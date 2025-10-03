BNB inarrestabile: tocca i 1.111 dollari e punta i 2.000

BNB raggiunge il massimo storico di 1.111 dollari grazie al lancio delle riserve del Kazakistan e agli acquisti del Tesoro che hanno determinato un aumento del 7,27%, innescando la liquidazione di posizioni corte per 268 milioni di dollari.

Autore Aniello Raul Barone



Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel corso della giornata odierna, venerdì 3 ottobre, BNB ha esteso i guadagni al 7,27% in 24 ore, raggiungendo il massimo storico di 1.111,90 dollari e innescando liquidazioni short per 268 milioni di dollari sui mercati delle criptovalute.

Secondo i dati di DefiLlama, il rally ha spinto la capitalizzazione di mercato di BNB oltre i 160 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione come quarta criptovaluta al mondo con un volume giornaliero di DEX pari a 3,74 miliardi di dollari.

Questo picco consolida anche la posizione di BNB tra i principali token crittografici in termini di performance dei prezzi nelle ultime settimane.

Fonte: DeFiLlama

La svolta arriva mentre BNB Chain elabora 2,3 milioni di indirizzi attivi al giorno, con un valore totale bloccato di 8,23 miliardi di dollari nei protocolli DeFi, il che rappresenta una crescita del 2,49% nelle ultime 24 ore.

La rete ha generato 1,01 milioni di dollari in commissioni di blockchain e 3,4 milioni di dollari in commissioni di applicazione, mantenendo una capitalizzazione di mercato delle stablecoin di 13,47 miliardi di dollari.

La scelta del Kazakistan di BNB come asset inaugurale per la sua riserva nazionale, Alem Crypto Fund, ha fornito una validazione istituzionale, contribuendo all’ascesa accelerata di BNB oltre la barriera psicologica dei 1.000 dollari.

Grafico del prezzo di Binance Coin (BNB) – Fonte: TradingView

Il lancio della riserva del Kazakistan dà il via alla tendenza istituzionale del tesoro

Il Ministero dell’Intelligenza Artificiale e dello Sviluppo Digitale del Kazakistan ha istituito l’Alem Crypto Fund in collaborazione con Binance Kazakhstan.

Il vice primo ministro Zhaslan Madiyev ha dichiarato che il fondo mira a diventare:

“Uno strumento affidabile per i grandi investitori e una base fondamentale per le riserve digitali dello Stato”.

L’iniziativa si basa sulla direttiva del presidente Kassym-Jomart Tokayev di creare riserve di criptovalute sostenute dallo Stato attraverso la National Bank’s Investment Corporation.

All’inizio di agosto, B Strategy ha lanciato una società di tesoreria da 1 miliardo di dollari incentrata su BNB e sostenuta da YZi Labs, precedentemente Binance Labs, creando quello che i fondatori definiscono il primo veicolo di tesoreria BNB quotato negli Stati Uniti.

Diversi family office con sede in Asia, tra cui quelli collegati al fondatore di Binance Changpeng Zhao, hanno sostenuto la raccolta iniziale.

La decisione segue quella della società di tesoreria BNB con sede negli Stati Uniti 10X Capital, guidata dal co-fondatore di Galaxy Digital David Namdar e dall’ex CIO di CalPERS Russell Read, che si preparano per un’importante quotazione in borsa.

BNB Network Company ha acquistato 200.000 BNB per un valore di 160 milioni di dollari, diventando il più grande detentore aziendale.

Anche Nano Labs, quotata alla borsa di Hong Kong, a luglio ha acquisito 74.315 BNB per 50 milioni di dollari, a un prezzo medio di 672 dollari, delineando piani per accumulare fino a 1 miliardo di dollari con l’obiettivo di raggiungere il 5-10% dell’offerta circolante.

Segue Windtree Therapeutics, quotata al Nasdaq, che prevede di destinare il 99% del suo round di finanziamento da 520 milioni di dollari all’acquisto di BNB.

La proposta dei validatori punta a una riduzione del 50% delle commissioni per sfidare Solana

Proprio il mese scorso, i validatori della BNB Chain hanno proposto di ridurre del 50% le commissioni gas e di accelerare la velocità dei blocchi per mantenere la competitività rispetto alle reti Solana e Base.

La proposta ridurrebbe il prezzo minimo del gas da 0,1 Gwei a 0,05 Gwei, abbreviando al contempo gli intervalli tra i blocchi da 750 millisecondi a 450 millisecondi.

I costi medi di transazione scenderebbero a circa 0,005 dollari per transazione in base alla proposta, posizionando BNB Smart Chain tra le reti più economiche.

Changpeng Zhao ha approvato l’iniziativa poco dopo la presentazione della proposta, quando BNB ha raggiunto il suo precedente picco sopra i 1.000 dollari a settembre.

Le precedenti riduzioni delle commissioni hanno portato a un massiccio aumento dell’utilizzo, con le transazioni giornaliere che sono aumentate del 140% superando i 12 milioni.

Il rialzo si è verificato nonostante una violazione della sicurezza dell’account X ufficiale di BNB Chain il 1° ottobre, con Zhao che ha avvertito gli utenti di non cliccare su link sospetti che promuovevano un falso programma di ricompense BSC.

L’account ha pubblicato messaggi fraudolenti che promettevano ricompense anticipate per aver votato sulla “prossima data delle ricompense BSC”, ma i team hanno rapidamente identificato e contenuto il tentativo di phishing.

L’analisi tecnica prevede obiettivi a breve termine tra 1.200 e 1.500 dollari

Il grafico a 4 ore di BNB mostra un pattern rialzista a bandiera che rompe al rialzo, attualmente scambiato intorno a 1.109 dollari, appena sotto l’obiettivo previsto di 1.200 dollari.

Grafico del prezzo con analisi tecnica di BNB – Fonte: @LordOfAlts su X

Il pattern mostra un consolidamento all’interno di linee di tendenza convergenti dopo l’iniziale impennata ai massimi storici, con il recente breakout che suggerisce una continuazione.

Da una prospettiva logaritmica più ampia, il grafico mostra l’intero percorso dai minimi del 2018, intorno ai 3 dollari, agli attuali livelli superiori ai 1.000 dollari, con le estensioni di Fibonacci che suggeriscono avanzamenti previsti a 3.018 dollari, 4.280 dollari e infine 6.155 dollari.

Grafico del prezzo con analisi tecnica di BNB – Fonte: @CryptoPatel su X

BNB ha registrato rendimenti superiori al 30.000% dal minimo del 2018, anche se i movimenti da 1.000 a 6.000 dollari richiedono afflussi di capitale fondamentalmente diversi rispetto agli avanzamenti della fase iniziale.

I modelli tecnici suggeriscono una continuazione a breve termine verso 1.200-1.300 dollari se lo slancio viene mantenuto, con una potenziale estensione a 1.500 dollari in caso di forti acquisti istituzionali.

La zona compresa tra 950 e 1.000 dollari rappresenta un supporto critico, e il mancato mantenimento di questo livello innescherebbe un ritracciamento verso 850-900 dollari.

Obiettivi aggressivi di diverse migliaia di dollari (2.000-6.000 dollari) richiedono ipotesi di crescita straordinarie e afflussi di capitale che potrebbero non concretizzarsi, soprattutto considerando l’attuale capitalizzazione di mercato superiore a 160 miliardi di dollari.

Lo scenario più probabile prevede un consolidamento tra 1.000 e 1.300 dollari nelle prossime settimane, con un breakout sopra i 1.300 dollari che aprirebbe la strada verso i 1.500-1.600 dollari prima di una correzione prolungata.