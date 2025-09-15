ADA in calo ma il network raggiunge 113 milioni di transazioni

ADA è tinta di rosso, ma Cardano sta convincendo sul piano tecnico. Il suo network ha elaborato più di 113 milioni di transazioni senza un’interruzione.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Cardano ha aperto la settimana in rosso, come il resto del mercato. L’altcoin ha subito una perdita pesante di circa il 6% nelle ultime 24 ore ed è scivolata a 0,86 dollari, ma sul timeframe settimanale resta in positivo con un guadagno del 7,23%. Sul mensile domina il rosso con un calo del 7%.

Negli ultimi mesi, l’asset crypto ha trovato supporto intorno a 0,75 dollari. Più volte questa soglia ha impedito altri cali e continua a rimanere un punto di riferimento importante sia per i rialzisti che per i ribassisti.

Se riuscisse a tenere il supporto, ADA potrebbe costituire una solida base per registrare un rimbalzo.

Intanto Cardano regge sul fronte tecnico

ADA è tinta di rosso, ma Cardano sta convincendo sul piano tecnico. Il suo network ha elaborato più di 113 milioni di transazioni senza mai un’interruzione. In un segmento dove molte chain devono fare i conti con fees elevate e blackout, Cardano si sta distinguendo per la sua stabilità e la capacità di scalare.

REMINDER:



Cardano $ADA has processed over 113 million transactions and still holds a perfect record of zero downtime



Are you ready for what’s next on Cardano? pic.twitter.com/UaXYcuGPqf — Mintern (@MinswapIntern) September 14, 2025

Il fondatore Charles Hoskinson ha ribadito le caratteristiche che rendono unica la chain. Tra queste, l’adozione del modello Extended UTXO, che migliora la scalabilità e la gestione delle transazioni rispetto ai sistemi tradizionali. Ogni output può contenere non solo fondi, ma anche dati e logica smart contract, migliorando la scalabilità e riducendo il rischio di errori.

Cardano supporta anche lo staking non custodial, che consente agli holder di ADA di delegare i propri token a uno stake pool direttamente dal proprio wallet e ricevere ricompense senza bloccare né trasferire i propri asset. Inoltre, tutta la governance è gestita on-chain, in modo completamente decentralizzato.

Secondo Hoskinson, Cardano sta realizzando quello che Ethereum fatica ancora a raggiungere: un ecosistema realmente scalabile, sostenibile e guidato dalla community. Una combinazione che, a suo dire, rappresenta la base per una crescita duratura del progetto.

BREAKING NEWS:



CARDANO IS WHAT ETHEREUM WAS MEANT TO BE 😱😱@IOHK_Charles says Cardano fulfills Ethereum’s original vision with Extended UTXO model, Liquid, non-custodial staking and True on-chain governance



Cardano represents principle, resilience, and the future Ethereum… pic.twitter.com/zP95GovozB — Mintern (@MinswapIntern) September 14, 2025

Per quanto riguarda il breve termine, il mercato sta attenendo la riunione del FOMC, in cui la banca centrale potrebbe tagliare i tassi di interesse. Una eventuale riduzione, secondo alcuni esperti, potrebbe far salire ADA del 30% spingerla fino a 1,50 dollari.

Next key targets for Cardano $ADA are $1.15 and $1.25! pic.twitter.com/Akowmgb0Ax — Ali (@ali_charts) September 14, 2025

