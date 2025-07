Bitcoin sotto pressione: possibile correzione sotto i 115.000$?

Ultimo aggiornamento: Luglio 22, 2025

Il prezzo di Bitcoin continua a oscillare in una fascia ristretta sotto la soglia chiave dei 120.000 dollari.

L’attuale andamento riflette un mercato in fase di riflessione, in cui i trader preferiscono incassare i guadagni ottenuti piuttosto che scommettere su ulteriori rialzi. I segnali di una possibile correzione si intensificano con l’aumento della presa di profitto e della velocità di rete.

Bitcoin sotto osservazione: la resistenza a 120.000$ e la crescente pressione di vendita

Il prezzo di Bitcoin sta attraversando una fase di consolidamento caratterizzata da forte incertezza. Dopo un rally che ha visto BTC avvicinarsi alla soglia psicologica dei 120.000 dollari, il mercato ha incontrato una barriera tecnica significativa.

L’incapacità di superare questo livello ha attivato una massiccia presa di profitto da parte degli investitori, i cui guadagni realizzati hanno raggiunto i massimi degli ultimi sette mesi. Questo comportamento riflette una scarsa fiducia nel breve termine e una volontà diffusa di capitalizzare i rendimenti ottenuti nella fase di rialzo precedente.

Profitti realizzati BTC – Fonte: Glassnode

L’aumento della velocità di rete rafforza ulteriormente l’idea di una fase dominata da strategie di breve termine. Questo indicatore, che misura la frequenza con cui BTC cambia mano, è tornato ai livelli più alti degli ultimi quattro mesi, suggerendo una rapida rotazione delle posizioni e una bassa propensione all’accumulo.

L’effetto combinato di questi due fattori – vendita per profitto e velocità in aumento – rende più probabile una correzione del prezzo.

Velocità di rete BTC – Fonte: Glassnode

Senza una rinnovata pressione d’acquisto, gli analisti ipotizzano un ritorno di Bitcoin verso il supporto dei 115.000 dollari, il cui cedimento potrebbe rappresentare un ulteriore segnale ribassista nel medio periodo.

In questo contesto, la capacità di Bitcoin di difendere i livelli attuali diventa cruciale per non compromettere l’intera struttura rialzista costruita nei mesi precedenti. L’ingresso di nuovi strumenti per la gestione strategica dei wallet, come Best Wallet, potrebbe influenzare le scelte dei trader, che iniziano a bilanciare BTC con asset più flessibili e accessibili.

Boom del token $BEST: raccolti 14 milioni di dollari

$BEST, la moneta nativa dell’ecosistema Best Wallet ha recentemente superato i 14 milioni di dollari raccolti durante la sua presale con un prezzo unitario di $0.025365.

Il token funge da chiave d’accesso a numerosi vantaggi esclusivi: riduzione delle commissioni di transazione su Best Wallet, partecipazione alle decisioni strategiche del progetto tramite governance decentralizzata e staking con APY del 97%.

La community crypto ha risposto positivamente alla prevendita di $BEST, come dimostrano i numerosi video e post presenti in rete. Questo dato evidenzia una solida fiducia da parte del mercato, alimentata da una comunicazione efficace e da una proposta di valore concreta.

La performance futura di $BEST potrebbe essere strettamente legata all’andamento generale del mercato crypto. Se Bitcoin dovesse riprendere la sua corsa, l’interesse verso strumenti di gestione avanzata come Best Wallet aumenterebbe, con ricadute positive sulla domanda del token.