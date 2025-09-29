Miért emelkednek ma a kriptók?

Utoljára frissítve: Szeptember 29, 2025

A kriptók piaca ma növekedett: a teljes piaci érték elérte a 4,0 billió dollárt — ez 3,3%-os növekedés az elmúlt 24 óra során. A 24 órás kereskedési forgalom 154,219 milliárd dollár, ami azt jelzi, hogy a spot és a derivatív piacokon is emelkedik az aktivitás.

Dióhéjban: A kriptók piaca nagyfokú emelkedést láttat, ma a 10 legnagyobb érme közül 9 pluszban van;

A Bitcoin 4,05%-kal 114 204 dollárra nőtt, az Ethereum 4,43%-kal 4 193 dollárra emelkedett;

A Fear and Greed Index tegnap még 34 volt, ma 39-en áll, de még mindig „Félelem” zónában tartózkodik;

A Bitunix elemzői szerint a Fed kamatcsökkentései támogatják a kripto likviditást;

A BTC támasz 108–106 ezer dollár között áll, az ellenállás pedig 116–118 ezer dollárnál;

Az ETH 4 100 dollár körül jár, a támasza 4 000 körül, az ellenállása pedig 4 250-nél;

Az amerikai BTC spot ETF-ek szeptember 26-án 418,25 millió dolláros nettó kiáramlást mutattak;

Az amerikai ETH spot ETF-ek ugyanazon a napon 248,31 millió dollárt veszítettek;

Az a hír járja, hogy a Revolut kettős tőzsdei bevezetést tervez Londonban és New Yorkban.

Kriptók kavalkádja: nyertesek és vesztesek

Jelenleg a 10 legnagyobb kriptovaluta közül kilenc pluszban van, a főbb eszközök mérsékelt emelkedést könyvelhettek el.

A kriptók közül a Bitcoin (BTC) ma 4,05%-kal nőtt, és visszanyerve a tegnapi enyhe esést 114 116 dolláron kereskedik.

Az Ethereum (ETH) 4,45%-kot emelkedett, és per pillanat 4 197 dolláron áll.

A kriptók sorában a BNB (BNB) 4,38%-kal nőtt, 1,020.25 dolláron kereskedik — tehát alaposan belehúzott.

Az XRP (XRP) 4,40%-kal 2.91 dollárra emelkedett, ezzel is folytatva a heti emelkedő trendet.

A Solana (SOL) 5,56%-ot nőtt, jelenleg 212.52 dolláron áll. Ezzel az egyik legnagyobb emelkedést tudhatja a magáénak a kriptók között.

Az USDC (USDC) követve a piaci hangulatot, 0,03%-kal 1.0 dollárra emelkedett.

Közben a Dogecoin (DOGE) 3,64%-os emelkedést mutatott, míg a TRON (TRX) 0,31%-kal ment lejjebb.

A trendi kriptók közül az Aster 6,37%-os növekedéssel emelkedik ki. A legnagyobb nyertesek között a BeFi Labs ugrott 129,21%-ot, utána jön a Pandu Pandas 126,20%-os növekedéssel.

Mindent összevetve a kriptók mai emelkedései azt jelzik, hogy folytatódik a helyreállás a főbb eszközök között, az altcoinok pedig a piaci hangulat javulásával erős lendületet mutatnak.

A Bitcoin minimális mozgással és viszonylag lapos teljesítménnyel zárja a harmadik negyedévet, ami passzol a korábbi trendekhez. Daan Crypto Trades kereskedő szerint a mostani hagyományosan a Bitcoin leggyengébb negyedéve, mely során az átlagos növekedés csupán 6%-os, tehát ez a mostani eredmény kiválóan illeszkedik a megszokotthoz.

The quarter is coming to an end and this is where we stand.$BTC Has seen very little volatility and is closing the quarter relatively flat. This is not out of the ordinary for Q3 as you can see. It's the worst quarter on average with "only" a ~6% increase on average throughout… pic.twitter.com/1ilzanFnhr — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 29, 2025

A Fed kamatcsökkentései segítik a kriptók likviditását, de egyúttal növelik a rövid távú volatilitást

Szeptember 29-én az amerikai központi jegybank (Fed) újraindította a kamatcsökkentési ciklust, hogy ezzel támogassa a gyengülő munkaerőpiacot. A Bitunix elemzői úgy vélik, hogy ez kedvező az olyan kockázatos eszközöknek, mint a Bitcoin, de figyelmeztetnek, hogy a rövid távú volatilitás még mindig magas a túlértékeltségi veszély és politikai kockázatok miatt.

„A kamatcsökkentési várakozások támogatják a likviditást” — írta a Bitunix legfrissebb jelentésében — „de a kereskedőknek számolniuk kell a túlértékelt részvényekkel és egy esetleges kormányzati leállás kockázatával, ami hirtelen kockázatkerülő mozgásokat vonhat maga után.”

A közelmúltbeli visszahúzódás 112 000–113 000 dollárról 110 000 dollár környékére azt jelzi, hogy a kereskedés egyelőre sávban mozog, a hangulat pedig ingadozhat a „kamatcsökkentési optimizmus” és a „túlértékeltségi kockázat” között.

„A kereskedőknek érdemes csökkenteni a tőkeáttételt és óvatosan méretezni a pozíciókat” — tette hozzá a Bitunix. Szerintük most inkább rövid távú taktikai lépések szükségesek, és nem nem agresszív stratégiák.

A következőkre érdemes figyelni a kriptók kapcsán

A cikk írásakor, hétfő délután, a Bitcoin 114 116 dolláron áll, ami 4,05%-os napi emelkedést jelent. Az eszköz nemrég visszatért egy helyi mélypontról (110 000 dollár körül), és most úgy tűnik, egy sávban stabilizálódik.

Közben az Ethereum 4 197 dolláron áll, ami az elmúlt 24 órában 4,45%-os emelkedés. Az ETH nemrégiben zuhant vissza a 4 250 fölötti csúcsáról, de miután egy rövid időre 4 000 dollár alá ment, sikeresen visszapattant.

Az ETH gyengébb, mint szeptember elején, de azért középtávon még mindig pozitívak a technikai mutatói.

Mivel újra betöltik a híroldalakat az amerikai kamatcsökkentések, és ezen a héten szabályozási hírek is várhatók, a kereskedőknek fontos figyelni a makrogazdasági hírekre és a tőkebeáramlásra. A BTC és az ETH is konszolidációs jeleket mutat, és a volatilitás minden bizonnyal nőni fog a fontos kitörési szintek körül.

Kriptopiaci hangulat

Mindeközben a kriptók piaci hangulata továbbra is kimondottan óvatos. A CMC Crypto Fear and Greed Index jelenleg 39-en áll, ami „Fear” értékelésnek számít. Ez enyhe emelkedés a tegnapi 34-hez képest, de még mindig alacsonyabb, mint az előző heti és havi 47-es érték. A mostani állás annak a jele, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbak.

Az index alapján a piaci hangulat az elmúlt napokban gyengült, hiszen a kereskedők alaposan mérlegelik a makrogazdasági kockázatokat, mint például az amerikai kormányzati leállás veszélyét és a Fed politikájával összefüggő újabb volatilitást. Ugyan az érték még nem esett vissza az „Extrém félelem” zónába, a jelenlegi szint azt mutatja, hogy a kockázatvállalási kedv igencsak visszafogott, és mielőtt nagyobb pozíciókkal visszatérnének a piacra, sokan inkább még kivárnak.

Nézzünk rá a SoSoValue beszédes adataira

A SoSoValue adatai szerint az amerikai Bitcoin spot ETF-ek szeptember 26-án jelentős, 418,25 millió dolláros nettó kiáramlást mutattak. Ez az egyik legnagyobb napi tőkekivonás az elmúlt hetek folyamán.

A 12 követett alap közül a Fidelity FBTC-je veszítette a legtöbbet, egyetlen nap alatt 300,41 millió dollárt. Utána következett a Bitwise BITB, amely 23,79 millió dollárnak intett búcsút, majd a Grayscale GBTC jött, amely 17,14 millió dollárral csökkent.

Még a BlackRock IBIT-je is, amely általában stabil beáramlásokat mutat, 37,25 millió dolláros nettó kiáramlást könyvelt el szeptember 26-án — ez szélesebb körű óvatosságot jelez az ETF-piacon. További nagyobb kiáramlások: ARKB (-17,81 millió dollár), BTC (-12,57 millió dollár) és HODL (-9,28 millió dollár).

Az amerikai Ethereum spot ETF-ek aznap szintén nagy nettó kiáramlást mutattak, összesen 248,31 millió dollárt. A kivonásokat a BlackRock ETHA alapja vezette 199,87 millió dollárral, utána jött a Fidelity FETH, amely 74,39 milliót veszített. A Grayscale ETHE volt az egyedüli olyan ETF, amely beáramlást mutatott 8,05 millió dollárral, míg másik terméke, az ETH, nem változott.

A VanEck ETHV, a Bitwise ETHW és a Franklin EZET aznap sem beáramlást, sem kiáramlást nem mutatott, így pozíciójuk a piaci nyomás ellenére változatlan maradt.

A Revolut is készülődik valamire

Közben a Revolut a hírek szerint kettős tőzsdei bevezetést fontolgat Londonban és New Yorkban. Ez akár 75 milliárd dolláros értékelést is jelenthet, és történelmi lépés volna. Már csak azért is, mert egyszerre kerülne be a FTSE 100 indexbe és jelenne meg a new york-i tőzsdén. Ha ez létrejön, a Revolut bekerülne a londoni tőzsde 15 legértékesebb cége közé.