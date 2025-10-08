Accordo AMD-OpenAI e il titolo esplode, le crypto pronte per la rivoluzione

È ufficiale la notizia di un accordo strategico tra il leader nel campo dell'intelligenza artificiale e il colosso nel campo dei processori.

OpenAI ha appena firmato un accordo pluriennale con AMD per ottenere una capacità di GPU di 6 gigawatt. Si tratta della potenza di calcolo necessaria per alimentare la prossima generazione di modelli di intelligenza artificiale.

È un momento cruciale nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni.

L’accordo, annunciato lunedì, potrebbe portare ricavi per decine di miliardi di dollari in cinque anni e rappresenta il passo più importante di AMD nel tentativo di sfidare il dominio di Nvidia nel settore dei chip AI.

La battaglia tra AMD e Nvidia resta avvincente. Il processore x86 di Nvidia si conferma un prodotto di punta ma non compete con AMD che sta conquistando il settore delle CPU e, dopo questo accordo, potrebbe consolidare la sua posizione.

Intel rischia di fare la fine del terzo incomodo ed essere messa da parte in questa battaglia agguerrita, si rivela al momento incapace di proporre nuovi prodotti per aziende o consumatori.

Il titolo AMD è salito del 35% all’apertura dei mercati, raggiungendo quota 204 dollari, mentre gli investitori valutavano l’impatto a lungo termine dell’accordo.

Secondo i documenti ufficiali, l’intesa concede a OpenAI fino a 160 milioni di warrant su azioni AMD, pari a circa il 10% del capitale sociale, a condizione che vengano raggiunti determinati traguardi di sviluppo.

Perché Wall Street scommette su AMD e non su Nvidia?

AMD ha appena concesso a OpenAI 160 milioni di azioni a prezzi irrisori, così OpenAI potrà rivenderle e restituire liquidità ad AMD in cambio di GPU. Si tratta di un’operazione finanziaria ai limiti del lecito.

L’accordo ha avuto un impatto immediato sui mercati. Lo S&P 500 è salito a 6.740,28 punti e il Nasdaq Composite ha raggiunto quota 22.941,67, entrambi hanno segnato nuovi record.

Il Dow Jones Industrial Average ha registrato un leggero calo a causa di dati deboli sui consumi.

Si tratta di una nuova fase della corsa dell’intelligenza artificiale nel 2025. Lo stratega Ed Yardeni ha alzato il target di fine anno dell’S&P a 7.000 punti, parlando di una “crescita lenta ma costante”, mentre Julian Emanuel di Evercore ISI mantiene una previsione rialzista a 7.750 punti per il 2026.

Nvidia ha perso poco più dell’1%, ma pochi a Wall Street credono che il dominio decennale dell’azienda possa svanire da un giorno all’altro. Gli analisti vedono AMD come il secondo fornitore chiave nell’ecosistema globale dell’intelligenza artificiale.

L’impero dei chip di OpenAI si espande: cosa significa per il mondo crypto?

Secondo i dati più aggiornati, la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti è cresciuta del 18,6% su base annua nel terzo trimestre 2025, trainata quasi esclusivamente dalla domanda di chip AI.

Inoltre, DeFiLlama indica che progetti di cloud computing su blockchain come Render e Akash Network hanno visto un aumento del 30% del TVL nello stesso periodo, a conferma che le alternative decentralizzate stanno godendo degli effetti della corsa all’intelligenza artificiale.

L’accordo con AMD arriva una settimana dopo che OpenAI ha siglato intese con Samsung e SK Hynix per garantirsi chip di memoria ad alta velocità e un mese dopo il balzo del 35% di Oracle in borsa in seguito all’annuncio di un nuovo contratto per server AI con OpenAI. Tutte queste iniziative mostrano una strategia chiara di diversificazione oltre Nvidia.

“OpenAI sta bilanciando la fornitura tra AMD, Nvidia e partner asiatici: una gestione del rischio intelligente,” ha dichiarato uno stratega dei semiconduttori di Baird.

Bitcoin, che recentemente si comporta come un termometro della liquidità per la speculazione tech, tiene sopra quota 124.000 dollari, mentre l’oro si avvicina a 3.900 dollari, segno che i trader si coprono sia contro l’inflazione che contro eventuali ribassi.

L’interesse per l’intelligenza artificiale non si sta raffreddando

Per fortuna, considerando che il mercato di AMD è 13 volte più piccolo di quello di Nvidia, c’è ancora spazio per crescere.

I prodotti Nvidia dominano ancora il mercato, ma le GPU Instinct e le CPU di AMD stanno guadagnando terreno negli ultimi mesi grazie a prezzi competitivi e una maggiore compatibilità con i framework sviluppati da OpenAI.