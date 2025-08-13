BTC $122,536.48 2.28%
Németország 3 milliárd dollárt bukott a korai BTC-eladáson

Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

Tóth-Giczei Beáta
Last updated: 
Németország Bitcoin készlet

A blokklánc-adatok elemzése alapján kiderült, hogy Németország 2024-es kormányzati Bitcoin-eladásai miatt több milliárd dolláros nyereségtől esett el az ország. Ennek oka, hogy a Bitcoin árfolyama azóta több mint a duplájára emelkedett.

Főbb tudnivalók:

  • 2024-ben Németország közel 50.000 BTC-t adott el 2,89 milliárd dollárért, így nagyjából 3,17 milliárd dollárnyi lehetséges profitot veszített.
  • 2025 augusztusára ezek a készletek körülbelül 6 milliárd dollárt értek volna.
  • Bár Németország már nem tartozik a négy legnagyobb kormányzati BTC-tulajdonos közé, továbbra is támogatja a kriptoeszközök elfogadását és szabályozását.

Ahogy a BTC új csúcsokat ér el, az olyan országok, mint Németország, milliárdokat veszíthetnek, ha túl korán adják el a tartalékaikat.

2024 januárjában Németország a negyedik legnagyobb kormányzati Bitcoin-birtokos volt. Ekkor 50.000 BTC-t foglaltak le – nagyjából 2,2 milliárd dollár értékben – a Movie2K nevű illegális filmes hálózat üzemeltetőitől.

2024. július 12-ig a szövetségi bűnügyi rendőrség (BKA) 49.858 BTC-t értékesített. Tette ezt összesen körülbelül 2,89 milliárd dollárért, átlagosan 57.900 dolláros BTC-árfolyamon. A döntés mögött nem befektetési stratégia, hanem jogi kötelezettség állt. A német törvények előírják, hogy az elkobzott, nagy árfolyam-ingadozásnak kitett eszközöket értékesíteni kell, hogy elkerüljék a további veszteségeket.

Bitcoin egyenleg

Kevesebb mint egy évvel később, 2025. augusztus 11-én a BTC árfolyama átlépte a 122.000 dollárt. Ha a német kormány megtartotta volna a lefoglalt készleteket, azok értéke mintegy 6,06 milliárd dollár lenne – ez 3,17 milliárd dollárral magasabb, mint az eladásokból származó bevétel. Ez az összeg visszajuttatta volna Németországot a világ négy legnagyobb kormányzati BTC-birtokosa közé.

Bitcoin USD egyenleg

Joana Cotar német parlamenti képviselő 2024. július 4-én kelt levelében arra figyelmeztette a kormányt, hogy a Bitcoin stratégiai tartalékként való megtartása lenne a célszerű döntés:

„Most nincs értelme eladni a Bitcoint. Jobb lenne megtartani tartalékvalutaként.”

Eközben az Egyesült Államok eltérő stratégiát alkalmaz. Jelenleg körülbelül 198.022 BTC-t (több mint 24 milliárd dollár értékben) birtokol, főként lefoglalások révén. 2025-ben létrehozták a Stratégiai Bitcoin Tartalékot, amelynek értékesítésére nincs bejelentett terv.

Megmaradt Németország Bitcoin iránti érdeklődése?

Bár Németország lecsúszott a negyedik helyről a kormányzati BTC-birtokosok rangsorában, és lemaradt 3 milliárd dollárnyi nyereségről, továbbra is aktívan támogatja a kriptoeszközök terjedését és szabályozását.

A MiCA (Markets in Crypto Assets) rendelet elfogadásával a kriptoeszközök legálissá váltak az országban. A tőzsdéknek ugyanakkor engedélyt kell szerezniük a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóságtól (BaFin) a működéshez.

A becslések szerint 2025-re Németországban a kriptofelhasználók száma eléri a 27,32 milliót, amelynek akár 50%-át a Z generáció és a millenniálok adják. Az intézményi elfogadás is erősödik: a Deutsche Bank 2026-ban digitális eszközök letétkezelői szolgáltatásának bevezetését tervezi. A német kriptopiac bevétele 2025-ben várhatóan 2,5 milliárd dollár, 2026 végére pedig körülbelül 2,9 milliárd dollár lesz, évi 16,33%-os összetett növekedési ütem mellett.

Németország kedvező adópolitikát is kínál a hosszú távú kriptobefektetőknek. Az egy évnél tovább tartott kriptoeszközök nyeresége adómentes, míg az ennél rövidebb távú nyereségek akár 45%-os progresszív jövedelemadó alá esnek.

A kormány a transzparencia növelésén is dolgozik: a DAC8 irányelv értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatóknak (CASP) 2026. január 1-jétől jelenteniük kell az ügyletadatokat az adóhatóságok felé.

Összegzés

A Bitcoin szerepe egyre nagyobb a globális pénzpiacokon, és más országok is újragondolják kriptós stratégiájukat. Németország korai BTC-értékesítése és az így elmaradt pénzügyi nyereség jó példája annak, miért kulcsfontosságú a hosszú távú stratégiai gondolkodás a digitális eszközök kezelésében.

