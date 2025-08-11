Bitcoin si avvicina al massimo storico in attesa dei dati CPI e PPI USA

Il prezzo di Bitcoin punta a un nuovo ATH grazie al forte breakout atteso nell'anno post-halving, si attende la pubblicazione del CPI USA.

Autore Laura Di Maria



Ultimo aggiornamento: Agosto 11, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Bitcoin torna a crescere e nelle 24 ore registra un aumento del 2,88% che lo porta sopra i 122.000 dollari.

Ora BTC punta verso un nuovo record in attesa della pubblicazione dei dati dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti.

Gli analisti guardano con attenzione a questi nuovi stimoli, dato che il 2025 è l’anno post-halving quello cioè in cui si attende un nuovo boom del mercato.

Ad alimentare la narrativa che vede Bitcoin come un solido bene rifugio contribuiscono anche le previsioni macroeconomiche secondo cui gli USA si preparano a fronteggiare un aumento dell’inflazione a causa delle tariffe di Trump.

Bitcoin si rinforza mentre crescono i timori di un aumento dell’inflazione USA

BTC ha formato una solida candela verde e ha guadagnato oltre il 3,5% nelle ultime 24 ore.

Adesso punta a un breakout del precedente massimo storico a 123.000 dollari.

Il recente rialzo è arrivato dopo che BTC si è consolidato sotto i 115.000 dollari la scorsa settimana, mentre i rialzisti sono tornati di nuovo all’attacco. Sul grafico è riapparso il pattern della Golden cross e ora gli analisti ritengono possibile un’estensione verso 130.000 dollari e oltre.

Il popolare analista crypto Benjamin Cowen ha affermato che BTC chiuderà il mese di agosto in verde, stando alle tendenze storiche degli anni precedenti.

#BTC still looking to close August green, in line with all prior post-halving years. Still a few weeks to go of course. https://t.co/y2qTBxKg5q pic.twitter.com/7hEMMBDUx8 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 11, 2025

L’analista crypto Benjamin Cowen ha individuato un trend ricorrente nell’andamento del prezzo di Bitcoin nei periodi post-halving.

Secondo Cowen, BTC finora ha seguito uno schema simile in ogni anno post-halving: i prezzi tendono a salire a luglio e agosto. Ha aggiunto che potremmo vedere un ritracciamento a settembre, seguito da un nuovo picco del ciclo nel quarto trimestre.

Inoltre, i dati on-chain mostrano un dato positivo anche per quanto riguarda la creazione di nuovi indirizzi Bitcoin. Secondo l’analista crypto Ali Martinez, si creano in media ogni giorno 364.126 nuovi indirizzi BTC, il livello più alto da un anno.

364,126 new Bitcoin $BTC addresses created daily, the highest in a year! pic.twitter.com/GJTzrT3Yo9 — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Dati CPI e PPI USA sotto i riflettori mentre le pressioni inflazionistiche potrebbero continuare

Secondo le previsioni di mercato, il Consumer Price Index USA dovrebbe aumentare dello 0,3% a luglio, segno di una prosecuzione delle pressioni inflazionistiche.

Le tariffe introdotte da Trump stanno iniziando a incidere sui prezzi al consumo in settori come l’arredamento per la casa e i beni ricreativi. Si prevede una revisione al ribasso per i dati sull’occupazione negli USA e incertezza sulla forza del mercato del lavoro. Alla luce di questa incertezza molte aziende stanno cercando di ridurre il peso delle tariffe sui prezzi.

Intanto si attende la prossima riunione di settembre del FOMC nella speranza che la Fed si decida per un nuovo taglio dei tassi di interesse sul dollaro.

Cresce al 40% la probabilità che entro l’anno ci saranno due tagli dei tassi per un totale di 50 punti base, come emerge dai sondaggi di Polymarket.

Mentre, dopo la revisione dei dati sull’occupazione, le aspettative di tre tagli, per un totale di 75 pb, sono salite dall’8% a oltre il 23% nell’ultima settimana.

Fonte: Polymarket

