Miért emelkednek ma a kriptók?
A kriptók piaca ma növekedett: a teljes piaci érték elérte a 4,0 billió dollárt — ez 3,3%-os növekedés az elmúlt 24 óra során. A 24 órás kereskedési forgalom 154,219 milliárd dollár, ami azt jelzi, hogy a spot és a derivatív piacokon is emelkedik az aktivitás.
Dióhéjban:
- A kriptók piaca nagyfokú emelkedést láttat, ma a 10 legnagyobb érme közül 9 pluszban van;
- A Bitcoin 4,05%-kal 114 204 dollárra nőtt, az Ethereum 4,43%-kal 4 193 dollárra emelkedett;
- A Fear and Greed Index tegnap még 34 volt, ma 39-en áll, de még mindig „Félelem” zónában tartózkodik;
- A Bitunix elemzői szerint a Fed kamatcsökkentései támogatják a kripto likviditást;
- A BTC támasz 108–106 ezer dollár között áll, az ellenállás pedig 116–118 ezer dollárnál;
- Az ETH 4 100 dollár körül jár, a támasza 4 000 körül, az ellenállása pedig 4 250-nél;
- Az amerikai BTC spot ETF-ek szeptember 26-án 418,25 millió dolláros nettó kiáramlást mutattak;
- Az amerikai ETH spot ETF-ek ugyanazon a napon 248,31 millió dollárt veszítettek;
- Az a hír járja, hogy a Revolut kettős tőzsdei bevezetést tervez Londonban és New Yorkban.
Kriptók kavalkádja: nyertesek és vesztesek
Jelenleg a 10 legnagyobb kriptovaluta közül kilenc pluszban van, a főbb eszközök mérsékelt emelkedést könyvelhettek el.
A kriptók közül a Bitcoin (BTC) ma 4,05%-kal nőtt, és visszanyerve a tegnapi enyhe esést 114 116 dolláron kereskedik.
Az Ethereum (ETH) 4,45%-kot emelkedett, és per pillanat 4 197 dolláron áll.
A kriptók sorában a BNB (BNB) 4,38%-kal nőtt, 1,020.25 dolláron kereskedik — tehát alaposan belehúzott.
Az XRP (XRP) 4,40%-kal 2.91 dollárra emelkedett, ezzel is folytatva a heti emelkedő trendet.
A Solana (SOL) 5,56%-ot nőtt, jelenleg 212.52 dolláron áll. Ezzel az egyik legnagyobb emelkedést tudhatja a magáénak a kriptók között.
Az USDC (USDC) követve a piaci hangulatot, 0,03%-kal 1.0 dollárra emelkedett.
Közben a Dogecoin (DOGE) 3,64%-os emelkedést mutatott, míg a TRON (TRX) 0,31%-kal ment lejjebb.
A trendi kriptók közül az Aster 6,37%-os növekedéssel emelkedik ki. A legnagyobb nyertesek között a BeFi Labs ugrott 129,21%-ot, utána jön a Pandu Pandas 126,20%-os növekedéssel.
Mindent összevetve a kriptók mai emelkedései azt jelzik, hogy folytatódik a helyreállás a főbb eszközök között, az altcoinok pedig a piaci hangulat javulásával erős lendületet mutatnak.
A Bitcoin minimális mozgással és viszonylag lapos teljesítménnyel zárja a harmadik negyedévet, ami passzol a korábbi trendekhez. Daan Crypto Trades kereskedő szerint a mostani hagyományosan a Bitcoin leggyengébb negyedéve, mely során az átlagos növekedés csupán 6%-os, tehát ez a mostani eredmény kiválóan illeszkedik a megszokotthoz.
A Fed kamatcsökkentései segítik a kriptók likviditását, de egyúttal növelik a rövid távú volatilitást
Szeptember 29-én az amerikai központi jegybank (Fed) újraindította a kamatcsökkentési ciklust, hogy ezzel támogassa a gyengülő munkaerőpiacot. A Bitunix elemzői úgy vélik, hogy ez kedvező az olyan kockázatos eszközöknek, mint a Bitcoin, de figyelmeztetnek, hogy a rövid távú volatilitás még mindig magas a túlértékeltségi veszély és politikai kockázatok miatt.
„A kamatcsökkentési várakozások támogatják a likviditást” — írta a Bitunix legfrissebb jelentésében — „de a kereskedőknek számolniuk kell a túlértékelt részvényekkel és egy esetleges kormányzati leállás kockázatával, ami hirtelen kockázatkerülő mozgásokat vonhat maga után.”
A közelmúltbeli visszahúzódás 112 000–113 000 dollárról 110 000 dollár környékére azt jelzi, hogy a kereskedés egyelőre sávban mozog, a hangulat pedig ingadozhat a „kamatcsökkentési optimizmus” és a „túlértékeltségi kockázat” között.
„A kereskedőknek érdemes csökkenteni a tőkeáttételt és óvatosan méretezni a pozíciókat” — tette hozzá a Bitunix. Szerintük most inkább rövid távú taktikai lépések szükségesek, és nem nem agresszív stratégiák.
A következőkre érdemes figyelni a kriptók kapcsán
A cikk írásakor, hétfő délután, a Bitcoin 114 116 dolláron áll, ami 4,05%-os napi emelkedést jelent. Az eszköz nemrég visszatért egy helyi mélypontról (110 000 dollár körül), és most úgy tűnik, egy sávban stabilizálódik.
Közben az Ethereum 4 197 dolláron áll, ami az elmúlt 24 órában 4,45%-os emelkedés. Az ETH nemrégiben zuhant vissza a 4 250 fölötti csúcsáról, de miután egy rövid időre 4 000 dollár alá ment, sikeresen visszapattant.
Az ETH gyengébb, mint szeptember elején, de azért középtávon még mindig pozitívak a technikai mutatói.
Mivel újra betöltik a híroldalakat az amerikai kamatcsökkentések, és ezen a héten szabályozási hírek is várhatók, a kereskedőknek fontos figyelni a makrogazdasági hírekre és a tőkebeáramlásra. A BTC és az ETH is konszolidációs jeleket mutat, és a volatilitás minden bizonnyal nőni fog a fontos kitörési szintek körül.
Kriptopiaci hangulat
Mindeközben a kriptók piaci hangulata továbbra is kimondottan óvatos. A CMC Crypto Fear and Greed Index jelenleg 39-en áll, ami „Fear” értékelésnek számít. Ez enyhe emelkedés a tegnapi 34-hez képest, de még mindig alacsonyabb, mint az előző heti és havi 47-es érték. A mostani állás annak a jele, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbak.
Az index alapján a piaci hangulat az elmúlt napokban gyengült, hiszen a kereskedők alaposan mérlegelik a makrogazdasági kockázatokat, mint például az amerikai kormányzati leállás veszélyét és a Fed politikájával összefüggő újabb volatilitást. Ugyan az érték még nem esett vissza az „Extrém félelem” zónába, a jelenlegi szint azt mutatja, hogy a kockázatvállalási kedv igencsak visszafogott, és mielőtt nagyobb pozíciókkal visszatérnének a piacra, sokan inkább még kivárnak.
Nézzünk rá a SoSoValue beszédes adataira
A SoSoValue adatai szerint az amerikai Bitcoin spot ETF-ek szeptember 26-án jelentős, 418,25 millió dolláros nettó kiáramlást mutattak. Ez az egyik legnagyobb napi tőkekivonás az elmúlt hetek folyamán.
A 12 követett alap közül a Fidelity FBTC-je veszítette a legtöbbet, egyetlen nap alatt 300,41 millió dollárt. Utána következett a Bitwise BITB, amely 23,79 millió dollárnak intett búcsút, majd a Grayscale GBTC jött, amely 17,14 millió dollárral csökkent.
Még a BlackRock IBIT-je is, amely általában stabil beáramlásokat mutat, 37,25 millió dolláros nettó kiáramlást könyvelt el szeptember 26-án — ez szélesebb körű óvatosságot jelez az ETF-piacon. További nagyobb kiáramlások: ARKB (-17,81 millió dollár), BTC (-12,57 millió dollár) és HODL (-9,28 millió dollár).
Az amerikai Ethereum spot ETF-ek aznap szintén nagy nettó kiáramlást mutattak, összesen 248,31 millió dollárt. A kivonásokat a BlackRock ETHA alapja vezette 199,87 millió dollárral, utána jött a Fidelity FETH, amely 74,39 milliót veszített. A Grayscale ETHE volt az egyedüli olyan ETF, amely beáramlást mutatott 8,05 millió dollárral, míg másik terméke, az ETH, nem változott.
A VanEck ETHV, a Bitwise ETHW és a Franklin EZET aznap sem beáramlást, sem kiáramlást nem mutatott, így pozíciójuk a piaci nyomás ellenére változatlan maradt.
A Revolut is készülődik valamire
Közben a Revolut a hírek szerint kettős tőzsdei bevezetést fontolgat Londonban és New Yorkban. Ez akár 75 milliárd dolláros értékelést is jelenthet, és történelmi lépés volna. Már csak azért is, mert egyszerre kerülne be a FTSE 100 indexbe és jelenne meg a new york-i tőzsdén. Ha ez létrejön, a Revolut bekerülne a londoni tőzsde 15 legértékesebb cége közé.