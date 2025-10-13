Bitcoin a un bivio mentre il Fear & Greed Index è ai minimi

Il fine settimana è stato un bagno di sangue che ha portato alla liquidazione di posizioni per oltre 19 miliardi di dollari.

Dopo il forte crollo che Bitcoin e l’intero mercato crypto hanno subito nel fine settimana, il Fear & Greed Index è sceso al livello più basso degli ultimi sei mesi.

Questo indice misura il sentiment di mercato e indica, su una scala, come si sentono gli investitori riguardo al mercato crypto. Ora è tornato nella zona di Estrema Paura, segnando il livello più basso dalla crisi di aprile 2025.

Il Bitcoin Fear & Greed Index registra un forte calo

Il Bitcoin Fear & Greed Index utilizza diversi fattori per capire come si sentono gli investitori. Prende in esame la volatilità, il sentiment sui social, il volume e il momentum di mercato e la dominance per arrivare a un valore finale.

I dati vengono aggregati e posizionati su una scala da 1 a 100: da 1 a 25 indica Estrema Paura, da 26 a 46 Paura, da 47 a 54 Neutralità, da 55 a 75 Avidità, e da 76 a 100 Estrema Avidità. Ognuno di questi livelli mostra se il mercato è più rialzista, ribassista o indifferente.

Gli ultimi dati mostrano che domenica l’indice è crollato a 24, entrando pienamente nella zona di Estrema Paura e suggerendo che gli investitori sono molto cauti in questo momento. Si nota anche una forte riluttanza ad aprire nuove posizioni.

Indice Fear and greed – Fonte Alternative.me

Questo scenario è la conseguenza delle massicce liquidazioni avvenute venerdì scorso, che hanno portato i trader crypto a perdere oltre 19 miliardi di dollari in un solo giorno. Non sorprende quindi che la paura abbia preso il sopravvento sul mercato. D’altra parte, questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità unica.

Comprare quando dilaga il panico

Uno dei detti più antichi nel mondo della finanza è “compra quando scorre il sangue per strada”. Questo si riferisce ai momenti di forti perdite, quando la maggior parte degli investitori ha paura di entrare sul mercato. Ora che il mercato oscilla su livelli di Estrema Paura, potrebbe essere il momento giusto per comprare.

Andamento di Bitcoin – Fonte TradingView

L’ultima volta che il mercato è sceso a questi livelli di Estrema Paura è stato ad aprile 2025: dopo c’è stato un rally che ha portato il prezzo di Bitcoin a nuovi massimi storici a maggio 2025. Se questa tendenza dovesse ripetersi, il mercato potrebbe essere pronto per una ripresa rapida.

Già domenica il mercato mostrava segnali di ripresa, Bitcoin superava i 114.000 dollari ed Ethereum era di nuovo oltre i 4.000 dollari. È ancora presto per dire se si tratta di una vera inversione di tendenza, ma con i prezzi già in rialzo si potrebbe assistere alla prossima ondata di guadagni.