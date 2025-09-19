Dogecoin Naik 8% Setelah ETF DOGE Pertama di AS Tembus Perkiraan, Raih Volume Rp98 Miliar di Hari Perdana

Harga Dogecoin (DOGE) melonjak sebesar 8% dalam 24 jam terakhir, melampaui performa Bitcoin dan Ethereum, seiring peluncuran ETF spot DOGE pertama di Amerika Serikat.

ETF bernama DOJE ini resmi mulai diperdagangkan pada Kamis pagi di bursa Cboe BZX yang berbasis di Chicago. Hanya dalam satu jam pertama, volume perdagangan DOJE langsung menembus hampir Rp98,48 miliar (sekitar $6 juta), jauh di atas ekspektasi awal.

ETF Dogecoin Lampaui Proyeksi Analis, Tunjukkan Permintaan dari Investor Institusi

ETF ini diluncurkan berkat kolaborasi antara REX Shares dan Osprey Funds, dua perusahaan yang telah lama fokus pada produk investasi berbasis crypto.

Prospektus yang mereka ajukan pekan lalu menjelaskan bahwa ETF ini dirancang untuk memiliki eksposur langsung terhadap Dogecoin. Selain itu, ETF ini juga dapat melakukan investasi di ETF crypto lainnya maupun instrumen derivatif.

At REX, we’re building the next generation of crypto ETFs that bring investors simple, regulated access to digital assets.



Today, we’re excited to announce the launch of:

· $DOJE – the first ETF offering exposure to spot $DOGE in the U.S.

· $XRPR – the first ETF offering… pic.twitter.com/Y709c4zonO — REX Shares (@REXShares) September 18, 2025

Berbeda dari sebagian besar ETF crypto lain yang umumnya menggunakan struktur hukum berdasarkan Securities Act tahun 1933, DOJE justru didaftarkan di bawah Investment Company Act tahun 1940. Struktur legal ini mengatur reksa dana yang dikelola secara kolektif, memungkinkan pendekatan pengelolaan aset yang lebih aktif.

Untuk mengakses eksposur terhadap Dogecoin, ETF ini menggunakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan terdaftar di Kepulauan Cayman. Struktur ini memberikan perbedaan signifikan dibandingkan dengan ETF Bitcoin atau Ethereum spot pada umumnya.

Analis ETF senior dari Bloomberg, Eric Balchunas, sebelumnya memperkirakan bahwa volume perdagangan DOJE di hari pertama hanya akan menyentuh angka sekitar $2,5 juta atau sekitar Rp41,03 miliar. Namun, realisasinya langsung melampaui dua kali lipat dari prediksi tersebut hanya dalam satu sesi perdagangan pembuka.

“Saya benar-benar meleset. Volume DOJE sudah hampir $6 juta di jam pertama,” ujar Balchunas melalui platform X, menyebut performa awal ETF ini sebagai sesuatu yang “luar biasa solid.”

My over/under got destroyed in the first hour of trading as $DOJE already posting nearly $6m in volume. That's shockingly solid.. Most ETFs trade under $1m on Day One. https://t.co/wjAIowq7NW pic.twitter.com/7z22WIKPy0 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

Sebagai perbandingan, mayoritas ETF baru biasanya mencatat volume perdagangan di bawah $1 juta saat pertama kali diluncurkan.

Peluncuran Bersamaan dengan ETF XRP, Buka Akses Baru bagi Investor AS

Debut DOJE bertepatan dengan peluncuran ETF spot XRP pertama di AS, yang diberi nama XRPR, dan juga dikelola oleh REX dan Osprey. XRPR bahkan mencatat volume lebih tinggi, dengan $24 juta (sekitar Rp393,93 miliar) hanya dalam dua jam, lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan ETF XRP berbasis futures saat pertama kali diluncurkan.

Kedua ETF ini dianggap sebagai terobosan besar dalam membuka akses terhadap aset crypto alternatif di pasar investasi yang telah teregulasi di Amerika Serikat.

Masuknya Dogecoin ke dalam produk ETF resmi di AS menjadi tonggak penting bagi crypto yang selama ini dikenal sebagai meme coin. Analis menilai bahwa kesuksesan awal DOJE menunjukkan meningkatnya minat dari kalangan institusi terhadap aset yang sebelumnya dianggap hanya diminati oleh trader ritel.

ETF Dogecoin Lainnya Berpotensi Menyusul

Beberapa perusahaan lain seperti Grayscale dan Bitwise juga telah mengajukan proposal ETF Dogecoin di bawah Securities Act 1933, jalur hukum yang lebih umum digunakan untuk ETF spot Bitcoin dan Ethereum.

Keputusan terkait proposal tersebut diperkirakan akan keluar sebelum 17 Oktober. Beberapa analis memperkirakan kemungkinan besar pengajuan tersebut akan disetujui.

Di sisi lain, momentum harga Dogecoin juga tampaknya diperkuat oleh adopsi dari kalangan korporasi.

Perusahaan publik di sektor kebersihan dan disinfeksi, CleanCore Solutions, mengumumkan pada awal pekan ini bahwa mereka telah menambah kepemilikan Dogecoin sebanyak 100 juta DOGE, sehingga total aset yang mereka pegang mencapai 600 juta DOGE.

Dengan harga saat ini sekitar $0.286 atau Rp4.693, total nilai kepemilikan CleanCore setara dengan Rp2,82 triliun (sekitar $170 juta).

CleanCore juga telah menjalin kemitraan dengan lembaga komersial dari Dogecoin Foundation yang bernama House of Doge. Perusahaan ini bahkan berencana mengakumulasi hingga 5% dari total suplai Dogecoin yang beredar, setara dengan sekitar 7,5 miliar DOGE, atau $2,1 miliar (Rp34,47 triliun) jika mengacu pada harga saat ini.

Per akhir penulisan, harga Dogecoin diperdagangkan di $0.286 atau Rp4.693, dengan kenaikan hampir 34% dalam sebulan terakhir.

SEC Resmikan Aturan Baru untuk Perluas ETF Crypto Spot di Amerika Serikat

Persetujuan ETF Bitcoin spot pada Januari 2024 menjadi momen penting dalam evolusi pasar aset digital secara global.

Setelah bertahun-tahun penolakan dan perseteruan hukum dengan Grayscale, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) akhirnya melunak, membuka pintu bagi adopsi crypto di level institusional dan ritel yang lebih luas.

Sejak keputusan tersebut, lebih dari $57 miliar atau sekitar Rp936,58 triliun telah mengalir ke berbagai produk ETF Bitcoin spot, berdasarkan data dari SoSoValue.

Setelah Bitcoin, giliran Ethereum yang mendapat lampu hijau pada Juli 2024, ketika BlackRock dan sejumlah manajer aset besar lainnya merilis ETF berbasis pada cryptocurrency terbesar kedua tersebut.

Satu tahun kemudian, REX Financial dan Osprey Funds kembali memperluas pasar dengan meluncurkan ETF Solana pertama, yang mendapat sambutan positif dari investor.

Kini, SEC mengambil langkah besar selanjutnya. Pada hari Rabu, regulator tersebut resmi menyetujui standar listing baru bagi sejumlah bursa saham utama di AS, seperti Nasdaq, Cboe BZX, dan NYSE Arca.

Aturan Baru Hilangkan Hambatan, Percepat Proses Peluncuran ETF Spot

Kebijakan baru ini menghapus kebutuhan untuk meninjau setiap pengajuan ETF secara satu per satu. Sebagai gantinya, SEC menetapkan standar yang lebih jelas untuk jenis produk commodity-based trust shares, termasuk ETF crypto spot.

📢 The SEC has approved new rules allowing Nasdaq, Cboe and NYSE to fast-track crypto spot ETFs, opening the door to wider listings.#SEC #CryptoETFs https://t.co/IfxwJIqJ0K — Cryptonews.com (@cryptonews) September 18, 2025

Artinya, lebih banyak ETF crypto dapat diluncurkan tanpa harus melalui proses panjang dan rumit seperti sebelumnya.

Dengan kerangka kerja baru ini, waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga peluncuran bisa dipangkas menjadi hanya 75 hari, dibandingkan dengan proses sebelumnya yang bisa memakan waktu hingga 240 hari.

Analis Bloomberg, James Seyffart, menyebut aturan baru ini sebagai “kerangka kerja ETP crypto yang sudah lama dinantikan,” dan memprediksi akan muncul gelombang peluncuran ETF crypto baru dalam waktu dekat.

WOW. The SEC has approved Generic Listing Standards for "Commodity Based Trust Shares" aka includes crypto ETPs. This is the crypto ETP framework we've been waiting for. Get ready for a wave of spot crypto ETP launches in coming weeks and months. pic.twitter.com/xDKCuj41mc — James Seyffart (@JSeyff) September 17, 2025

Beberapa analis meyakini bahwa ETF untuk Solana dan XRP akan menjadi yang pertama mendapat manfaat dari kebijakan ini.

