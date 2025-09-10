8 anni fa con un Bitcoin acquistavi un iPhone 17 – Sai adesso quanti ne puoi comprare?

All’inizio del 2017, Bitcoin era scambiato intorno ai 1.000 dollari mentre l’iPhone X veniva lanciato al prezzo di 999 dollari, il che significava che con un BTC si poteva acquistare un iPhone. Oggi, con Bitcoin a circa 112.000 dollari e il nuovo iPhone 17 a partire da 799 dollari, con un singolo Bitcoin si possono comprare 140 smartphone di Apple.

Il grande ribaltamento della ricchezza digitale

Dal settembre 2017 il prezzo di Bitcoin è aumentato del 2.700%, mentre i prezzi degli iPhone sono rimasti relativamente stabili, al netto dell’inflazione. Al momento, il modello base del nuovo iPhone 17 costa 799 dollari, ovvero 200 dollari in meno rispetto al prezzo di lancio dell’iPhone X otto anni fa.

Apple ha mantenuto prezzi stabili nel corso degli anni, migliorando l’efficienza e introducendo diverse versioni. La gamma di iPhone 17 include il modello base a 799 dollari, l’iPhone 17 Air a 899-949 dollari, l’iPhone 17 Pro a 999 dollari e l’iPhone 17 Pro Max a 1.199 dollari. Il primo iPhone era stato lanciato nel 2007 a 499 dollari che, tenendo conto dell’inflazione, corrispondono a circa 760 dollari di oggi.

Il percorso di Bitcoin, passato da un valore quasi nullo nel 2009 ai livelli attuali, ha attraversato numerose tappe fondamentali. La criptovaluta ha superato 1 dollaro nel 2011, ha raggiunto 1.000 dollari nel 2013 e ha oltrepassato i 100.000 dollari nel dicembre 2024, prima di stabilizzarsi intorno ai valori attuali.

La famosa transazione della pizza pagata in Bitcoin – avvenuta nel maggio 2010 – valutava 10.000 Bitcoin appena 41 dollari necessari per pagare due pizze. Gli stessi Bitcoin oggi valgono 1,12 miliardi di dollari, abbastanza per acquistare 1,4 milioni di iPhone 17 o per coprire i costi operativi dei negozi Apple per mesi.

Quando Bitcoin costava meno di un caffè

Il primo prezzo registrato di Bitcoin era di circa 0,0009 dollari nel 2010, quando il New Liberty Standard Exchange stabilì il primo tasso di cambio.

Quella che è seguita è stata una massiccia adozione e lo sviluppo di infrastrutture che spinsero Bitcoin a raggiungere un potere d’acquisto significativo. La corsa rialzista del 2017 segnò l’ingresso di BTC nella coscienza mainstream, con gli investitori al dettaglio che portarono il prezzo da 1.000 a quasi 20.000 dollari. Questo periodo coincise con il lancio dell’iPhone X.

Dopo il picco del 2017, Bitcoin subì una correzione dell’84%, scendendo a 3.200 dollari a dicembre 2018.

Il prolungato mercato ribassista mise alla prova la convinzione degli investitori, mentre Apple continuava a rilasciare ogni anno nuove versioni di iPhone con miglioramenti incrementali.

La ripresa di Bitcoin accelerò durante la pandemia di COVID-19, quando investitori istituzionali, tra cui Tesla, MicroStrategy e altre grandi aziende, iniziarono a destinare parte delle loro riserve alla criptovaluta. Anche PayPal, Square e società della finanza tradizionale integrarono servizi crypto, favorendone l’adozione mainstream.

Strategy has acquired 1,955 BTC for ~$217.4 million at ~$111,196 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.8% YTD 2025. As of 9/7/2025, we hodl 638,460 $BTC acquired for ~$47.17 billion at ~$73,880 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) September 8, 2025

Il mercato rialzista del 2021 spinse Bitcoin fino a 69.000 dollari, rendendo un singolo BTC equivalente a 86 iPhone 12 Pro. Le pressioni macroeconomiche e l’aumento dei tassi di interesse causarono però una nuova correzione, con il prezzo sceso a 15.600 dollari nel novembre 2022.

Con un valore intorno ai 112.000 dollari, Bitcoin si conferma ormai come una classe di asset matura, sostenuta dal crescente interesse istituzionale, da una maggiore chiarezza normativa e da un riconoscimento diffuso a livello globale. I principali istituti finanziari, come BlackRock, Grayscale e VanEck, offrono ETF su Bitcoin, mentre alcuni Paesi lo hanno riconosciuto come moneta legale.

Non comprare l’iPhone 17 oggi per comprarne 25 nel 2033?

Se oggi qualcuno scegliesse di acquistare Bitcoin invece di un iPhone 17, i dati storici mostrerebbero un potenziale straordinario in termini di potere d’acquisto futuro. Comprare Bitcoin al posto del modello base di iPhone 17 da 799 dollari significherebbe ottenere circa 0,00713 Bitcoin agli attuali prezzi di 112.000 dollari.

Seguendo lo schema di crescita storica di Bitcoin su 8 anni, con incrementi del 2.700%, questo investimento potrebbe teoricamente arrivare a 21.573 dollari entro il 2033. La storia dei prezzi Apple mostra una sostanziale stabilità (al netto dell’inflazione), con i modelli base di iPhone rimasti tra i 700 e gli 800 dollari dal 2014.

Assumendo che lo stesso andamento prosegua, l’iPhone del 2033 potrebbe costare circa 850-900 dollari, tenendo conto dei progressi tecnologici e dell’inflazione. In questo scenario, l’investimento in Bitcoin permetterebbe teoricamente di acquistare 24-25 futuri iPhone nel 2033, invece di uno solo oggi.

Tuttavia, questo calcolo presuppone che Bitcoin mantenga gli stessi tassi di crescita, un obiettivo sempre più difficile man mano che la capitalizzazione di mercato aumenta.

Le performance storiche di Bitcoin mostrano infatti rendimenti decrescenti nei vari cicli: il periodo 2009-2017 ha garantito guadagni superiori al 2.000.000%, mentre il ciclo 2017-2025 ha prodotto circa il 460% di ritorni, pur toccando nuovi massimi storici.

La dinamica di mercato suggerisce che l’apprezzamento futuro di Bitcoin potrebbe moderarsi con la maturazione dell’adozione istituzionale e la stabilizzazione dei quadri normativi, ma rimarrebbe comunque un valido strumento di riserva di valore.

Le previsioni degli esperti puntano a enormi guadagni futuri

Alcuni analisti prevedono scenari alternativi, in cui Bitcoin potrebbe raggiungere valori compresi tra 500.000 e 1.000.000 di dollari entro il 2033.

A un valore di 500.000 dollari, l’investimento in Bitcoin da 799 dollari permetterebbe di acquistare circa 135 futuri iPhone, mentre con Bitcoin a 1.000.000 di dollari se ne potrebbero comprare 170. Le proiezioni più conservative ipotizzano una crescita annua del 20-30%, simile a quella dei leader storici del mercato azionario. In questo scenario, Bitcoin varrebbe tra 350.000 e 450.000 dollari entro il 2033, consentendo l’acquisto di 90-110 futuri iPhone invece di un solo modello attuale.

Il calcolo parte dall’assunto che l’utilità dell’iPhone rimanga costante mentre Bitcoin continui a mantenere la sua funzione di riserva di valore.

Apple potrebbe però arricchire i suoi dispositivi con realtà aumentata, intelligenza artificiale o persino integrazioni biotecnologiche, incidendo così sulle strutture di prezzo. Modelli di abbonamento o ricavi basati sui servizi potrebbero sostituire le tradizionali vendite hardware, rendendo obsolete le comparazioni dirette sui prezzi.

La natura deflazionistica di Bitcoin si contrappone all’inflazione delle valute fiat che influenza il prezzo degli iPhone. Se Bitcoin dovesse raggiungere lo status di valuta di riserva globale, i prezzi degli smartphone potrebbero persino diminuire in termini di Bitcoin, indipendentemente dall’inflazione in dollari.

Guardando alla storia, l’adozione delle nuove tecnologie segue curve prevedibili, con i primi utilizzatori che ottengono ritorni sproporzionati. La posizione attuale di Bitcoin ricorda l’adozione di Internet negli anni ’90, con ancora un forte potenziale di crescita.

E se invece avessi comprato azioni Apple?

Il budget di 799 dollari per un iPhone 17 potrebbe essere utilizzato, in alternativa, per acquistare 3,36 azioni Apple al prezzo attuale di 238 dollari ciascuna. Su un orizzonte di otto anni, il ritorno sull’investimento (ROI) sarebbe diverso rispetto a Bitcoin.

Le performance storiche di Apple mostrano un rendimento annualizzato del 22% nell’ultimo decennio, significativamente inferiore all’83% di Bitcoin ma con una volatilità molto più contenuta.

Seguendo proiezioni conservative di crescita annua tra il 7% e il 15%, l’investimento in Apple potrebbe raggiungere un valore compreso tra 1.400 e 2.500 dollari entro il 2033. Con un tasso di crescita medio del 10% annuo, i 799 dollari diventerebbero circa 1.719 dollari dopo otto anni.

Questo permetterebbe di acquistare 1-2 futuri iPhone, assumendo che l’azienda mantenga la strategia attuale con i modelli base tra i 700 e i 900 dollari. Al contrario, i potenziali ritorni annualizzati del 20% di Bitcoin nello stesso periodo trasformerebbero i 799 dollari in circa 3.437 dollari, sufficienti per 3-4 futuri iPhone.

Va però considerato che la volatilità di Bitcoin comporta correzioni potenziali del 50-80%, capaci di ridurre temporaneamente il potere d’acquisto. Tuttavia, con una massiccia adozione istituzionale, le correzioni annuali si sono ridotte drasticamente al di sotto del 20%.

Inoltre, la capitalizzazione di mercato di Apple, pari a 3.700 miliardi di dollari, la rende un leader tecnologico consolidato che richiederebbe enormi aumenti di ricavi per garantire guadagni sostanziali sul titolo.

Bitcoin, invece, con una capitalizzazione di 2.200 miliardi di dollari a confronto dei 24.000 miliardi dell’oro, suggerisce ancora ampi margini di crescita nell’adozione istituzionale.