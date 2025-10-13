“Non siamo perfetti”: CZ replica alle critiche di Hyperliquid

CZ ha risposto alle critiche, affermando che Binance e i suoi partner spendono centinaia di milioni per proteggere gli utenti.

Lunedì Changpeng Zhao ha risposto alle accuse indirette di Jeff Yan. Il co-fondatore di Hyperliquid ha accusato le piattaforme centralizzate come Binance di aver sottostimato l’impatto delle liquidazioni dei clienti durante il crollo del mercato crypto della scorsa settimana.

In un post su X, Yan ha dichiarato che i dati sulle liquidazioni on-chain che sono avvenute su Hyperliquid non hanno nulla a che fare con quelle che ha definito “liquidazioni sottostimate”.

Secondo lui, i sistemi on-chain permettono a chiunque di verificare in tempo reale scambi, ordini e liquidazioni, garantendo trasparenza ed equità per i trader.

“Alcuni CEX ammettono pubblicamente di sottostimare le liquidazioni degli utenti,” ha scritto Yan, citando Binance come esempio.

“Anche se ci sono migliaia di ordini di liquidazione nello stesso secondo, ne viene riportato solo uno. Dato che le liquidazioni avvengono a ondate, in certe condizioni questo può portare facilmente a una sottostima di 100 volte.”

Hyperliquid’s fully onchain liquidations cannot be compared with underreported CEX liquidations



Hyperliquid is a blockchain where every order, trade, and liquidation happens onchain. Anyone can permissionlessly verify the chain’s execution, including all liquidations and their… pic.twitter.com/K5sv74LJgO — jeff.hl (@chameleon_jeff) October 13, 2025

Per CZ la priorità di Binance è proteggere i trader durante le turbolenza di mercato

Yan ha ribadito che trasparenza e neutralità sono i veri punti di forza dell’infrastruttura decentralizzata, invitando il settore ad adottare standard di reporting più precisi.

Zhao non è rimasto in silenzio ha risposto con un post alle critiche ricevute. “Alcuni si chiedono perché #BNB è così forte?” ha scritto. “Mentre altri hanno cercato di ignorare, nascondere, scaricare la colpa o attaccare i concorrenti, i principali attori dell’ecosistema @BNBChain (Binance, Venus e altri) hanno speso centinaia di milioni di tasca propria per PROTEGGERE GLI UTENTI” ha commentato.

Some people ask why is #BNB so strong?



While others tried to ignore, hide, shift blame, or attack competitors, the key @BNBChain ecosystem players (Binance, Venus, and more) took hundreds of millions out of their own pockets to PROTECT USERS.



Different value systems. 💪 https://t.co/zb0UIBfcBn — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 13, 2025

Ha concluso il post scrivendo “diversi sistemi di valore”, frase che molti hanno interpretato come un riferimento ai commenti di Hyperliquid.

Il crollo di mercato accende le tensioni tra Binance e Hyperliquid

Questo scambio di battute è avvenuto dopo il crash di mercato tra il 10 e l’11 ottobre che ha scosso il settore crypto.

Bitcoin è sceso da 122.000 a 109.000 dollari, azzerando oltre 19 miliardi di posizioni a leva. CoinGlass ha descritto l’evento come una delle più grandi ondate di liquidazioni nella storia crypto, colpendo oltre 1,6 milioni di trader.

Durante il caos, Hyperliquid ha gestito volumi di trading compresi tra i 50 e i 70 miliardi di dollari senza interruzioni o problemi. Al contrario, Binance ha avuto problemi tecnici che hanno impedito ad alcuni utenti di chiudere le posizioni per quasi un’ora. Questo ha generato parecchia frustrazione sui social e diversi trader hanno lamentato grosse perdite per colpa dei ritardi.

Zhao ha anche ricondiviso un post che confrontava i tassi di liquidazione, mostrando che Binance ha liquidato il 60% delle posizioni long, mentre le piattaforme decentralizzate come Hyperliquid si sono avvicinate al 90%.

Binance non ha più rapporti commerciali con Hyperliquid

La scorsa settimana Zhao era intervenuto per fare chiarezza sui possibili legami tra Binance e Hyperliquid. Ha raccontato che Jeff Yan aveva partecipato al primo programma di incubazione di Binance Labs nel 2018 con una startup chiamata YZiLabs, ma l’azienda è fallita e Binance aveva perso l’investimento.

Dopo il lancio, Hyperliquid ha continuato a crescere e opera su una propria blockchain Layer-1. Ora si posiziona tra le piattaforme decentralizzate di trading perpetual più attive.

Secondo DefiLlama, a luglio Hyperliquid ha gestito volumi per 319 miliardi di dollari. Nello stesso mese, l’intero mercato dei perpetual in ambito DeFi ha toccato il valore record di 487 miliardi di dollari.