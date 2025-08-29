Bitcoin: il blocco degli ordini d’acquisto potrebbe innescare un nuovo rally

Gli ordini di acquisto tra 111.650 e 112.000 dollari indicano supporto chiave: trader e whale puntano a un nuovo rally di Bitcoin.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 29, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Su Binance Futures è presente una forte concentrazione di ordini di acquisto tra 111.650 e 112.000 dollari. Si tratta di veri e propri ordini limitati, dove molti trader sono pronti a comprare Bitcoin non appena l’asset si trova in quel range.

I trader puntano tutto sulla ripresa del rally

Secondo l’analista @MAartunn, che ha pubblicato i dati su X, la dinamica riflette un sentiment positivo, ovvero che il mercato prevede un altro slancio dell’asset.

Il range in questione è già stato un solido supporto in altre fasi di mercato e ora stanno tornando le offerte. I trader lo considerano ancora una zona chiave per aprire posizioni long.

Il grafico mostra candele ben definite, con livelli di supporto e resistenza evidenti. Le linee rosse e verdi segnalano le zone dove in passato si sono concentrati i volumi. Colpisce un dettaglio: il massimo storico continua a essere un punto di riferimento, attirando le reazioni sia dei rialzisti che dei ribassisti.

Binance Futures shows bids between $111,650 & $112,000 🧐



Futures Traders are willing to buy the old ATH-level. pic.twitter.com/5DCiwZAudO — Maartunn (@JA_Maartun) August 28, 2025

I dati degli ordini mostrano che la pressione d’acquisto non arriva solo dal retail. Anche le whale sono attive in questo range. Spesso operano con leva finanziaria, innescando forti movimenti di prezzo: sia al rialzo che al ribasso.

Si tratta di un mix di elementi che potrebbe spingere Bitcoin verso nuovi massimi, ma anche innescare correzioni violente se il momentum dovesse esaurirsi.

In questi casi il volume di trading fa la differenza. Un rally sostenuto da forti volumi potrebbe portare a nuovi massimi storici. Ma se i volumi dovessero rimanere deboli, l’asset potrebbe non riprendere l’ascesa.

Da ieri sera la community di Bitcoin è tornata in fermento. Le offerte si concentrano poco sotto il massimo storico, ma bastano a rimettere in moto il mercato e ad accendere nuove speculazioni.

Bitcoin Hyper porta le dApp nell’ecosistema di BTC

Molti investitori stanno considerando un nuovo progetto del suo ecosistema: Bitcoin Hyper. Il progetto sta sviluppando il primo layer 2 sulla chain di Bitcoin che integrare la Solana Virtual Machine (SVM), per abilitare dApp, smart contract, meme coin e asset reali (RWA) nell’ecosistema di BTC.

Le transazioni sul L2 sono rapidissime e hanno costi minimi, rispetto alla blockchain Bitcoin.

HYPER è il token nativo del progetto e attualmente è in fase di prevendita sul sito ufficiale al prezzo di 0,012825 dollari ( aumenterà di valore nel prossimo round). L’asset ha diverse funzioni: copre le fees di transazione, consente la partecipazione alla governance e può essere messo in staking per generare rendite passive. Al momento l’APY è dell’88%.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare il wallet e acquistare HYPER con SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o anche carta di credito. Per semplificare il processo, è possibile utilizzare Best Wallet, dato che il token si trova all’interno della sezione “Upcoming Tokens”.





