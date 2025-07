Block sale del 33% grazie alla spinta dell’S&P 500 e al retail

Il rally del 33% di Block nelle ultime 24 ore è stato alimentato principalmente dalla sua inclusione nell’S&P 500, che ha spinto l’esposizione istituzionale.

Inoltre, la crescente rotazione verso i token a piccola capitalizzazione ha dato nuova linfa al valore di BLOCK, accompagnato da un forte interesse da parte degli investitori retail.

Nonostante la recente vendita di ARK Invest da 15 milioni di dollari, il token ha beneficiato di ampie dinamiche di mercato.

L’inclusione nell’S&P 500 e la rotazione sui token a piccola capitalizzazione

Fonte: Coingecko

Il recente rally di Block è stato in gran parte spinto dall’inclusione nell’S&P 500, che ha portato ad un’impennata della sua esposizione istituzionale.

Questo evento, lo scorso 23 luglio, ha creato un’ondata di ottimismo, con gli index funds che hanno ribilanciato i loro portafogli per includere Block. Inoltre, la mossa ha validato la strategia di riserva in Bitcoin del progetto, aumentando la liquidità disponibile per i trader più piccoli.

Allo stesso tempo, un rally dei token a piccola capitalizzazione ha spinto il valore di Block a crescere insieme ad altri progetti simili. La liquidità in aumento ha visto Block posizionarsi tra i primi Top Performer insieme a token come Vine e TROLL, con un volume che ha visto un aumento del 134% in sole 24 ore.

Questo fenomeno si inserisce in un più ampio periodo di rotazione verso le altcoin, con l’indice Altcoin Season che ha registrato un incremento del 78% mese su mese.

Tuttavia, il progetto ha dovuto affrontare anche una forte pressione di vendita legata alla recente cessione di $15M di Block da parte di ARK Invest. Nonostante ciò, il rally è stato alimentato dalla domanda di asset speculativi e dalla continua dinamica positiva del mercato.

Token6900: la rotazione verso le altcoin a piccola capitalizzazione alimenta il rally di questa nuova meme coin

Nel contesto della crescente rotazione verso le altcoin a piccola capitalizzazione, la prevendita di Token6900 ha attirato l’attenzione superando $1,3 milioni.

Questo token ERC-20, senza alcuna utilità definita, si inserisce in una narrativa di ironia e speculazione che sta caratterizzando l’attuale fase del mercato. Creato senza applicazioni concrete, Token6900 si ispira alla cultura internet degli anni 2000, con un’estetica glitch art e anime, generando curiosità soprattutto tra i più giovani e i nostalgici.

Anche senza un’applicazione reale o una roadmap dettagliata, il progetto ha catturato l’interesse grazie alla sua natura simbolica e all’attività virale sui social. L’assenza di funzionalità concrete non ha frenato l’interesse, anzi, ha alimentato il trend speculativo che ora si sta diffondendo tra gli investitori.