato a proseguire. BNB continua a beneficiare dell’espansione dell’ecosistema Binance e dell’interesse crescente per le applicazioni Web3.

Bitcoin Hyper: la nuova soluzione Layer 2 per Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) è la nuova soluzione Layer 2 pensata per superare i limiti della blockchain originale di Bitcoin. Collegandosi direttamente alla rete Bitcoin, permette di utilizzare i propri BTC nell’ecosistema Hyper e di investire in meme coin, progetti DeFi, asset del mondo reale, NFT e molto altro.

Le transazioni risultano rapide ed economiche rispetto alla rete Bitcoin tradizionale. Il token $HYPER serve sia come strumento della rete sia come mezzo per partecipare alle decisioni dell’ecosistema tramite voto.

Durante la fase di prevendita crypto $HYPER è disponibile a un prezzo vantaggioso e offre ricompense interessanti per chi partecipa allo staking.

Chi entra ora può ottenere uno sconto aggiuntivo, perché una volta superata la soglia di 6,2 milioni di dollari raccolti, il prezzo del token salirà entro poche ore.