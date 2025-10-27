3 eventi che possono cambiare il destino delle crypto questa settimana

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mentre il mercato crypto oggi mostra segnali confortanti, questa settimana potrebbe essere decisiva anche per alcune dinamiche di lungo termine che riguardano le criptovalute.

E non si tratta della solita boutade, perché almeno due su tre risulteranno decisivi, visto che già in passato ne hanno determinato glorie e sfortune.

Ci riferiamo all’incontro tra Trump e XI per risolvere definitivamente il problema dei dazi alla Cina dopo le prime aperture di Trump dei giorni scorsi, ma anche alla riunione del FOMC che potrebbe sbloccare nuovi capitali per le crypto.

Infine, ci sarà la pubblicazione delle trimestrali di Microsoft, Alphabet e Meta, un appuntamento molto importante per il mercato azionario e indirettamente anche per quello crypto.

Trump-Xi, un incontro importantissimo per le crypto

Questo giovedì, Donald Trump incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud in un summit che a questo punto risulta decisivo per il destino delle crypto.

La minaccia di dazi al 150% da parte di Trump, la scorsa settimana, aveva fatto crollare il mercato crypto, mentre le aperture di questi giorni lo hanno rinvigorito, con Bitcoin che oggi ha raggiunto i 116.000 dollari.

Un accordo definitivo potrebbe spingere in alto i mercati mondiali, mentre in caso contrario tornerebbe l’incertezza ed è probabile anche una significativa flessione dei prezzi.

Fed: tassi, blackout e ansia da FOMC

Ma già domani e dopodomani, potremmo avere le idee più chiare sulla direzione che prenderà il mercato. Il 28 e 29 ottobre si riunisce infatti la Federal Reserve, che dovrà decidere se tagliare o meno i tassi d’interesse negli USA. Il tutto in uno scenario surreale e in pieno shutdown, una sorta di paralisi del settore pubblico americano.

Questa volta Jerome Powell dovrà allentare i cordoni della borsa, e concedere un taglio di almeno 25 o 50 punti base, o almeno è questo che si aspettano gli analisti.

Il taglio del costo del denaro porterebbe liquidità al mondo crypto, che è anche sinonimo di acquisti e di prezzi che salgono. Una decisione contraria sarebbe invece dolorosa per i prezzi delle criptovalute, già profondamente segnati dagli ultimi cali.

Le Big Tech sotto esame

L’ultimo appuntamento importante è quello relativo ai risultati trimestrali dei colossi hi-tech: Microsoft, Alphabet e Meta, che pubblicheranno i loro risultati trimestrali. Insieme, rappresentano un quarto dell’ S&P 500, ed è quindi facile intuire la loro importanza.

Un trimestre favorevole potrebbe riaccendere il sentiment e riportare capitali verso gli asset digitali, in particolare verso Bitcoin e Ethereum. Ma se i margini dovessero deludere, il riflesso sarebbe immediato sia per il mercato azionario sia per quello crypto.

Insomma, questa settimana il mercato crypto si gioca davvero molto. Un risultato totalmente favorevole potrebbe rafforzare il recupero di questi giorni e rilanciare la possibilità di un’altseason.

Un risultato sfavorevole potrebbe invece aggravare la situazione, rilanciando la crisi e aprendo la strada a un periodo di estrema volatilità.