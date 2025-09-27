BTC $109,521.80 -0.01%
Árfolyam hírek

Pi Coin árfolyam-előrejelzés – Egy bálna rendíthetetlen bizalma

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
PI árfolyam elemzés

Miközben a tömeg igyekszik megszabadulni a PI érméitől, egy titokzatos bálna vevő továbbra is milliókat költ. A Pi Coin árfolyam-előrejelzés láttán joggal merül fel a kérdés: vajon tud valamit, amit mások nem, és tette egy bikás jövőre utal?

Ugyan óriási felhajtással indult, a Pi (PI) képtelen volt beváltani a hozzá fűzött nagy reményeket, és a februári 2,98 dolláros csúcsához képest 91%-ot esett.

Pi coin árfolyam-előrejelzés bálna

Viszont e tárca agresszív vásárlása arra utalhat, hogy bennfentes információval, vagy igen erős meggyőződéssel rendelkezik.

A Pi Scan szerint a GASWBD[…]ODM tárca jelenleg 383,3 millió PI tokent tart, ami nagyjából 103 millió dollárt ér – ezzel a 7. legnagyobb Pi birtokos, és megelőz olyan nagy tőzsdéket, mint a Gate.io és a Bitget.

Még érdekesebb, hogy ez a bálna csak az elmúlt héten 6,3 millió PI tokent tett hozzá a készletéhez, vagyis a piac visszahúzódásának dacára továbbra is bízik a projektben.

A GASWBD[…]ODM tárca tulajdonosának kilétét továbbra is homály fedi, de a pozíciója sok találgatást indított el.

Előfordulhat, hogy ez a befektető korai hozzáférést kapott a Pi terveihez, bennfentes információval rendelkezik egy tőzsdei megjelenésről. De az is megeshet, hogy tud egy közelgő ökoszisztémabeli fejlesztésről.

Ha más nagy szereplők is követni kezdik, akkor el lehet gondolkodni egy optimista Pi Coin árfolyam-előrejelzésen.

Pi Coin árfolyam-előrejelzés: Ha a PI nem tud 0,30 dollár fölé törni, esélyes a 26%-os lejtmenet

A Pi – miután új mélypontot ért el 0,22 dollár körül – enyhén visszapattant, és az utóbbi időben 0,26 dollár körül stabilizálódott.

Viszont a gyengélkedő piac továbbra is visszahúzhatja a tokent a múlt heti mélypontok felé.

A 4 órás grafikonon a relatív erősségi index (RSI) javulást sejtet. Ez bizony arra utal, hogy a Pi Coin megkísérelheti újra elérni a 0,30 dolláros szintet.

Ennek ellenére, ha a token nem tud határozottan kitörni a jelenlegi csökkenő trendből, az összkép továbbra is a negatív irányt erősíti.

Pi coin árfolyam-előrejelzés

Ha a negatív lendület fokozódik, a 0,20 dolláros szint igazi célponttá válhat – ez a mostani szintről 26%-os csökkenést jelentene.

Ahelyett, hogy a kereskedők ebben a ciklusban gyengén teljesítő tokeneket tartanának, sok kereskedő inkább az erős lendületű, nagy növekedési potenciállal rendelkező előértékesítésekre koncentrál.

Erre egy kiemelkedő példa az új Pepenode ($PEPENODE) projekt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális bányászgépeket építsenek és kriptót keressenek.

Pepenode ($PEPENODE): A kriptobányászatból játék lesz

A Pepenode ($PEPENODE) lehetővé teszi, hogy a felhasználók önálló virtuális mémcoin-bányászati berendezést építsenek.

Node-okat (csomópontokat) vásárolhatsz, szervertermet építhetsz, és minél több gépet állítasz össze, annál több kriptovalutát kereshetsz.

PepeNode

A játék azon kívül, hogy kihasználja a Pepe mém népszerűségét, egy forradalmi virtuális bányászati modellt is kínál. Ennek keretében gépeket lehet vásárolni és fejleszteni azért, hogy feljebb kerüljünk a ranglistán.

A vásárlók $PEPENODE tokeneket használnak a bányászat elindításához és fejlesztéséhez. Eközben csábító jutalmakért folyik a verseny, például olyan mémérmék airdropjaiért, mint a Pepe ($PEPE) és a Bonk ($BONK).

Minden fejlesztés deflációs hatással jár: a fejlesztésre szánt tokenek 70%-át véglegesen elégetik, így apad a forgalomban lévő mennyiség, és a közösség is növekszik.

A játék népszerűbbé válásával a $PEPENODE iránti kereslet az egekbe szökhet.

A $PEPENODE előértékesítési áron történő megvásárlásához keresd fel a hivatalos Pepenode weboldalt, és csatlakoztasd a tárcádat (például a Best Walletet).

Kezdésként válthatsz kriptót, de a vásárláshoz bankkártyát is használhatsz.

Nézd meg a Pepenode ($PEPENODE) weboldalát
Altcoin hírek
A Thumzup befektet: részvény + kripto stratégia
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-26 09:30:01
Altcoin hírek
2026-ban jön egy euróhoz kötött, MiCA által szabályozott stabilcoin
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-25 11:21:46
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
