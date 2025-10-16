Visszaugat a BONK? Árfolyam-előrejelzés
A BONK árfolyam-előrejelzések új lendületet kaptak, miután a Safety Shot hivatalosan is Bonk Inc-re nevezte át magát. A token a Nasdaq-on BNKK ticker alatt kezdett el kereskedni. A BONK az elmúlt hét adatait nézve 20,96%-os csökkenéssel 0,00001513 dollárnál jár, miközben a piaci kapitalizációja 1,23 milliárd dollár körül mozog.
A BONK árfolyamával kapcsolatban egyre élénkebb a vita egy meglepő vállalati lépés után, amely mind a Wall Streeten, mind a kriptoközösségben hullámokat keltett.
A Safety Shot Inc. wellness- és funkcionális italokat gyártó vállalat hivatalosan is Bonk Inc. néven folytatja működését. Ezzel ez lett az első olyan márka, amely egy mémcoinhoz kapcsolódik, és mégis helyet kapott egy nagy amerikai tőzsdén.
A cég 2025. október 10-én, pénteken kezdte meg a kereskedést a Nasdaq Capital Marketen a „BNKK” ticker alatt.
Mitchell Rudy (ismertebb nevén Nom), a BONK egyik vezető fejlesztője és igazgatósági tagja kiemelte, hogy a BONK ökoszisztéma mostantól hivatalosan is jelen van a tőkepiacon.
A BONK több, mint 20%-os esésben, de tartja az 1,23 milliárd dolláros piaci értéket
A BONK token jelenleg 0,00001513 dolláron forog, ami 20,96%-os heti visszaesést jelent – ennek hátterében a piac egészét érintő likvidációs hullám áll.
A korrekció ellenére a BONK továbbra is 1,23 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval rendelkezik, és a világ 64. legnagyobb kriptovalutájának számít.
Elemzők szerint a BONK gyengesége átmeneti lehet, mivel a token a stabilizálódás jeleit mutatja.
A technikai elemzés szerint a 0,0000165 és 0,0000186 dollár közötti ellenállási zóna áttörése elindíthatja az emelkedést a 2024-es csúcs felé. Az akkori maximum 0,00005916 dollár volt, így ez a jelenlegi szintekről több mint 100%-os potenciális növekedést jelentene.
BONK árfolyam-előrejelzés: a grafikonok trendfordulót jeleznek
A hónap eleji heves eladási hullám után a BONK kezd látványosan talpraállni.
A 2 napos grafikon alapján a token határozottan visszapattant a 0,00001134 USDT körüli támaszzónáról, és egy lekerekített alj mintát alakít ki – ez klasszikusan trendfordulót jelez.
Jelenleg a BONK 0,00001513 USDT körül forog, és az augusztusi csúcsokból húzott csökkenő trendvonal ellenállását teszteli.
A vonal fölé történő kitörés trendfordulóra utalna, amit az emelkedő OBV indikátor (a kereskedési forgalom változását mutatja) is alátámaszt. Ez erős felhalmozást jelez az alacsonyabb szinteken.
A következő kulcsszint 0,00001764 és 0,00001870 USDT között húzódik.
Ha a zárás tartósan e fölött alakul, az új felfutást indíthat 0,00002607, majd akár 0,00003000 USDT felé.
A Snorter Bot 4,7 millió dollárt gyűjtött a gyorsabb kereskedéshez
A Solana-mémcoinok ismét reflektorfénybe kerültek. A Bonk indítópultról származó USELESS token friss történelmi csúcsra jutott, megelőzve egy rövid időre a FARTCOIN-t, így a Solana-közösség újabb lehetőségek után kutat.
A sikeres mém érme kereskedéshez ma már gyors sniping botokra van szükség.
Az egyik legfelkapottabb Telegram-bot, amelyre a kereskedők építenek, a Snorter (SNORT). Ez egy mesterséges intelligenciával működő rendszer, amely ígéretes mémcoinokat azonosít, és leegyszerűsíti a kereskedésüket.
A folyamatban lévő előértékesítés eddig több mint 4,7 millió dollárt gyűjtött. A Snorter már élesben működik a Solana hálózaton, 60-szor gyorsabban véglegesíti a tranzakciókat és 97,74%-kal nagyobb teljesítményt kínál.
A Snorter Bot azt ígéri, hogy a leggyorsabb végrehajtást biztosítja a Solanán, mindössze 0,85%-os díjjal. Ezzel túlszárnyalja olyan népszerű versenytársait, mint a BONKbot és a Trojan.
Az előértékesítésből még néhány nap van hátra. Egy $SNORT token ára 0,1081 dollár, amelyet $SOL, $ETH, $BNB, $USDT, $USDC vagy fiat fizetőeszközzel is meg lehet vásárolni a Snorter Token hivatalos előértékesítési oldalán.
A zökkenőmentes élmény érdekében érdemes letölteni a Best Wallet alkalmazást, amelyen keresztül a tokenek azonnal igényelhetők, amint elérhetővé válnak.Megnézem a Snorter Token weboldalát