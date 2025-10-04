Solana árfolyam-előrejelzés: elérheti az 500 dollárt?

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Október 4, 2025

A Nasdaq-on jegyzett Solana kincstári vállalat, az Upexi (UPXI) egy újabb taggal bővítette tanácsadói testületét. Az intézményi háttér erősödése miatt egyre többen jósolnak 500 dolláros Solana-célt.

Az Upexi (UPXI) kedden bejelentette, hogy új tanácsadóként csatlakozik hozzá a neves Solana-befektető, SOL Big Brain, aki Arthur Hayes mellett dolgozik majd a cég pénzügyi stratégiájának kidolgozásán.

Welcome @SOLBigBrain to our Advisory Committee. With vision, influence, and energy, Big Brain joins @CryptoHayes to help drive growth and connect the Solana community. Together, we are shaping the future of finance and building a stronger ecosystem.https://t.co/aA3VQxQETL pic.twitter.com/scrW4u0HTV — Upexi (@UpexiTreasury) September 30, 2025

Ezzel az Upexi egyértelműen vezető Solana-kincstári szereplővé vált a nyilvános piacokon. Ez hidat teremt a hagyományos pénzügyi befektetők (TradFi) és a Solana között, miközben az amerikai spot ETF-ek még mindig az SEC jóváhagyására várnak.

A vállalat körülbelül 465 millió dollárnyi SOL-t kezel, ezzel a harmadik legnagyobb nyilvános Solana-tartalékkal rendelkezik. Portfóliója eddig 186%-os hozamot ért el, ami a cég részvényeinek árfolyamában is jelentős növekedést hozott.

A lépés egy szélesebb trendbe illeszkedik: egyre több intézményi szereplő fordul a kripto-kincstári megoldások felé. Ez közelebb viheti a Solanát ahhoz, hogy széles körben használják a cégek, mivel a digitális eszközök egyre gyakrabban megjelennek a vállalati mérlegekben.

A folyamat a következő hetekben fel is gyorsulhat az Egyesült Államokban készülő CLARITY Act révén. A törvény felszabadíthatja azt az intézményi tőkét, amely eddig a szabályozási bizonytalanság miatt parkolópályán várakozott.

Solana árfolyam-előrejelzés: az intézményi kereslet miatt elérheti az 500 dollárt?

Az Upexi bővítése önmagában nem feltétlenül indíthat el óriási keresletet. Ugyanakkor a folyamatos intézményi támogatás segíthet a Solanának kitörni a 6 hónapja formálódó emelkedő ék alakzatból, amely most közelít a csúcspontjához.

A legutóbbi támaszteszt után az árfolyam erőteljesen visszapattant, a technikai indikátorok pedig ismét erősödést jeleznek.

SOL / USD 1 napos grafikon, emelkedő ék alakzat. Forrás: TradingView.

Az RSI (relatív erősség index) visszaszerezte az 50-es szintet (jelenleg 56 körül áll), ami azt mutatja, hogy jelenleg a vevők uralják a piacot.

A MACD hisztogram közelít a jelzővonal feletti aranykereszthez – ez gyakran egy tartós emelkedő trend előjele.

A kulcsszint a 300 dolláros ár, a Solana év eleji csúcsa. Ha ezt a szintet az ár áttöri, majd támaszként megtartja, az akár 130%-os emelkedést is hozhat, egészen 500 dollárig.

Ahogy a bikapiac tovább fejlődik, a makrogazdasági és a szabályozási tényezők újabb lendületet adhatnak az emelkedésnek.

Ha ebben a hónapban valóban napirendre kerülnek a spot ETF-ek, és az amerikai kamatcsökkentések is tovább növelik a befektetői étvágyat, a Solana árfolyama akár 1.000 dollárig is emelkedhet. Ez a jelenlegi szintekhez képest 350%-os nyereséget jelentene.

Ha a SOL megindul, más coinok is kilőhetnek

A Solana ökoszisztémája már többször is indított hatalmas ralikat a mémcoin-piacon – innen ered a “mémcoin-mánia” kifejezés is.

Most, hogy ismét új történelmi csúcsok kerültek a látótérbe, ez a lendület újra felszínre hozhatja a 10x-1000x növekedési potenciált. Ezt korábban olyan tokeneknél láthattuk, mint a Fartcoin vagy a Melania.

Jelenleg egy hasonló hullám körvonalazódhat, ahol belép a képbe a Snorter ($SNORT).

A kifejezetten erre a célra fejlesztett kereskedő bot úgy lett megtervezve, hogy korán felismerje a piaci lendületet. Így a befektetők még azelőtt pozíciót tudnak nyitni, hogy egy coin igazán felkapottá válna, és így születnek a legnagyobb nyereségek.

A Snorter Bot kifejezetten a versenyképes kereskedésre épül:

limit megbízásos “sniping” , amivel a lehető legjobb belépőket lehet elcsípni;

, amivel a lehető legjobb belépőket lehet elcsípni; MEV-álló swapok , amelyek megvédik a kereskedőt a frontrunnerektől (tisztességtelenül kereskedő személyek);

, amelyek megvédik a kereskedőt a frontrunnerektől (tisztességtelenül kereskedő személyek); copy trading , amellyel a bevált nyertes stratégiákat lehet másolni;

, amellyel a bevált nyertes stratégiákat lehet másolni; valamint rug pull védelem, ami segít kiszűrni a csalásokat, mielőtt bárki elköteleződne.

Legalább ilyen fontos, hogy a bot a kilépéseket is támogatja. Néha a megfelelő take-profit stratégia jelenti a különbséget egy tisztességes hozam és egy életre szóló nyereség között – ezt az előnyt kínálja a Snorter.

Snorter Bot és más népszerű kereskedő botok

A Snorter előértékesítése már több mint 4,2 millió dollárt hozott, a korai befektetők pedig 113% APY staking hozamot érhetnek el.

Csatlakozz most a Snorter ($SNORT) előértékesítéséhez a hivatalos weboldalon!

Mivel a nagy tőzsdék kereslete még kiaknázatlan, a jelenlegi árak sokak számára kifejezetten olcsónak tűnhetnek.

A projekt alakulását nyomon követheted az X-en és az Instagramon is.