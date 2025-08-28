Új korszak a digitális fizetésekben: itt a Google Cloud blokklánca

A Google Cloud stratégiai vezetője, Rich Widmann szerint a Google Cloud Universal Ledger kifejezetten pénzügyi intézmények számára készült. Hosszabb távon olyan nagyvállalatok is közvetlenül üzemeltethetik, mint az Amazon vagy a Microsoft, hogy hatékonyabban szolgálják ki ügyfeleiket.

A cég a Layer-1 alapú Google Cloud Universal Ledger (GCUL) fejlesztésével szintet lépett a blokklánc-infrastruktúrában. A rendszer célja, hogy támogassa a tokenizált eszközöket, az elszámolási folyamatokat, valamint a Python-alapú okosszerződéseket.

Az új kezdeményezés egyelőre egy privát teszthálózaton fut. A projektet idén márciusban a CME Grouppal közösen indított együttműködés keretében jelentették be. Akkor még nem nevezték nyíltan L1 blokkláncnak, de a tokenizáció és a nagy volumenű fizetések kísérleti futtatására már akkor is használták.

Widmann, a Google Cloud Web3-as stratégiai vezetője kedden LinkedIn-posztban erősítette meg a projekt új pozicionálását.

Google dropping some details on its L1 blockchain (GCUL) over on LI



Chain will feature python based smart contracts. Aims to be neutral infra built for finance w/ “native commercial bank money on-chain”, 24/7 cap markets infra, payments and agentic capabilities. Looks like they… pic.twitter.com/cB1vlq3Oyv — Omar (@TheOneandOmsy) August 26, 2025

Nem csak egy vállalati lánc, hanem közös pénzügyi infrastruktúra

Widmann a GCUL-t egy „semleges” rétegként írta le, amelyet egy összehasonlító táblázatban a Circle és a Stripe projektjei mellett mutatott be. A táblázatot eredetileg Chuk Okpalugo, a Paxos termékigazgatója állította össze, hogy bemutassa az intézményi blokklánc-kezdeményezések közötti különbségeket.

A vezető hangsúlyozta, hogy a GCUL célja az, hogy eltérjen a többi vállalati tulajdonú lánctól. A Stripe jelenleg a saját, Ethereum-kompatibilis blokkláncán dolgozik „Tempo” néven, amely a nagy teljesítményű fizetésekre összpontosít. A Circle ezzel szemben az „Arc” fejlesztését viszi, amely az USDC stabilcoin ökoszisztémájának bővítését szolgálja.

Widmann szerint a Google szándéka, hogy a GCUL közös alapot biztosítson a pénzügyi intézmények számára, ne pedig egy vertikálisan integrált termékcsomagként működjön.

A Google a hostolástól a saját protokoll fejlesztéséig terjeszkedik

A Google blokklánc-kezdeményezése illeszkedik a vállalat szélesebb körű, digitális eszközökre irányuló stratégiájába. A cég korábban együttműködött a Coinbase-szel a felhőalapú fizetésekben, befektetett több Web3-startupba, valamint infrastruktúrát biztosított nyilvános blokkláncok – például a Solana – számára.

A GCUL megjelenésével a Google egyértelművé tette, hogy túl kíván lépni a puszta hostoláson, és saját protokoll fejlesztésébe kezd.

Ugyanakkor néhányan megkérdőjelezték, hogy a Google valóban hitelesen hivatkozhat-e „semleges” szereplői voltára, miközben saját főkönyvet (ledger) működtet. Az X-en lévő felhasználók szerint még mindig erősen kérdéses, hogy mennyire lehet valóban decentralizált egy olyan blokklánc, amit egyetlen technológiai cég épít és működtet.

Widmann válaszul hangsúlyozta: a GCUL-t úgy tervezték, hogy „bármely pénzügyi intézmény képes legyen rá építeni”. Példaként említette, hogy a Tether aligha használná a Circle saját láncát, ahogy a fizetési szolgáltatók – például az Adyen – sem valószínű, hogy a Stripe megoldását választanák.

A CME Group tesztüzeme korai visszaigazolás a Google blokklánc-törekvéseire

Bár a projekt még kezdeti fázisban van, a következő hónapokban további technikai részletek várhatók.

Widmann arra is utalt, hogy a jövőben akár az Amazon vagy a Microsoft is közvetlenül részt vehet az üzemeltetésben. Hosszabb távon az a cél, hogy a GCUL-t külső vállalatok is önállóan futtathassák, ezáltal közvetlenül javítva ügyfélkiszolgálásukat.

A Google számára a Universal Ledger egy olyan kísérlet, amellyel semleges szereplőként kíván megjelenni a globális pénzügyi infrastruktúrában. Ezzel egyidejűleg a tokenizáció és a blokklánc-alapú elszámolás iránt rohamosan nő a bankok, alapok és nagyvállalatok érdeklődése.

A CME Group részvétele a tesztüzemben pedig sokak szerint már most korai visszaigazolása a Google stratégiájának.

A privát teszthálózat elindítása így a vállalat egyik legambiciózusabb blokklánc-projektjének első állomása is lehet.