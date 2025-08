Bitcoin è pronto per un rimbalzo? Un “innesco invisibile” potrebbe invertire il trend

Secondo 10x Research, un “innesco invisibile” potrebbe innescare una ripresa improvvisa e potenzialmente esplosiva.

Il mercato di Bitcoin sta attraversando una fase di forte incertezza, con l’asset che è sceso sotto i 115.000 dollari, spingendo molti investitori a interrogarsi sulle prospettive a breve termine.

Questo scenario, legato a dinamiche macroeconomiche spesso trascurate, trova eco in un contesto di volatilità stagionale, con il mese di agosto storicamente debole per BTC.

Un “innesco invisibile” potrebbe invertire la tendenza di Bitcoin

Negli ultimi giorni, l’attenzione degli operatori si è concentrata sui dati macroeconomici e sulle politiche monetarie della Federal Reserve, ma secondo 10x Research esiste un catalizzatore meno evidente che potrebbe giocare un ruolo determinante nell’inversione del trend ribassista di Bitcoin.

Questa forza, definita “stealth trigger”, agirebbe in modo silenzioso, accumulando pressione finché non si verificheranno le condizioni per un rimbalzo rapido e deciso.

Bitcoin ha subito una correzione in linea con le tipiche performance di agosto, mese storicamente sfavorevole per l’asset.

Il report di 10x Research evidenzia delle analogie con lo scorso anno, quando una fase di debolezza estiva lasciò spazio a un punto di svolta dopo un intervento inatteso della Federal Reserve.

A settembre la banca centrale americana aveva sorpreso il mercato con un taglio dei tassi di 50 punti base, fornendo un sostegno diretto agli asset rischiosi e creando le condizioni per una risalita di Bitcoin. Anche oggi, la prospettiva di un nuovo intervento della Fed, unita alla convergenza di livelli tecnici chiave, lascia intravedere la possibilità di una reazione simile.

Il contesto macroeconomico e le possibili mosse della Fed

La settimana scorsa, la Federal Reserve ha mantenuto i tassi d’interesse in un range compreso tra il 4,25% e il 4,5%, scelta che ha innescato una nuova fase di vendite sui mercati.

Gli analisti di 10x Research prevedono che gli asset rischiosi resteranno sotto pressione fino al primo taglio dei tassi, previsto per settembre. Quando la banca centrale confermerà ufficialmente la misura, stimano che si verificherà un rimbalzo.

La fragilità dell’economia statunitense, amplificata da revisioni al ribasso dei dati occupazionali, potrebbe spingere la banca centrale ad agire più rapidamente per sostenere la crescita. In questo contesto, Bitcoin ha dimostrato una capacità crescente di resistere agli shock esterni, comportamento che Gadi Chait, Chief Investment Officer di Xapo Bank, interpreta come segnale di maturità del mercato.

Secondo Chait, la fiducia a lungo termine in BTC resta intatta, nonostante le fluttuazioni nel breve termine, e l’asset potrebbe beneficiare in maniera significativa di un ambiente monetario più accomodante. La combinazione di fattori tecnici e macroeconomici rappresenta il terreno fertile per l’attivazione del cosiddetto “innesco invisibile” individuato da 10x Research.

Bitcoin Hyper: la meme coin con infrastruttura avanzata che conquista il mercato

Mentre Bitcoin affronta una fase di debolezza, un nuovo progetto sta catalizzando l’attenzione degli investitori: Bitcoin Hyper. Presentata come una soluzione Layer-2 della chain di Bitcoin, costruita sulla Solana Virtual Machine, questa iniziativa si propone di rivoluzionare il concetto di meme coin, combinando la componente virale tipica di questo segmento con un’infrastruttura tecnologica di alto livello.

Il token HYPER, attualmente in prevendita a 0,012525 dollari, ha già raccolto oltre 6,8 milioni di dollari, sostenuto da una campagna social intensa e dal supporto di influencer di settore.

Le sue funzionalità vanno ben oltre la speculazione: il token viene impiegato per il pagamento delle gas fee, per la governance DAO, per servizi DeFi e per programmi di staking che offrono rendimenti fino al 156% annuo.

Uno degli elementi più innovativi è il Canonical Bridge, un sistema che consente trasferimenti rapidi e interoperabili tra la blockchain di BTC e Bitcoin Hyper, riducendo i tempi di conferma e aumentando l’efficienza delle transazioni.

Grazie a questa architettura, Bitcoin Hyper si posiziona come un progetto capace di attrarre sia gli investitori alla ricerca di opportunità speculative, sia gli utenti interessati a soluzioni blockchain ad alte prestazioni.