Bitcoin a 200.000 dollari? Ecco quando potrebbe raggiungerli

Bitcoin ha superato la resistenza dei 120.000 dollari e ora punta a un possibile breakout verso i 200.000 dollari.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 14, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ora che Bitcoin (BTC) ha riconquistato il supporto a 120.000 dollari, la struttura dei prezzi a lungo termine della principale criptovaluta segnala il potenziale per un breakout verso i 200.000 dollari nei prossimi mesi.

Questa possibilità è stata condivisa dall’analista di criptovalute noto con lo pseudonimo TradingShot, che ha osservato come Bitcoin ha esteso il suo rimbalzo dalla media mobile a 50 settimane (MA), recentemente rafforzato da un rimbalzo a breve termine sulla media mobile a 50 giorni.

In un post pubblicato il 12 agosto su TradingView, l’analista ha osservato che questo rinnovato slancio sposta l’attenzione tecnica sul trend macro, dove il prossimo ostacolo significativo si trova al livello di ritracciamento di Fibonacci dello 0,5, il punto medio del canale ascendente che ha guidato l’andamento del prezzo di Bitcoin dalla fine del 2017.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Bitcoin – Fonte: TradingShot su TradingView

Storicamente, questo livello di Fibonacci 0,5 è stato una formidabile zona di resistenza, che ha respinto Bitcoin l’ultima volta il 16 dicembre 2024 e che funge da tetto massimo dal maggio 2022.

Nondimeno, i massimi del ciclo precedente non solo hanno superato il livello di Fibonacci 0,5, ma hanno anche raggiunto livelli superiori allo 0,786, avvicinandosi al limite superiore del canale.

Un breakout al di sopra del livello Fibonacci 0,5 potrebbe spingere Bitcoin verso il livello 0,618, testando potenzialmente i 200.000 dollari vicino al picco del prossimo ciclo alla fine di quest’anno. Questo lo collocherebbe nella zona rossa superiore delle Mayer Multiple Bands, ancora entro i limiti storici, con la fine del 2025 che potrebbe essere fondamentale per la scoperta del prezzo.

Zone di supporto chiave di Bitcoin da tenere d’occhio

Nel frattempo, mentre Bitcoin punta a un nuovo record, l’esperto di trading Ali Martinez ha indicato i dati UTXO Realized Price Distribution (URPD) di Glassnode che mostrano due zone di supporto chiave che ancorano il suo prezzo: 118.163 e 116.934 dollari, dove sono stati scambiati grandi volumi di BTC.

Grafico URPD di Bitcoin – Fonte: Glassnode

Sulla base dei dati del 12 agosto, 384.424 BTC (1,83% dell’offerta) sono stati acquistati a circa 118.163 dollari, mentre 622.158 BTC (3,13% dell’offerta) sono stati acquistati a circa 116.934 dollari, creando forti livelli tecnici e psicologici che potrebbero attenuare i futuri ribassi.

Analisi del prezzo di Bitcoin

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 121.631 dollari, in rialzo dell’1,18% nelle ultime 24 ore e del 5,74% sul grafico settimanale.

Grafico del prezzo di Bitcoin a sette giorni – Fonte: CoinMarketCap

Bitcoin sta infatti mostrando un sentiment rialzista, con i dati tecnici che suggeriscono un possibile superamento dei 120.000 dollari.

L’asset è scambiato ben al di sopra della sua media mobile semplice (SMA) a 50 giorni di 114.109 dollari e della SMA a 200 giorni di 92.926 dollari, confermando un forte trend rialzista a lungo termine. La SMA a breve termine funge anche da livello di supporto chiave.

Allo stesso tempo, l’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni di Bitcoin si attesta a 59,57, suggerendo un moderato slancio al rialzo senza segni immediati di surriscaldamento.