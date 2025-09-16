Altcoin Season: la regola dei 4 Cavalieri dell’Apocalisse

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel mondo delle criptovalute l’altseason è il momento più atteso, quello della Bull Run, quello delle crypto impazzite che schizzano verso l’alto giorno dopo giorno, regalando guadagni milionari.

In passato questo avvenimento è avvenuto in maniera ciclica, solitamente dopo l’halving di Bitcoin, ogni 4 anni circa, ma negli ultimi tempi le cose sono cambiate, probabilmente a causa degli ETF che hanno mischiato le carte in tavola.

A indicare ufficialmente l’altseason sono un insieme di segnali che storicamente si ripetono. Il più evidente è il calo della dominance di Bitcoin: quando la quota di mercato scende in modo netto, significa che i capitali stanno fluendo verso le altcoin.

Un altro termometro è l’Altseason Index, che dichiara ufficialmente l’altseason quando oltre il 75% delle principali altcoin sovraperforma BTC in un arco di 90 giorni.

Come fare invece a capire quando sta iniziando l’altseason? Secondo gli esperti del canale YouTube: Lab of Crypto, che vanta oltre 177mila iscritti, esisterebbe un metodo infallibile, quello dei 4 cavalieri dell’apocalisse.

I 4 Cavalieri dell’apocalisse

Secondo questa teoria, i 4 cavalieri rappresentano altrettanti segnali, e quando sono presenti in contemporanea, vuol dire che siamo pronti per l’altseason.

1- Il primo cavaliere è legato ad Ethereum. Quando ETH supera il suo massimo storico e ci rimane in maniera stabile, siamo sulla strada giusta.

2- Il secondo cavaliere è Bitcoin, che deve avere una Dominance inferiore al 60% e rimanere sotto questa soglia.

3- Il terzo cavaliere richiede invece un po’ più di attenzione, ed è legato al grafico TOTAL3/ETH, che mette a confronto la capitalizzazione di tutte le altcoin (esclusi BTC ed ETH) con quella di Ethereum. Se il rapporto è alto e in crescita, significa che le altcoin stanno correndo più di ETH: classico segnale di altseason. Se invece il rapporto scende verso 1, vuol dire che Ethereum domina e le altcoin restano indietro: siamo in fase di ETH season o di attesa.

4- La Dominance di Ethereum deve raggiungere il 16% e mantenerlo.

Insomma, quando questi cavalieri entrano in scena, rispettando le percentuali indicate, siamo pronti per l’altseason.

E adesso a che punto siamo?

Se avete seguito il ragionamento, starete di sicuro domandandovi a che punto sono i parametri indicati. Analizziamoli insieme.

Partiamo dal primo. Ethereum ha superato il suo massimo storico? Si, l’ha fatto, arrivando quasi a 5.000 dollari. Ha tenuto questo livello in maniera stabile? No, è immediatamente sceso ed oggi si trova a 4.500 dollari.

Il secondo cavaliere sembra invece avercela fatta. Bitcoin è sceso a una dominance del 58% per quasi due settimane. Basterà?

Il terzo cavaliere, entra in gioco quando Ethereum ha lo stesso Market Cap di tutte le altcoin, escluso ETH, secondo un rapporto che deve duqnue scendere a 1. Ci siamo? Ancora no. Al momento siamo a 1.4 e ci stiamo avvicinando, secondo i dati di CoinMarketCap.

Infine, l’ultimo cavaliere. La dominance di Ethereum deve raggiungere il 16%. Ci siamo? Non ancora. Secondo i dati di Trading View siamo al 13.6%.

Siamo in alteseason?

Purtroppo no. Solo un cavaliere ha raggiunto il suo obiettivo, per altri due ci siamo quasi, ma l’ultimo è lontano dalla meta. Troppo poco per parlare di altseason, almeno secondo questa teoria che, per quanto suggestiva e ad alto impatto motivo, rimane pur sempre un’ipotesi.