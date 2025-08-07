BTC $116,585.06 1.18%
ETH $3,828.84 4.70%
SOL $170.49 1.45%
PEPE $0.000010 3.09%
SHIB $0.000012 2.08%
DOGE $0.21 4.70%
XRP $3.05 1.82%
Cryptonews Blokklánc hírek

Trump: „Szeretnék újra indulni 2028-ban.”

Author
Tóth-Giczei Beáta
Author
Tóth-Giczei Beáta
About Author

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Read Author
Last updated: 
1754556728-fehér ház

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, hogy valószínűleg nem fog harmadszor is indulni az elnökségért. Pedig egy, a CNBC Squawk Boxnak adott interjúja szerint van hozzá kedve, még azzal is dicsekedett, hogy ő rendelkezik a legjobb közvélemény-kutatási adatokkal.

Trump márciusban utalt arra, hogy megpróbálhat egy újabb ciklust 2028-ban, és azt mondta az NBC News riporterének, Kristin Welkernek, hogy vannak „módszerei”, amiket követhet.

„Tudod, nagyon népszerűek vagyunk” – közölte akkor az NBC-nek. „És tudod, sokan szeretnék, ha ezt megtenném.”

A 22. alkotmánykiegészítést 1951. február 27-én hagyták jóvá. Ez szigorúan kimondja, hogy senkit sem lehet két alkalomnál többször megválasztani az elnöki posztra.

Amennyiben Trump úgy döntene, hogy ismét indul az elnökségért a második ciklusa után, az közvetlen módon sértené az alkotmányt.

A Polymarket fogadók már megtették tétjeiket 2028-ra

A Polymarket nevű decentralizált előrejelző piacon már felbukkantak a találgatások arról, hogy 2028-ban ki lehet az Egyesült Államok 48. elnöke.

A legfrissebb adatok szerint a fogadók 55%-a úgy gondolja, hogy a következő elnök a sorban J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke lesz majd. Ezzel szemben csak 4% véli úgy, hogy Donald Trump harmadszor is hivatalba léphet.

1754556725-elnoki-valasztas
Forrás: Polymarket

A további lehetséges jelöltek közül a Polymarketen a legnépszerűbbek közé sorolható Marco Rubio külügyminiszter, Tucker Carlson médiaszemélyiség és Ron DeSantis, Florida kormányzója is.

Trump, aki kampányában főként a kriptobarát szabályozások bevezetését emelte ki, az elmúlt hetekben számos kritikát kapott amiatt, hogy esetleg kapcsolatban állhat a szexuális bűnözőként elítélt Jeffrey Epsteinnel.

Trump politikai ellenfelei szintén bírálták a blokklánc-technológiai törekvéseit, főleg a nevéhez fűződő $TRUMP mém érme kapcsán. Hogy a Polymarket fogadók előrejelzései mennyire bizonyulnak helyesnek, az még erősen kérdéses.

Az USDC az új kedvenc – Terjed a kriptós fizetés
2025-08-07 11:57:03
Trump: „Szeretnék újra indulni 2028-ban.”
2025-08-07 09:07:29
Árfolyam-előrejelzés: medvés lobogóval integet a Bitcoin
2025-08-06 15:23:00
Likvid staking protokoll: a SEC nagy dobása
2025-08-06 09:47:14
A Satoshi-szobor a tóban végezte: rejtélyes rongálás Svájcban
2025-08-04 17:46:00
Jön a Trump-token és digitális tárca – hivatalos bejelentés
2025-08-05 10:10:00
Rejtett katalizátor fordíthatja meg a Bitcoin gyenge piacát
2025-08-04 10:47:51

Don't miss out

Blokklánc hírek
Az USDC az új kedvenc – Terjed a kriptós fizetés
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-08-07 11:57:03
Bitcoin hírek
Árfolyam-előrejelzés: medvés lobogóval integet a Bitcoin
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-06 15:23:00
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Read More
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors