BlackRock e VanEck: mega investimento in XRP! Pronti per un’esplosione del prezzo di Ripple?
Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse – tra l’altro novello sposo… auguri! – ha fatto un annuncio rivoluzionario che potrebbe spingere il prezzo di XRP verso nuovi massimi. I fondi tokenizzati BUIDL di BlackRock e VBILL di VanEck possono ora essere scambiati 24 ore su 24, 365 giorni all’anno in coppia RLUSD/ETH tramite Securitize, con l’aggiunta imminente della funzionalità RLUSD/XRPL.
Si tratta di un passo storico per l’adozione istituzionale, che consolida la posizione di XRP come attore di rilievo nel mondo finanziario tradizionale. La grande domanda è: cosa significa tutto questo per il prezzo di XRP da qui alla fine del 2025?
Le partnership con BlackRock e VanEck rafforzano l’adozione di XRP
La collaborazione tra Ripple, Securitize, BlackRock e VanEck apre nuove prospettive per gli investitori istituzionali. I detentori dei fondi tokenizzati BUIDL e VBILL avranno accesso a liquidità continua tramite lo scambio di RLUSD, un chiaro segnale della fiducia che i grandi gestori patrimoniali ripongono nell’infrastruttura e nella tecnologia di Ripple.
Per gli investitori alla ricerca di criptovalute emergenti con fondamentali solidi, XRP offre ora un concreto supporto istituzionale. Il prezzo di XRP potrebbe beneficiare di questa maggiore liquidità e dell’adozione da parte degli attori finanziari tradizionali.
L’analisi tecnica mostra un pattern rialzista di XRP
L’analisi tecnica odierna sul prezzo di XRP mostra segnali molto incoraggianti. Attualmente, il token di Ripple sembra seguire un pattern a triangolo associato all’onda 4, secondo la teoria di Elliott Wave. I triangoli dell’onda 4 rappresentano generalmente una fase di consolidamento pre-terminal, cioè un periodo di correzione che precede l’ultima spinta della tendenza. In genere, dopo la formazione di questo triangolo, si osserva un movimento impulsivo verso l’alto della quinta onda, che può segnare un rialzo significativo del prezzo.
Questa formazione tecnica suggerisce che XRP è sulla strada per raggiungere un nuovo massimo storico. La combinazione di forti segnali tecnici e partnership istituzionali, infatti, crea un potente mix per un potenziale aumento del prezzo.
Le aspettative sul prezzo di Ripple crescono grazie all’interesse istituzionale
L’annuncio di Brad Garlinghouse ha importanti implicazioni per il prezzo di Ripple nei prossimi mesi. La possibilità per i fondi istituzionali di avere accesso 24/7 alla liquidità RLUSD crea una domanda costante per l’ecosistema di XRP. Questo potrebbe portare a volumi di scambio più elevati e a una maggiore stabilità dei prezzi.
La prossima funzionalità RLUSD/XRPL rafforzerà ulteriormente questa tendenza. Quando le istituzioni potranno operare direttamente tramite XRP Ledger, si creerà una domanda diretta di XRP come valuta ponte. Questo sviluppo potrebbe influenzare significativamente il prezzo di XRP.
Le altcoin beneficiano dell’adozione istituzionale
La penetrazione di XRP tra grandi gestori patrimoniali come BlackRock e VanEck dimostra che le altcoin stanno ottenendo sempre maggiore accettazione da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali. Questa tendenza potrebbe estendersi ad altre criptovalute man mano che cresce la fiducia istituzionale.
Il tempismo di questo annuncio è strategico, poiché il mercato delle criptovalute si prepara a un’ulteriore crescita nel 2025. Le previsioni di XRP per ottobre rimangono positive, soprattutto grazie a queste nuove partnership che pongono le basi per un’adozione a lungo termine.
Pepenode: soluzione innovativa per il mining
Per gli investitori crypto interessati alle migliori crypto che esploderanno nel 2025, c’è un’opportunità interessante, rappresentata da Pepenode. Il progetto sviluppa un’app crypto basata su AI che permette agli utenti di fare il mining di criptovalute tramite il telefono, attraverso un gioco educativo.
Questo approccio pensato per principianti rende il mining accessibile a nuovi investitori che vogliono incrementare la propria cultura sulle criptovalute mentre generano un reddito passivo. La guida all’acquisto di Pepenode entra maggiormente nel dettaglio di questo progetto dalle interessanti potenzialità.
- Nuova era per PayPal: integra Bitcoin ed Ethereum nel proprio sistema di pagamento
- Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Shiba Inu e Solana fino alla fine del 2025
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 settembre 2025 – Rimbalzo in vista per XRP?
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 23 settembre 2025 – Attesa per il discorso di Donald Trump
- Bitcoin crescerà di 200 volte: la previsione di Twenty One Capital
