BTC $108,110.61 -2.16%
ETH $3,890.05 -2.34%
SOL $184.58 -4.91%
PEPE $0.0000068 -4.38%
SHIB $0.0000099 -3.25%
DOGE $0.18 -3.94%
XRP $2.32 -3.47%
Cryptonews Árfolyam hírek

Visszaugat a BONK? Árfolyam-előrejelzés

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
BONK árfolyam -előrejelzés

A BONK árfolyam-előrejelzések új lendületet kaptak, miután a Safety Shot hivatalosan is Bonk Inc-re nevezte át magát. A token a Nasdaq-on BNKK ticker alatt kezdett el kereskedni. A BONK az elmúlt hét adatait nézve 20,96%-os csökkenéssel 0,00001513 dollárnál jár, miközben a piaci kapitalizációja 1,23 milliárd dollár körül mozog.

A BONK árfolyamával kapcsolatban egyre élénkebb a vita egy meglepő vállalati lépés után, amely mind a Wall Streeten, mind a kriptoközösségben hullámokat keltett.

A Safety Shot Inc. wellness- és funkcionális italokat gyártó vállalat hivatalosan is Bonk Inc. néven folytatja működését. Ezzel ez lett az első olyan márka, amely egy mémcoinhoz kapcsolódik, és mégis helyet kapott egy nagy amerikai tőzsdén.

A cég 2025. október 10-én, pénteken kezdte meg a kereskedést a Nasdaq Capital Marketen a „BNKK” ticker alatt.

Mitchell Rudy (ismertebb nevén Nom), a BONK egyik vezető fejlesztője és igazgatósági tagja kiemelte, hogy a BONK ökoszisztéma mostantól hivatalosan is jelen van a tőkepiacon.

A BONK több, mint 20%-os esésben, de tartja az 1,23 milliárd dolláros piaci értéket

A BONK token jelenleg 0,00001513 dolláron forog, ami 20,96%-os heti visszaesést jelent – ennek hátterében a piac egészét érintő likvidációs hullám áll.

A korrekció ellenére a BONK továbbra is 1,23 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval rendelkezik, és a világ 64. legnagyobb kriptovalutájának számít.

Elemzők szerint a BONK gyengesége átmeneti lehet, mivel a token a stabilizálódás jeleit mutatja.

A technikai elemzés szerint a 0,0000165 és 0,0000186 dollár közötti ellenállási zóna áttörése elindíthatja az emelkedést a 2024-es csúcs felé. Az akkori maximum 0,00005916 dollár volt, így ez a jelenlegi szintekről több mint 100%-os potenciális növekedést jelentene.

BONK árfolyam-előrejelzés: a grafikonok trendfordulót jeleznek

A hónap eleji heves eladási hullám után a BONK kezd látványosan talpraállni.

A 2 napos grafikon alapján a token határozottan visszapattant a 0,00001134 USDT körüli támaszzónáról, és egy lekerekített alj mintát alakít ki – ez klasszikusan trendfordulót jelez.

Jelenleg a BONK 0,00001513 USDT körül forog, és az augusztusi csúcsokból húzott csökkenő trendvonal ellenállását teszteli.

BONK árfolyamgrafikon
Forrás: TradingView

A vonal fölé történő kitörés trendfordulóra utalna, amit az emelkedő OBV indikátor (a kereskedési forgalom változását mutatja) is alátámaszt. Ez erős felhalmozást jelez az alacsonyabb szinteken.

A következő kulcsszint 0,00001764 és 0,00001870 USDT között húzódik.

Ha a zárás tartósan e fölött alakul, az új felfutást indíthat 0,00002607, majd akár 0,00003000 USDT felé.

A Snorter Bot 4,7 millió dollárt gyűjtött a gyorsabb kereskedéshez

A Solana-mémcoinok ismét reflektorfénybe kerültek. A Bonk indítópultról származó USELESS token friss történelmi csúcsra jutott, megelőzve egy rövid időre a FARTCOIN-t, így a Solana-közösség újabb lehetőségek után kutat.

A sikeres mém érme kereskedéshez ma már gyors sniping botokra van szükség.

Az egyik legfelkapottabb Telegram-bot, amelyre a kereskedők építenek, a Snorter (SNORT). Ez egy mesterséges intelligenciával működő rendszer, amely ígéretes mémcoinokat azonosít, és leegyszerűsíti a kereskedésüket.

A folyamatban lévő előértékesítés eddig több mint 4,7 millió dollárt gyűjtött. A Snorter már élesben működik a Solana hálózaton, 60-szor gyorsabban véglegesíti a tranzakciókat és 97,74%-kal nagyobb teljesítményt kínál.

SNORTER bot főoldal

A Snorter Bot azt ígéri, hogy a leggyorsabb végrehajtást biztosítja a Solanán, mindössze 0,85%-os díjjal. Ezzel túlszárnyalja olyan népszerű versenytársait, mint a BONKbot és a Trojan.

Az előértékesítésből még néhány nap van hátra. Egy $SNORT token ára 0,1081 dollár, amelyet $SOL, $ETH, $BNB, $USDT, $USDC vagy fiat fizetőeszközzel is meg lehet vásárolni a Snorter Token hivatalos előértékesítési oldalán.

A zökkenőmentes élmény érdekében érdemes letölteni a Best Wallet alkalmazást, amelyen keresztül a tokenek azonnal igényelhetők, amint elérhetővé válnak.

Megnézem a Snorter Token weboldalát
Visszaugat a BONK? Árfolyam-előrejelzés
2025-10-16 09:34:50
Friss kriptovaluta hírek október 15-én
2025-10-15 08:52:24
A Bitcoin ismét felfelé tarthat?
2025-10-14 09:20:05
Medvés hangulatot hozhat a Bitcoin Core v30 frissítése?
2025-10-13 15:32:01
A Bitcoin „jéghideg” csúcson – van még tér 180 ezer dollárig
2025-10-12 05:31:00
Euróalapú stabilcoinok az amerikai dollár ellen
2025-10-11 07:10:00
A „Bitcoin Jézus”, Roger Ver 48 millió dolláros adócsalási ügye
2025-10-10 08:57:32

Ne maradj le!

Altcoin hírek
Friss kriptovaluta hírek október 15-én
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-10-15 08:52:24
Árfolyam hírek
A Bitcoin ismét felfelé tarthat?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-14 09:20:05
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors