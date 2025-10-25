Szerezz 50%-os bónuszt az első Weex befizetésedre!

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Október 25, 2025

Csatlakoznál a több mint 6,2 millió Weex-felhasználóhoz? Most megteheted, és mellé egy 50%-os határidős bónuszt is bezsebelhetsz. Ez az ajánlat kizárólag új felhasználók számára érhető el, és a regisztráció napjától számítva 30 napig érvényes.

Hogyan működik a Weex ajánlata?

Ahhoz, hogy aktiváld az 50%-os határidős bónuszt, első alkalommal minimum 100 USDT-t kell befizetned. A maximális bónuszösszeg 800 USDT, amihez legalább 10.000 USDT befizetés szükséges. Fontos, hogy a teljes befizetésedet legalább 3 egymást követő napon át a számládon kell tartanod, hogy megkapd a teljes bónuszt.

A jóváírt bónusszal máris elkezdhetsz kereskedni, hogy elérd a megadott határidős kereskedési volument. Ha elérted a megfelelő szintet, megkapod az adott szinthez tartozó jutalmat. A szükséges volumen teljesítéséhez bármely elérhető határidős kereskedési pár használható.

Hogyan hozd ki a legtöbbet az új felhasználói bónuszból?

Csak on-chain (blokkláncon belüli) befizetések jogosítanak fel a bónuszra. A Weex-fiókok közötti belső átutalások nem számítanak, még akkor sem, ha mindkét fiók a te neveden van.

Ahhoz, hogy biztosan megkapd a bónuszt, érdemes figyelembe venni még néhány fontos feltételt:

A Weex a határidős kereskedési volument a fedezet (margin) és a tőkeáttétel szorzatából számolja.

Azok a megbízások, amelyek után nem keletkezik kereskedési díj, nem számítanak bele a kereskedési volumenbe.

Magától értetődik, hogy érvényes dokumentumokat kell benyújtanod a személyazonosságod igazolásához. Ezeknek a dokumentumoknak meg kell egyezniük az IP-címed szerinti régióval. Az ellenőrzés után a Weex jóváírja a jutalmadat.

Az USDC/USDT és az EUR/USDT párok szintén nem számítanak bele a kereskedési volumenbe.

A bónusz kizárólag határidős kereskedéshez használható, és minden valutapárra érvényes (a fentiek kivételével). A kapott jutalmat használhatod fedezetként, illetve kereskedési díjak, veszteségek vagy finanszírozási díjak kiegyenlítésére is.

Mielőtt bármilyen eszközt kiutalnál a számládról, győződj meg róla, hogy a bónuszösszeget már felhasználtad. Ha ezt nem teszed meg, a tőzsde törölni fogja a bónuszt.

Miután kihasználtad az 50%-os határidős bónuszt, aktiválhatsz egy újabb 20%-os befizetési bónuszt is.

A bónusz aktiválása

Regisztrálj a Weexre e-mail-címmel vagy telefonszámmal – amelyik kényelmesebb. Add meg a szükséges adatokat, végezd el a KYC-hitelesítést, majd töltsd fel az egyenlegedet.

Ha összekapcsolod a telefonszámodat és az e-mail-fiókodat, kapsz egy 10-100 USDT értékű kuponkódot. Ezzel kereskedési díjakat tudsz fedezni (fedezeti vagy finanszírozási díjra nem használható). Fontos megjegyezni, hogy a kupon 7 napig érvényes.

Weex – Könnyű belépés az új kereskedőknek

A Weex egy gyorsan növekvő kriptotőzsde, amely spot, határidős és copy trading lehetőségeket kínál. A határidős szekcióban USDT-M örökös (lejárat nélküli) szerződésekkel kereskedhetsz. A tőkeáttétel mértéke akár 400-szoros is lehet, ami a legmagasabbak közé tartozik a piacon.

Kriptovásárlásra több lehetőséged is van. Használhatod a gyorsvásárlás funkciót, az on-chain utalást vagy a P2P-tranzakciókat. Ha kezdő vagy, a gyorsvásárlás a legegyszerűbb megoldás, ahol fiat valutával is lehet fizetni. Fiat valutával történő vásárlás esetén azonban nem jár az 50%-os határidős bónusz.

A tőzsde számos régióban rendelkezik engedélyekkel, és több mint 160 országban elérhető.

Az 50%-os határidős bónusz és a további 20%-os befizetési bónusz ideális indulás minden új kereskedőnek. Akár most vágnál bele a kereskedésbe, akár egy új tőzsdét próbálnál ki, a Weex bónuszajánlata mindenképp megér egy próbát.