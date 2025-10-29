Bancomat lancia una stablecoin tutta Italiana e sfida la BCE

Svolta epocale per Bancomat, il colosso dei pagamenti che tramite Bancomat S.p.A. viene controllato da oltre 100 banche italiane, dal 2026 diventerà una piattaforma digitale completa per bonifici istantanei, trasferimenti transfrontalieri e servizi finanziari tokenizzati.

Il cuore del progetto è Eur-Bank, una stablecoin ancorata all’euro che punta a diventare una “moneta digitale” non solo italiana ma anche europea.

L’iniziativa ha già incassato il sostegno politico del sottosegretario all’Economia Federico Freni, che lo ha definito: “un passo fondamentale per la sovranità tecnologica del Paese e per la fiducia tra banche e cittadini”.

Cos’è e come funzionerà Eur-Bank

Eur-Bank sarà una stablecoin coperta da riserve in euro reali e gestita dal sistema bancario nazionale tramite l’infrastruttura Bancomat. L’obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è quello di creare uno standard unico per i pagamenti digitali in euro, interoperabile tra le banche italiane e, in prospettiva, con le reti europee come l’EPI (European Payments Initiative).

Il CEO di Bancomat, Fabrizio Burlando, ha anche sottolineato che “un’emissione frammentata delle stable coin significherebbe perdere in partenza”. Se ogni banca decidesse di creare la propria stablecoin in euro, il risultato sarebbe disastroso, con migliaia di token diversi e non interoperabili.

Un sistema del genere finirebbe per rallentare l’adozione, aumentare i costi e indebolire la posizione europea rispetto ai grandi operatori globali come Visa, Mastercard o le stablecoin in dollari.

Per questo Bancomat punta a un’unica stablecoin nazionale, condivisa da tutto il comparto bancario italiano ma con prospettiva europea, in grado di funzionare come standard unico per i pagamenti digitali in euro.

I vantaggi immediati dovrebbero essere tanti. In primis i pagamenti internazionali saranno più rapidi ed economici, grazie a un’infrastruttura blockchain che taglia gli intermediari del circuito SWIFT. Ma in generale molti costi verranno ridotti dalla tokenizzazione dei servizi.

Euro digitale o euro nazionale?

La proposta di Bancomat, e più in generale anche quello che sta avvenendo in Francia, sottolineano un malessere di fondo, ovvero la frustrazione dei gruppi privati nei confronti dell’euro digitale, promosso dalla BCE con l’appoggio di personalità finanziarie importanti come Piero Cipollone, economista italiano e membro del Comitato Esecutivo della BCE, e Fabio Panetta, attuale Governatore della Banca d’Italia.

Ad oggi l’euro digitale è in colpevole ritardo, per questo, dopo Société Générale in Francia e alcune grandi banche europee, adesso anche Bancomat ha presentato la sua alternativa nazionale.

Per anni Francoforte ha sostenuto che solo una CBDC pubblica avrebbe potuto garantire “stabilità, sicurezza e autonomia” nei pagamenti, proteggendo l’Europa dal dominio di Visa, Mastercard e PayPal e dal rischio delle stablecoin private come USDT e USDC.

Eppure il settore bancario europeo sta già sviluppando stablecoin regolamentate in euro, perfettamente conformi al regolamento MiCA e capaci di offrire gli stessi vantaggi che la BCE promette da anni: pagamenti istantanei, tracciabilità, trasparenza e sicurezza.

Se queste iniziative private continueranno a crescere, la BCE rischia di arrivare fuori tempo massimo. Quando l’euro digitale vedrà la luce, è previsto non prima del 2027, il mercato europeo potrebbe già disporre di infrastrutture efficienti e interoperabili e se non accelera, rischia di nascere già vecchio.



