Azzardo di Canary Capital! Presenta il primo ETF spot per la meme coin di Trump

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 27, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il gestore di fondi crypto Canary Capital ha presentato la richiesta per lanciare il primo ETF spot statunitense legato direttamente a $TRUMP, la meme coin del presidente Donald Trump. Un bell’azzardo, non c’è che dire…

La domanda si differenzia dai tentativi precedenti di altri fornitori di ETF, che avevano strutturato le loro proposte secondo l’Investment Company Act del 1940 e che avrebbero investito in filiali offshore che detenevano token TRUMP insieme con altri asset più sicuri, come i Treasury statunitensi.

La proposta di Canary garantisce la copertura completa dei token TRUMP

La domanda di Canary è stata presentata sotto il Securities Act del 1933, il che significa che l’ETF Canary TRUMP Coin sarebbe completamente garantito dalle riserve di token TRUMP detenute in custodia regolamentata.

Gli esperti di ETF hanno subito messo in dubbio le probabilità di approvazione. Eric Balchunas di Bloomberg ha osservato che gli ETF spot generalmente richiedono che il mercato dei futures sull’asset sottostante sia attivo da almeno sei mesi prima che la SEC dia il via libera.

Al momento, però, non esistono prodotti futures su TRUMP. Nonostante questo, però, Balchunas ha suggerito che TRUMP potrebbe comparire in futuro in un ETF diversificato presentato secondo il 1940 Act.

I don't know how this gets through tho bc you need to have futures for at least 6mo on an exchange. That doesn't exist as far as I can see. Alt, I could see it in a 40 Act product. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 26, 2025

La revisione della domanda da parte della SEC avverrà comunque in un contesto particolare. Da gennaio, sotto la leadership nazionale di Trump, l’agenzia è stata percepita come più morbida verso le crypto.

Appurato questo, però, a febbraio, la commissaria repubblicana della SEC, Hester Peirce, ha osservato che il token TRUMP probabilmente era al di fuori della giurisdizione della SEC. Poco dopo, la commissione ha dichiarato che tutte le meme coin non sono titoli finanziari, escludendole dalla sua supervisione diretta.

Se approvato, il prodotto di Canary sarebbe il primo ETF nella storia degli Stati Uniti collegato direttamente al progetto crypto personale di un presidente in carica. Anche perché finora non c’era mai stato un presidente che avesse una sua meme coin…

Gli analisti affermano che una mossa simile consoliderebbe questi token come parte dei mercati finanziari mainstream – spingendo gli investitori a interessarsi alle migliori meme coin da comprare – sollevando al contempo questioni senza precedenti sull’influenza politica nella regolamentazione finanziaria. Il token TRUMP stesso ha mostrato una forte volatilità, perdendo oltre il 70% dal suo debutto a gennaio.

Nonostante il calo, gli analisti prevedono che la SEC approverà alcuni ETF spot sulle meme coin entro la fine dell’anno, anche se l’agenzia ha posticipato le decisioni finali su diverse domande recenti. La proposta di Canary sottolinea quanto rapidamente questi token stiano passando dalla subcultura di internet ai prodotti finanziari regolamentati.

Grayscale e Bitwise aggiornano le domande per ETF spot su XRP

Qualche giorno fa, una serie di gestori di asset ha presentato una documentazione aggiornata per gli ETF spot su XRP, facendo un nuovo tentativo per ottenere l’approvazione dalla SEC. Tra le società che hanno inviato modifiche alle loro proposte di ETF spot XRP ci sono Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares e WisdomTree.

Sebbene la SEC non abbia ancora approvato alcun ETF spot XRP, le domande aggiornate mostrano che le aziende stanno rispondendo ai feedback regolatori in corso.

NEW: GRAYSCALE FILES S-1 FOR DOGECOIN ETF pic.twitter.com/R7NqLa0dFy — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 15, 2025

Grayscale, inoltre, sta portando avanti il suo progetto per lanciare un ETF su Dogecoin e ha rivelato il ticker “GDOG” nella sua ultima comunicazione alla US Securities and Exchange Commission. L’azienda ha anche dichiarato l’intenzione di rinominare l’attuale Grayscale Dogecoin Trust in Grayscale Dogecoin Trust ETF.