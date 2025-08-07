Trump: „Szeretnék újra indulni 2028-ban.”
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, hogy valószínűleg nem fog harmadszor is indulni az elnökségért. Pedig egy, a CNBC Squawk Boxnak adott interjúja szerint van hozzá kedve, még azzal is dicsekedett, hogy ő rendelkezik a legjobb közvélemény-kutatási adatokkal.
Trump márciusban utalt arra, hogy megpróbálhat egy újabb ciklust 2028-ban, és azt mondta az NBC News riporterének, Kristin Welkernek, hogy vannak „módszerei”, amiket követhet.
„Tudod, nagyon népszerűek vagyunk” – közölte akkor az NBC-nek. „És tudod, sokan szeretnék, ha ezt megtenném.”
A 22. alkotmánykiegészítést 1951. február 27-én hagyták jóvá. Ez szigorúan kimondja, hogy senkit sem lehet két alkalomnál többször megválasztani az elnöki posztra.
Amennyiben Trump úgy döntene, hogy ismét indul az elnökségért a második ciklusa után, az közvetlen módon sértené az alkotmányt.
A Polymarket fogadók már megtették tétjeiket 2028-ra
A Polymarket nevű decentralizált előrejelző piacon már felbukkantak a találgatások arról, hogy 2028-ban ki lehet az Egyesült Államok 48. elnöke.
A legfrissebb adatok szerint a fogadók 55%-a úgy gondolja, hogy a következő elnök a sorban J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke lesz majd. Ezzel szemben csak 4% véli úgy, hogy Donald Trump harmadszor is hivatalba léphet.
A további lehetséges jelöltek közül a Polymarketen a legnépszerűbbek közé sorolható Marco Rubio külügyminiszter, Tucker Carlson médiaszemélyiség és Ron DeSantis, Florida kormányzója is.
Trump, aki kampányában főként a kriptobarát szabályozások bevezetését emelte ki, az elmúlt hetekben számos kritikát kapott amiatt, hogy esetleg kapcsolatban állhat a szexuális bűnözőként elítélt Jeffrey Epsteinnel.
Trump politikai ellenfelei szintén bírálták a blokklánc-technológiai törekvéseit, főleg a nevéhez fűződő $TRUMP mém érme kapcsán. Hogy a Polymarket fogadók előrejelzései mennyire bizonyulnak helyesnek, az még erősen kérdéses.