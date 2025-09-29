BTC $113,651.77 2.99%
ETH $4,138.55 2.21%
SOL $208.23 1.24%
PEPE $0.0000092 -0.78%
SHIB $0.000011 -0.04%
DOGE $0.23 -0.05%
XRP $2.88 1.73%
Cryptonews Altcoin hírek

Miért emelkednek ma a kriptók?

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
miért emelkednek ma a kriptók

A kriptók piaca ma növekedett: a teljes piaci érték elérte a 4,0 billió dollárt — ez 3,3%-os növekedés az elmúlt 24 óra során. A 24 órás kereskedési forgalom 154,219 milliárd dollár, ami azt jelzi, hogy a spot és a derivatív piacokon is emelkedik az aktivitás.

Dióhéjban:

  • A kriptók piaca nagyfokú emelkedést láttat, ma a 10 legnagyobb érme közül 9 pluszban van;
  • A Bitcoin 4,05%-kal 114 204 dollárra nőtt, az Ethereum 4,43%-kal 4 193 dollárra emelkedett;
  • A Fear and Greed Index tegnap még 34 volt, ma 39-en áll, de még mindig „Félelem” zónában tartózkodik;
  • A Bitunix elemzői szerint a Fed kamatcsökkentései támogatják a kripto likviditást;
  • A BTC támasz 108–106 ezer dollár között áll, az ellenállás pedig 116–118 ezer dollárnál;
  • Az ETH 4 100 dollár körül jár, a támasza 4 000 körül, az ellenállása pedig 4 250-nél;
  • Az amerikai BTC spot ETF-ek szeptember 26-án 418,25 millió dolláros nettó kiáramlást mutattak;
  • Az amerikai ETH spot ETF-ek ugyanazon a napon 248,31 millió dollárt veszítettek;
  • Az a hír járja, hogy a Revolut kettős tőzsdei bevezetést tervez Londonban és New Yorkban.

Kriptók kavalkádja: nyertesek és vesztesek

Jelenleg a 10 legnagyobb kriptovaluta közül kilenc pluszban van, a főbb eszközök mérsékelt emelkedést könyvelhettek el.

A kriptók közül a Bitcoin (BTC) ma 4,05%-kal nőtt, és visszanyerve a tegnapi enyhe esést 114 116 dolláron kereskedik.

BTC kriptó

Az Ethereum (ETH) 4,45%-kot emelkedett, és per pillanat 4 197 dolláron áll.

A kriptók sorában a BNB (BNB) 4,38%-kal nőtt, 1,020.25 dolláron kereskedik — tehát alaposan belehúzott.

Az XRP (XRP) 4,40%-kal 2.91 dollárra emelkedett, ezzel is folytatva a heti emelkedő trendet.

A Solana (SOL) 5,56%-ot nőtt, jelenleg 212.52 dolláron áll. Ezzel az egyik legnagyobb emelkedést tudhatja a magáénak a kriptók között.

Az USDC (USDC) követve a piaci hangulatot, 0,03%-kal 1.0 dollárra emelkedett.

Közben a Dogecoin (DOGE) 3,64%-os emelkedést mutatott, míg a TRON (TRX) 0,31%-kal ment lejjebb.

A trendi kriptók közül az Aster 6,37%-os növekedéssel emelkedik ki. A legnagyobb nyertesek között a BeFi Labs ugrott 129,21%-ot, utána jön a Pandu Pandas 126,20%-os növekedéssel.

Mindent összevetve a kriptók mai emelkedései azt jelzik, hogy folytatódik a helyreállás a főbb eszközök között, az altcoinok pedig a piaci hangulat javulásával erős lendületet mutatnak.

A Bitcoin minimális mozgással és viszonylag lapos teljesítménnyel zárja a harmadik negyedévet, ami passzol a korábbi trendekhez. Daan Crypto Trades kereskedő szerint a mostani hagyományosan a Bitcoin leggyengébb negyedéve, mely során az átlagos növekedés csupán 6%-os, tehát ez a mostani eredmény kiválóan illeszkedik a megszokotthoz.

A Fed kamatcsökkentései segítik a kriptók likviditását, de egyúttal növelik a rövid távú volatilitást

Szeptember 29-én az amerikai központi jegybank (Fed) újraindította a kamatcsökkentési ciklust, hogy ezzel támogassa a gyengülő munkaerőpiacot. A Bitunix elemzői úgy vélik, hogy ez kedvező az olyan kockázatos eszközöknek, mint a Bitcoin, de figyelmeztetnek, hogy a rövid távú volatilitás még mindig magas a túlértékeltségi veszély és politikai kockázatok miatt.

„A kamatcsökkentési várakozások támogatják a likviditást” — írta a Bitunix legfrissebb jelentésében — „de a kereskedőknek számolniuk kell a túlértékelt részvényekkel és egy esetleges kormányzati leállás kockázatával, ami hirtelen kockázatkerülő mozgásokat vonhat maga után.”

A közelmúltbeli visszahúzódás 112 000–113 000 dollárról 110 000 dollár környékére azt jelzi, hogy a kereskedés egyelőre sávban mozog, a hangulat pedig ingadozhat a „kamatcsökkentési optimizmus” és a „túlértékeltségi kockázat” között.

„A kereskedőknek érdemes csökkenteni a tőkeáttételt és óvatosan méretezni a pozíciókat” — tette hozzá a Bitunix. Szerintük most inkább rövid távú taktikai lépések szükségesek, és nem nem agresszív stratégiák.

A következőkre érdemes figyelni a kriptók kapcsán

A cikk írásakor, hétfő délután, a Bitcoin 114 116 dolláron áll, ami 4,05%-os napi emelkedést jelent. Az eszköz nemrég visszatért egy helyi mélypontról (110 000 dollár körül), és most úgy tűnik, egy sávban stabilizálódik.

Közben az Ethereum 4 197 dolláron áll, ami az elmúlt 24 órában 4,45%-os emelkedés. Az ETH nemrégiben zuhant vissza a 4 250 fölötti csúcsáról, de miután egy rövid időre 4 000 dollár alá ment, sikeresen visszapattant.

Ethereum kriptó

Az ETH gyengébb, mint szeptember elején, de azért középtávon még mindig pozitívak a technikai mutatói.

Mivel újra betöltik a híroldalakat az amerikai kamatcsökkentések, és ezen a héten szabályozási hírek is várhatók, a kereskedőknek fontos figyelni a makrogazdasági hírekre és a tőkebeáramlásra. A BTC és az ETH is konszolidációs jeleket mutat, és a volatilitás minden bizonnyal nőni fog a fontos kitörési szintek körül.

Kriptopiaci hangulat

Mindeközben a kriptók piaci hangulata továbbra is kimondottan óvatos. A CMC Crypto Fear and Greed Index jelenleg 39-en áll, ami „Fear” értékelésnek számít. Ez enyhe emelkedés a tegnapi 34-hez képest, de még mindig alacsonyabb, mint az előző heti és havi 47-es érték. A mostani állás annak a jele, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbak.

Az index alapján a piaci hangulat az elmúlt napokban gyengült, hiszen a kereskedők alaposan mérlegelik a makrogazdasági kockázatokat, mint például az amerikai kormányzati leállás veszélyét és a Fed politikájával összefüggő újabb volatilitást. Ugyan az érték még nem esett vissza az „Extrém félelem” zónába, a jelenlegi szint azt mutatja, hogy a kockázatvállalási kedv igencsak visszafogott, és mielőtt nagyobb pozíciókkal visszatérnének a piacra, sokan inkább még kivárnak.

CMC kriptó

Nézzünk rá a SoSoValue beszédes adataira

A SoSoValue adatai szerint az amerikai Bitcoin spot ETF-ek szeptember 26-án jelentős, 418,25 millió dolláros nettó kiáramlást mutattak. Ez az egyik legnagyobb napi tőkekivonás az elmúlt hetek folyamán.

A 12 követett alap közül a Fidelity FBTC-je veszítette a legtöbbet, egyetlen nap alatt 300,41 millió dollárt. Utána következett a Bitwise BITB, amely 23,79 millió dollárnak intett búcsút, majd a Grayscale GBTC jött, amely 17,14 millió dollárral csökkent.

Még a BlackRock IBIT-je is, amely általában stabil beáramlásokat mutat, 37,25 millió dolláros nettó kiáramlást könyvelt el szeptember 26-án — ez szélesebb körű óvatosságot jelez az ETF-piacon. További nagyobb kiáramlások: ARKB (-17,81 millió dollár), BTC (-12,57 millió dollár) és HODL (-9,28 millió dollár).

Ibit

Az amerikai Ethereum spot ETF-ek aznap szintén nagy nettó kiáramlást mutattak, összesen 248,31 millió dollárt. A kivonásokat a BlackRock ETHA alapja vezette 199,87 millió dollárral, utána jött a Fidelity FETH, amely 74,39 milliót veszített. A Grayscale ETHE volt az egyedüli olyan ETF, amely beáramlást mutatott 8,05 millió dollárral, míg másik terméke, az ETH, nem változott.

A VanEck ETHV, a Bitwise ETHW és a Franklin EZET aznap sem beáramlást, sem kiáramlást nem mutatott, így pozíciójuk a piaci nyomás ellenére változatlan maradt.

Etha

A Revolut is készülődik valamire

Közben a Revolut a hírek szerint kettős tőzsdei bevezetést fontolgat Londonban és New Yorkban. Ez akár 75 milliárd dolláros értékelést is jelenthet, és történelmi lépés volna. Már csak azért is, mert egyszerre kerülne be a FTSE 100 indexbe és jelenne meg a new york-i tőzsdén. Ha ez létrejön, a Revolut bekerülne a londoni tőzsde 15 legértékesebb cége közé.

Miért emelkednek ma a kriptók?
2025-09-29 15:34:39
Dogecoin árfolyam-előrejelzés: nyilvános cég vásárolt be
2025-09-28 09:00:00
Pi Coin árfolyam-előrejelzés – Egy bálna rendíthetetlen bizalma
2025-09-27 07:06:00
A Thumzup befektet: részvény + kripto stratégia
2025-09-26 09:30:01
2026-ban jön egy euróhoz kötött, MiCA által szabályozott stabilcoin
2025-09-25 11:21:46
A legjobb kriptovaluták ma – XRP, Dogecoin, Aster
2025-09-24 06:12:00
Lord Miles eltűnése: Halál vagy átverés? A Polymarket lázban ég
2025-09-23 09:57:37

Ne maradj le!

Árfolyam hírek
Dogecoin árfolyam-előrejelzés: nyilvános cég vásárolt be
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-28 09:00:00
Árfolyam hírek
Pi Coin árfolyam-előrejelzés – Egy bálna rendíthetetlen bizalma
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-27 07:06:00
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors