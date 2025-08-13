4 altcoin per far sognare una vita di lusso alle Bahamas

Alcuni tra i token meno noti stanno letteralmente esplodendo, offrendo a chi ha saputo individuarli rendimenti a tre cifre in pochi giorni.

Il rinnovato slancio del mercato delle criptovalute sta facendo vivere agli investitori un’estate elettrizzante i cui protagonisti non sono soltanto Bitcoin ed Ethereum. Alcuni tra i token meno noti, infatti, stanno letteralmente esplodendo, offrendo a chi ha saputo individuarli rendimenti a tre cifre in pochi giorni.

Si tratta certamente di movimenti ultra-speculativi, ma che illustrano perfettamente come piccoli investimenti possano trasformarsi in guadagni spettacolari.

LABUBU: l’hype arriva anche nel mondo delle criptovalute

L’entusiasmo per Labubu è palpabile ovunque. Questa piccola creatura dall’aspetto malizioso, protagonista di una serie di figurine da collezione, dopo essere andata a ruba nei negozi specializzati e aver invaso i social network, è sbarcata anche nel mercato delle criptovalute.

Il token LABUBU è raccomandato per la sua forte comunità e la sua viralità nella cultura pop, due fattori che lo rendono un candidato perfetto per un rapido pump. Con un’offerta totale di 1 miliardo di token e un sentiment della community prevalentemente rialzista (67%), il progetto attira i trader alla ricerca di movimenti rapidi.

La sua estrema volatilità lo rende un asset tanto eccitante quanto rischioso, perfetto per chi vuole cavalcare una tendenza pop-culturale puntando su un elevato potenziale speculativo. La meme coin LABUBU ha toccato un picco a circa 0,002786 dollari, balzando di oltre il +250% in 24 ore, con una capitalizzazione di circa 2,78 milioni di dollari e un volume scambiato in 24 ore che ha superato i 13,3 milioni di dollari.

Grafico del prezzo di LABUBU – Fonte: CoinMarketCap

Al momento della stesura dell’articolo, il prezzo è calato del 96,36% nelle ultime 24 ore e del 71,81% negli ultimi sette giorni. Osservando con attenzione il grafico settimanale, però, si può notare che LABUBU segue un andamento di prezzo con un pattern ripetitivo, che alterna improvvisi cali con progressivi e sostanziali rialzi. Questo potrebbe quindi essere il momento giusto per prendere posizione a un prezzo scontato e prepararsi a un rendimento elevato non appena la meme coin raggiungerà il prossimo picco.

FIST: il token riservato che seduce gli addetti ai lavori

Molto meno conosciuto di LABUBU, FIST ha registrato tuttavia performance notevoli arrivando a toccare un massimo storico di 139,32 dollari. La sua capitalizzazione rimane bassa, a 32.500 dollari, il che significa che piccoli flussi di denaro possono provocare movimenti di prezzo spettacolari… in entrambe le direzioni.

Le caratteristiche distintive di questo token, sono la sua offerta limitata e la sua scarsa liquidità, entrambi elementi che creano le condizioni ideali per aumenti esplosivi… ma anche per violente correzioni.

Grafico del prezzo di FIST – Fonte: CoinMarketCap

Al momento della pubblicazione dell’articolo, FIST è scambiato a 8,32 dollari con un volume giornaliero di circa 5.480 dollari e un’offerta circolante minuscola di soli 4.040 token, giocando chiaramente nella categoria degli asset rari e speculativi. Un campo perfetto per investitori esperti… ma anche un mercato in cui la cautela è indispensabile.

Maxi Doge: la meme coin che vive a 1000 all’ora

Maxi Doge (MAXI) è la meme coin dei trader che non hanno paura del rischio. Qui non si parla di piccoli leverage timidi: si parla di 1000x, senza stop loss e con un unico obiettivo… il pump. La mascotte? Un cane muscoloso che stringe un grafico verde come una spada laser, sempre pronto a lanciarsi sulla prossima opportunità.

In piena prevendita, il token MAXI mescola umorismo e utilità. Offre staking con ricompense giornaliere, concorsi per i re del ROI e persino integrazioni previste con piattaforme di trading gamificate. Per quanto riguarda la distribuzione, il 40% dei fondi va al marketing, il 25% a un “Maxi Fund” per sostenere l’hype e il resto tra sviluppo, liquidità e staking. Un progetto divertente, consapevole e totalmente folle, pensato per chi ama le cose che si muovono velocemente… molto velocemente.

Snorter: la meme coin che fiuta le migliori opportunità

Snorter (SNORT) è un mix unico di umorismo e utilità reale. Dietro la sua mascotte, un formichiere curioso, si nasconde un bot di trading ultraveloce su Solana, accessibile direttamente tramite Telegram. Il suo obiettivo: scovare in tempo reale i migliori nuovi token, eseguire ordini in pochi secondi e proteggere gli utenti dalle trappole del mercato come honeypot o rugpull.

Cooking the ultimate Web3 bot while everyone else still arguing about the recipe. pic.twitter.com/EDB1P1M1to — Snorter (@SnorterToken) July 28, 2025

Con commissioni ridotte allo 0,85%, accesso esclusivo alle nuove coppie SOL, sniping automatizzato e persino copy trading, Snorter si posiziona come uno strumento completo per i cacciatori di opportunità sulla blockchain.

Il token SNORT è disponibile in prevendita, sia su Solana che su Ethereum. Tra il suo lato meme e le sue reali funzionalità di trading, Snorter attira sia gli appassionati di meme che gli investitori alla ricerca di un vantaggio sul mercato.